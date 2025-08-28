बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट्स के कितने हैं इंस्टाग्राम फॉलोअर्स, जानें कौन हैं आगे

सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस 19 की शुरुआत हो चुकी है. बिग बॉस के नए सीजन का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. अब ये इंतजार खत्म हो गया है. 24 अगस्त से बिग बॉस 19 का प्रीमियर हो चुका है और घर में कंटेस्टेंट की एंट्री भी हो चुकी है. सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से लेकर टीवी के स्टार्स तक कई सेलेब्स बिग बॉस 19 का हिस्सा बने हैं. इंस्टाग्राम पर इन सेलेब्स की फैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी है. आइए आपको बताते हैं कि इंस्टाग्राम पर इन सेलेब्स को कितने लोग फॉलो कर रहे हैं.

किसके हैं कितने फॉलोअर्स

बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट की पॉपुलैरिटी के बारे में आपको बताते हैं. अवेज की फैन फॉलोइंग इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा है. उन्हें इंस्टाग्राम पर 30.4 मिलियन लोग फॉलो करते हैं. उसके बाद दूसरे नंबर पर अश्नूर कौर हैं. अशनूर के 9.7 मिलियन फॉलोअर्स हैं. तीसरे नंबर पर नगमा-7.8 मिलियन, चौथे नंबर पर नीलम 4.9 मिलियन, पांचवें नंबर पर मृदुल- 4.7 मिलियन के साथ हैं.

छठे नंबर पर अमाल मलिक 4 मिलियन, सातवें नंबर पर तान्या मित्तल 2.5 मिलियन, आठवें नंबर पर नतालिया-1.7 मिलियन, नौवें नंबर पर बसीर-1.2 मिलियन, दसवें नंबर पर गौरव खन्ना- 1.1 मिलियन, ग्यारहवें नंबर पर प्रणित 719K, बारहवें नंबर पर अभिषेक- 397K, तेरहवें नंबर पर नेहल- 163K, चौदहवें नंबर पर कुनिका-112K, पंद्रहवें नंबर पर फरहाना 43.5K और सोलहवें नंबर पर जीशान 40.6K के साथ अपनी जगह बनाए बैठे हैं.



बिग बॉस 19 को शुरू हुए दो दिन हो गए हैं और इसमें अभी से लड़ाई और बहस देखने को मिल रही है. घर में आते ही बसीर की खाने को लेकर लड़ाई हो गई है. बिग बॉस का ये सीजन काफी शानदार होने वाला है इसमें सलमान खान के अलावा भी कई होस्ट वीकेंड के वार पर नजर आएंगे. जो इस शो को और एंटरटेनिंग बनाएंगे.