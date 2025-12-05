विज्ञापन

Year Ender 2025: 2025 में शुरू हुए टीवी सीरियल, जो 2025 में ही हो गए खत्म, एक तो 4 महीने भी नहीं चला

साल 2025 टीवी इंडस्ट्री के लिए बहुत खास रहा है. इस साल कई ऐसे शोज आए जिनका फैंस को बेसब्री से इंतजार था. मगर वो उसी साल बंद भी हो गए.

Read Time: 3 mins
Share
Year Ender 2025: 2025 में शुरू हुए टीवी सीरियल, जो 2025 में ही हो गए खत्म, एक तो 4 महीने भी नहीं चला
टीवी सीरियल्स जो 2025 में शुरू हुए और 2025 में ही हो गए खत्म
नई दिल्ली:

साल 2025 जाने वाला है और ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए बहुत खास रहा है. टीवी की दुनिया में इस साल कई नए शोज आए जिन्हें काफी पसंद किया गया मगर ये ज्यादा समय तक टिक नहीं पाए. शुरुआत में इन्हें लोगों का बहुत प्यार मिला मगर बाद में इनकी कहानी बोरिंग हो गई जिसकी वजह से मेकर्स ने इन्हें बंद करने का ही फैसला ले लिया. इस लिस्ट में शिवांगी जोशी और हर्षद चोपड़ा का बड़े अच्छे लगते हैं 4 से लेकर वीर हनुमान तक कई शोज हैं. आइए आपको ऐसे ही कुछ सीरियल्स के बारे में बताते हैं जो इस साल शुरू हुए और इसी साल ही ऑफ एयर हो गए.

वीर हनुमान

वीर हनुमान शो मार्च 2025 में सोनी लिव पर शुरू हुआ था और सितंबर 2025 को खत्म भी हो गया था. इस शो में बाल हनुमान की कहानियां दिखाई गई थीं. जिन्हें लोगों ने काफी पसंद किया था. बच्चों का खासकर ये शो बहुत फेवरेट था.

कभी नीम नीम कभी शहद शहद

कभी नीम नीम कभी शहद शहद शो स्टार प्लस पर आया था. इस शो में अबरार काजी लीड रोल में नजर आए थे. ये शो जून 2025 में शुरू हुआ था और सितंबर 2025 में खत्म हो गया था. इस शो के सिर्फ 106 एपिसोड आए थे. शो में रिश्तों की कहानी दिखाई गई थी.

तू धड़कन मैं दिल

स्वाति शर्मा और सौरभ राज जैन का शो तू धड़कन मैं दिल लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था. स्टार पर आया ये शो जून 2025 में शुरू हुआ था और अगस्त 2025 में खत्म भी हो गया था. 3 महीने में ही ये शो खत्म हो गया था.

ईशानी

मेघा चक्रवर्ती और ऋचा राठौड़ के शो में ईशानी नाम की लड़की की कहानी दिखाई गई थी. ये शो मुश्किल से 4 महीने ही चल पाया था. ये शो जुलाई 2025 में शुरू हुआ था अक्टूबर 2025 में खत्म भी हो गया था.

धाकड़ बीरा

इस शो में भाई-बहन की कहानी दिखाई गई थी. शो में आठ साल का सम्राट अपनी छोटी बहन किशमिश के जीने के हक के लिए वन-मैन आर्मी बन जाता है. ये शो जुलाई 2025 में कलर्स पर शुरू हुआ था और नवंबर 2025 में खत्म हो गया था.

बड़े अच्छे लगते हैं 4

शिवांगी जोशी और हर्षद चोपड़ा इस शो से टीवी की बेस्ट जोड़ी बन गए थे. उनकी केमिस्ट्री को काफी पसंद किया गया है. बड़े अच्छे लगते हैं 4 शुरू में तो बहुत पसंद किया गया था मगर बाद में नहीं चल पाया था. ये शो जून 2025 में शुरू हुआ था सितंबर 2025 में खत्म हो गया था. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Year Ender 2025, Bade Acche Lagte Hain, YearEnder2025Entertainment
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com