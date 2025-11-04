Bigg Boss 19: इस कंटेस्टेंट संग तान्या मित्तल कर रही हैं फ्लर्ट ? बोलीं- ‘अकेले में क्यों नहीं मिलते’

‘बिग बॉस 19' के घर में अभिषेक बजाज ने खूब हंगामा मचा दिया. उन्होंने साथी कंटेस्टेंट तान्या मित्तल पर आरोप लगाया कि वह उनके साथ फ्लर्ट करती हैं और अकेले में मिलने को कहती हैं. चैनल ने इंस्टाग्राम पर एक नया प्रोमो शेयर किया. कैप्शन में लिखा: “घर में तान्या की अच्छाई और सच्चाई पर बहस हो रही है, क्या अब बड़ा झगड़ा होगा?” यह विवाद तब शुरू हुआ जब शहबाज बादेशा ने तान्या के भावुक होने पर टिप्पणी की. उन्होंने कहा, “दुनिया वालों, मैं सच बताता हूं. छोटी-सी बात पर दो मिनट में रोने लगती हो ताकि लोग सोचें तुम बहुत अच्छी और मीठी हो.”

अशनूर कौर ने इसे “सिम्पैथी कार्ड” बताया. तब अभिषेक ने आग में घी डालते हुए कहा, “जब हम अकेले होते हैं, वह मेरे साथ फ्लर्ट करती हैं. कहती हैं, ‘अकेले में क्यों नहीं मिलते?'” यह सुनकर सभी घरवाले हैरान रह गए. शहबाज ने पूछा, “क्या?” तान्या ने तुरंत जवाब दिया, “अभिषेक, गलत बातें मत फैलाओ. मुझे तुम्हारे साथ फ्लर्ट करने की ज़रूरत नहीं. अपना चेहरा देखो, तुम मेरे टाइप के नहीं. भागो यहां से.”

आने वाले एपिसोड में घरवाले नॉमिनेशन करेंगे. हाल ही में वीकेंड का वार में प्रनीत मोरे को स्वास्थ्य कारणों से घर से बाहर कर दिया गया. ‘बिग बॉस' पहली बार 3 नवंबर 2006 को शुरू हुआ था. अब तक 18 सीज़न और 3 ओटीटी सीज़न हो चुके हैं. पहले सीज़न की मेजबानी अरशद वारसी ने की, दूसरे में शिल्पा शेट्टी, तीसरे में अमिताभ बच्चन. हल्ला बोल सीज़न फराह खान ने होस्ट किया. पांचवें सीज़न में संजय दत्त सलमान खान के साथ थे. चौथे सीज़न से सलमान खान ही मुख्य होस्ट हैं.