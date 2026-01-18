14 सुपरस्टार पर भारी पड़ा था ये एक विलेन, खौफ फैलाने के लिए 50 दिन तक नहीं नहाया, शोले का 'गब्बर' भी होगा फेल   

अमजद खान, अमरीश पुरी, प्रेम चोपड़ा, गुलशन ग्रोवर, प्राण और डैनी डेन्जोंगपा बॉलीवुड के वो विलेन हैं, जिन्होंने फैंस के दिलों में ऐसी छाप छोड़ी की आज तक लोग उन्हें विलेन की छवि में ही जानते हैं. लेकिन 70 के दशक में शोले के गब्बर के बाद एक ऐसे विलेन की एंट्री हुई, जिन्हें आज तक लोग नहीं भूले. हालांकि आज वह विलेन पर्दे पर अपनी विलेनगिरी तो दिखाता है. लेकिन इसमें वह अपनी कॉमेडी का तड़का लगाता हुआ भी नजर आता है. नहीं पहचाना... हम बात कर रहे हैं भाबीजी घर पर है फिल्म में नजर आने को तैयार एक्टर मुकेश तिवारी की, जिनका एक दौर ऐसा था, जिसमें वह 14 एक्टर को धूल चटा चुके हैं.

14 एक्टर्स के साथ नजर आए थे मुकेश तिवारी

मुकेश तिवारी के करियर की शुरुआत राजकुमार संतोषी के निर्देशन में बनीं फिल्म चाइना गेट से हुई थी, जो 1998 में रिलीज हुई थी. फिल्म में उन्होंने जघीरा के किरदार से ऐसी छाप छोड़ी की उन्हें 1999 में जी सिने अवॉर्ड्स में बेस्ट डेब्यू मेल का नॉमिनेशन मिला. हालांकि हैरानी की बात यह थी कि इस फिल्म में एक या दो नहीं 14 एक्टर्स थे. इस लिस्ट में अमरीश पुरी, नसीरुद्दीन शाह, डैनी डेन्जोंगपा, मुकेश तिवारी, ओम पुरी, समीर सोनी, कुलभूषण खरबंदा, टीनू आनंद, परेश रावल, विजू खोटे, जगदीप, अनुपम खेर, अंजन श्रीवास्तव, ममता कुलकर्णी और उर्मिला मातोंडकर थे.

किरदार के लिए 50 दिन तक नहीं नहाए मुकेश तिवारी

चाइना गेट का गाना छम्मा छम्मा तो आपको याद ही होगा, जो लोगों के बीच आज भी पॉपुलर है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म में जगीरा का किरदार निभाने के लिए 50 दिन तक नहीं नहाए थे. दरअसल, उन्हें रोल की जरुरत के अनुसार गंदा दिखना था. इसके चलते वह 50 दिन तक नहीं नहाए. हाल कुछ ऐसा रहा कि उनके आसपास चील कौवे मंडराने लगते जबकि शूटिंग के दौरान एक घोड़ा भी उन्हें देख कर बेकाबू हो गया था.

भाबीजी घर पर हैं फिल्म में नजर आएंगे मुकेश तिवारी

वर्कफ्रंट की बात करें तो मुकेश तिवारी की अपकमिंग फिल्म भाबीजी घर पर है, जिसमें वह गुंडे के रोल में नजर आने वाले हैं. वहीं उनके साथ रवि किशन के अलावा भाबीजी घर पर है की कास्ट भी नजर आएगी. फिल्म 6 फरवरी को रिलीज होने वाली है.