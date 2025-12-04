विज्ञापन

शादी में डांस करने पहुंचे थे शाहरुख खान, लड़की ने स्टेज पर कर दी बदतमीजी, भड़का फैन्स का गुस्सा

शाहरुख खान का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो ने किंग खान के फैन्स के अलावा दूसरे लोगों को भी निराश किया है.

शाहरुख खान के साथ ऐसा व्यवहार?
नई दिल्ली:

सुपरस्टार शाहरुख खान ने हाल ही में दिल्ली में एक शानदार शादी में परफॉर्म किया, यहां एक गेस्ट ने उनसे विमल केसरी की टैगलाइन, ‘बोलो जुबान केसरी' बोलने के लिए कहा. एक्टर ने हल्के-फुल्के अंदाज में ‘मुझे बैन करवाओगी' कहकर रिक्वेस्ट टाल दी, लेकिन इस पल ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया और कई फैंस इस बात से नाराज हैं कि किस तरह एक्टर को इस तरह की सिचुएशन में डाला गया. दरअसल शाहरुख हाल ही में दिल्ली में एक हाई-प्रोफाइल शादी में परफॉर्म करने पहुंचे थे. सोशल मीडिया पर उनके डांस करते और गेस्ट के साथ घुलने-मिलते हुए कई वीडियो सामने आए हैं. 

सबसे ज्यादा ध्यान खींचा इस वीडियो ने जब एक गेस्ट उनसे विमल की टैगलाइन बोलने के लिए कहती है, जिससे एक्टर थोड़ी ऑक्वर्ड सिचुएशन में फंस जाते हैं. वीडियो में शाहरुख, गेस्ट से कहते दिख रहे हैं, "एक बार बिजनेस वालों के साथ बिजनेस कर लो, जान नहीं छोड़ते. गुटखा वाले भी ना यार."

जब गेस्ट ने उनसे डायलॉग बोलने को कहा, तो एक्टर ने उनका हाथ पकड़ा और जवाब दिया, "हर बार जब ये करता हूं, पैसे लेता हूं डार्लिंग पापा को कह देना तुम." गेस्ट के जोर देने पर शाहरुख ने कहा, “अच्छी बात करते हैं… मैं थोड़ी ना यहां पे जुबान केसरी करूंगा. अरे नहीं बैन हो चुकी हैं ये चीजें, खराब हो जाएंगी, बिल्कुल भी गलत बातें मत करो, मुझे भी बैन करवाओगी…तुम मेरी फैन हो या विमल की?”

इंटरनेट पर आए ऐसे रिएक्शन

शाहरुख और गेस्ट के बीच हुई इस अजीब बातचीत से सोशल मीडिया यूजर्स हैरान रह गए. कई फैन्स ने इस बात पर हैरानी जताई कि सुपरस्टार को कैसे मुश्किल में डाल दिया गया. एक ने लिखा, “शाहरुख एक शादी में डांस करने गए थे…जाहिर है उन्हें इसके पैसे मिले. यह लड़की जुबान केसरी और विमल के इशारों से उनका मजाक बनाने की कोशिश कर रही है. SRK बहुत ऑक्वर्ड लग रहे थे लेकिन कुछ कर नहीं सके.”

एक और ने शेयर किया, “बहुत शर्मनाक #ShahRukhKhan जैसे लेवल के एक्टर को कुछ पैसों के लिए ऐसी घटिया और सस्ती हरकतें नहीं करनी चाहिए. उन्हें पहली बार में टबैको जैसी चीजों को प्रमोट नहीं करना चाहिए था. इस तरह की हरकतें पूरी इंडस्ट्री को शर्मसार करती हैं.” एक ने लिखा, “मुझे सच में समझ नहीं आता कि जब वे खुद को न सिर्फ नेशनल बल्कि इंटरनेशनल सुपरस्टार समझते हैं तो वे प्राइवेट पार्टियों और शादियों में क्यों डांस करते हैं? अगर यह सिर्फ पैसे के लिए है, तो मुझे लगता है कि उनके पास बहुत सारा पैसा और बिजनेस होगा जहां से वह कमा सकते हैं लेकिन वह यह सब स्टेज पर क्यों कर रहे हैं? एक एक्टर के तौर पर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो रहे हैं.”
 

