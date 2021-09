Avika Gor ने बॉयफ्रैंड संग शेयर की फोटो, बोलीं- मुझे तुम पर गर्व है...देखें Photo

बॉयफ्रैंड मिलिंद संग नजर आईं अविका

अविका गोर (Avika Gor) ने अपनी ये फोटो इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की है. इन फोटो में देखा जा सकता है कि, अविका बॉयफ्रैंड मिलिंद चांदवानी (Milind Chandwani) के साथ नजर आ रही हैं. उन्होंने ये सेल्फी फोटो शेयर की है. फोटो में दोनों बेहद करीब दिखाई दे रहे हैं. वहीं अविका ने अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ है. इस फोटो के साथ अविका ने कैप्शन दिया है 'You make me proud!'. इसी के साथ उनके एक फैन ने कमेंट में लिखा है 'You Both r so cuteee'.

इन सीरियल्स में आ चुकी हैं नजर

बता दें, एक्ट्रेस अविका गौर (Avika Gor) ने चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर अपने करियर की शुरुआत सीरियल 'बालिका बधू (Balika Badhu)' से की थी. इस शो में एक्ट्रेस ने 'छोटी आनंदी' का किरदार निभाया था. इसके बाद उन्हें 'ससुराल सिमर का' सीरियल में देखा गाया. वहीं, एक्ट्रेस इन दिनों साउथ की फिल्मों में अपना हाथ आजमाती नजर आ जाती हैं.