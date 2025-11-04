'कुत्ता बना देंगे, हम खतरनाक लोग', अमाल मलिक ने तान्या के लिए किया भद्दा कमेंट, शॉकिंग वीडियो वायरल, भड़के फैंस

बिग बॉस 19 का ताजा एपिसोड जबरदस्त विवादों में घिर गया है. शो के कंटेस्टेंट आमाल मलिक पर साथी प्रतिभागी तान्या मित्तल को धमकाने का आरोप लगा है. सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में आमाल मलिक को यह कहते सुना गया- “बनावटी इंसान है, ये गई इसको काटेंगे हम…कुत्ता बना देंगे हम लोग डेंजर लोग हैं भाई, इधर क्या बाहर भी पकड़ लेंगे.” यह बयान सुनते ही दर्शक हैरान रह गए और पूरे इंटरनेट पर इस घटना की चर्चा शुरू हो गई.

तान्या मित्तल के शांत और संयमित व्यवहार की वजह से उन्हें घर के अंदर और बाहर, दोनों जगह खूब समर्थन मिल रहा है. जैसे ही यह क्लिप सामने आई, सोशल मीडिया पर #StandWithTanya और #AmaalMalikExposed जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे. दर्शकों ने आमाल मलिक की टिप्पणी को “वर्बल इंटिमिडेशन” और “सम्मान की सारी सीमाएं पार करना” बताया. कई लोगों ने कहा कि यह न सिर्फ धमकी भरा बयान है बल्कि शो के आचार-संहिता का भी उल्लंघन है.

नेटिजन्स ने बिग बॉस मेकर्स से सख्त कार्रवाई की मांग की है. लोगों का कहना है कि यह मामला मेंटल हरेसमेंट और थ्रेटनिंग बिहेवियर का है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए. वहीं शो से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, मेकर्स इस पूरे मामले की फुटेज की जांच कर रहे हैं और जल्द ही कोई आधिकारिक फैसला लिया जा सकता है. दूसरी ओर तान्या मित्तल ने अब तक इस पर कोई बयान नहीं दिया है. हालांकि उनके समर्थक लगातार सोशल मीडिया पर उनके पक्ष में आवाज बुलंद कर रहे हैं और ट्रेंड चला रहे हैं- “One Voice for Tanya”. अब देखना यह होगा कि शो के मेकर्स इस विवाद पर क्या कदम उठाते हैं.