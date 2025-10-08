अविका गौर की शादी में मंडप पर खोया मंगलसूत्र! उड़े एक्ट्रेस के होश

‘बालिका वधू' और ‘ससुराल सिमर का' जैसे पॉपुलर शोज से मशहूर एक्ट्रेस अविका गौर ने हाल ही में अपने बॉयफ्रेंड मिलिंद चंदवानी के साथ रिएलिटी शो ‘पति पत्नी और पंगा' में शादी की. इस शादी का एपिसोड इस वीकेंड छोटे पर्दे पर टेलीकास्ट होगा. मंगलवार (7 अक्टूबर) को शो के मेकर्स ने इसका प्रोमो रिलीज किया, जो दर्शकों का ध्यान खींच रहा है.

शादी में अविका का भावुक लम्हा

प्रोमो की शुरुआत अविका के ग्रैंड एंट्री से होती है, जहां वह फूलों की चादर तले अपने पिता, परिवार और करीबी दोस्तों के साथ नजर आती हैं. प्रोमो में अविका रोते हुए कहती हैं, “मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसा पार्टनर मिलेगा, न ही सोचा था कि मेरी शादी इतनी खूबसूरत होगी. इससे ज्यादा जिंदगी में और क्या मांगू?” उनकी यह भावनाएं दर्शकों को भी भावुक कर रही हैं.

प्रोमो में हल्के-फुल्के पल भी दिखाए गए हैं, जहां हिना खान और ईशा मालवीय मिलिंद से उनके जूते वापस करने के लिए मजाक में 1,11,000 रुपये की मांग करती हैं. कृष्णा अभिषेक भी जश्न में शामिल होते हैं. शादी में नेहा कक्कड़, तेजस्वी प्रकाश, करण कुंद्रा, फराह खान और राखी सावंत जैसे सितारों ने भी शिरकत की.

प्रोमो में वरमाला से लेकर फेरे तक की पूरी शादी की झलक दिखाई गई है. लेकिन आखिर में एक ड्रामैटिक मोड़ आता है, जब मंगलसूत्र गायब हो जाता है. अविका, मिलिंद से पूछती हैं, “मंगलसूत्र कहां है?” और मिलिंद जवाब देते हैं कि उन्हें नहीं पता. प्रोमो यहीं खत्म होता है, इसमें अविका स्ट्रेसफुल और इमोशनल दिखाई देती हैं.

शादी की और डिटेल्स

अविका ने पहले बताया था कि उनकी और मिलिंद की शादी को खास बनाने के लिए उन्होंने ‘पति पत्नी और पंगा' शो को चुना, क्योंकि उनका कलर्स टीवी के साथ खास रिश्ता है. शादी की सारी रस्में - हल्दी, संगीत से लेकर मेहंदी तक - इसी शो पर निभाई गईं.

शादी में हिना खान, रॉकी जायसवाल, रुबीना दिलैक, अभिनव शुक्ला, गुरमीत चौधरी, देबिना बनर्जी, सुदेश लहरी, ममता लहरी, स्वरा भास्कर, फहद अहमद और गीता फोगट जैसे दूसरे कंटेस्टेंट्स ने हिस्सा लिया. मेहमानों में सोनाली बेंद्रे, मुनव्वर फारुकी, कृष्णा अभिषेक, फराह खान और राखी सावंत भी शामिल थे. अविका ने अपनी शादी के लिए ट्रेडिशनल लाल लहंगा चुना, जबकि मिलिंद ने सुनहरी शेरवानी पहनी.

अविका और मिलिंद की लव स्टोरी

अविका और मिलिंद की मुलाकात 2020 में हैदराबाद में कॉमन फ्रेंड्स के जरिए हुई थी. जून 2025 में उनकी सगाई हुई और 30 सितंबर 2025 को उन्होंने शादी कर ली.