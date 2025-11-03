मिस्ट्री मैन के साथ स्पॉट हुईं 52 वर्षीय मलाइका अरोड़ा, जानें कौन है वो और कितना है उम्र का फासला

बॉलीवुड की फिटनेस क्वीन और स्टाइल आइकन मलाइका अरोड़ा एक बार फिर सुर्खियों में हैं. उम्र के इस पड़ाव पर भी मलाइका की खूबसूरती और ग्लैमर कम नहीं हुआ बल्कि वक्त के साथ और निखर गया है. हाल ही में उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ जिसमें वो किसी मिस्ट्री मैन के साथ मस्ती करती दिखीं. बस फिर क्या था फैंस के बीच चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया. हर किसी के जहन में बस एक ही सवाल, आखिर कौन है ये शख्स जो मलाइका अरोड़ा के साथ नजर आ रहे हैं.

मिस्ट्री मैन रिवील

खबरों की मानें तो मलाइका अरोड़ा के साथ दिख रहा मिस्ट्री मैन डायमंड कारोबारी हर्ष मेहता हैं. हर्ष की उम्र 33 साल बताई जा रही है यानी मलाइका से पूरे 19 साल छोटे. कहा जा रहा है कि हर्ष बेल्जियम में डायमंड बिजनेस चलाते हैं और पिछले कुछ महीनों से दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी हैं. हालांकि दोनों ने अब तक अपने रिश्ते पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है, लेकिन सोशल मीडिया पर चल रही तस्वीरें और वीडियोज कुछ और ही कहानी बयां कर रही हैं.

अर्जुन कपूर के बाद नया चैप्टर

मलाइका और अर्जुन कपूर का रिश्ता लंबे वक्त तक चर्चा में रहा था लेकिन पिछले साल दोनों के रास्ते अलग हो गए. रिपोर्ट्स के मुताबिक, ब्रेकअप के बाद मलाइका ने खुद को वर्क और ट्रेवल में बिजी रखा है. कहा तो ये भी जा रहा है कि हर्ष और मलाइका की मुलाकात एक हाई-प्रोफाइल पार्टी में हुई थी, जिसके बाद दोनों की बॉन्डिंग लगातार गहरी होती चली गई.

फैंस बोले- न्यू रोमांस इज इन द एयर

मलाइका अरोड़ा हमेशा से अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर ओपन रही हैं लेकिन इस बार वो थोड़ा सीक्रेसी वाली अप्रोच अपना रही हैं. वहीं, फैंस सोशल मीडिया पर लगातार उनके नए रिश्ते को लेकर कयास लगा रहे हैं. कुछ लोग जहां इस नए रोमांस को लेकर एक्साइटेड हैं वहीं कुछ इसे 'अर्जुन के बाद की नई शुरुआत' बता रहे हैं. अब देखना ये होगा कि मलाइका कब इस नए रिश्ते पर अपनी चुप्पी तोड़ती हैं और क्या सच में गुलाबी सर्दी में प्यार परवान चढ़ रहा है.