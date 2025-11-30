विज्ञापन

वॉयलेंस के लिए बिग बॉस 19 से बाहर हुईं अशनूर कौर ने शेयर किया पहला पोस्ट, लिखा- मुश्किल तूफान...

बिग बॉस 19 से इविक्ट होने के बाद अशनूर कौर ने पहला इंस्टाग्राम पोस्ट शेयर किया है, जो वायरल हो रहा है.

Read Time: 2 mins
Share
वॉयलेंस के लिए बिग बॉस 19 से बाहर हुईं अशनूर कौर ने शेयर किया पहला पोस्ट, लिखा- मुश्किल तूफान...
बिग बॉस 19 से इविक्ट होने के बाद अशनूर कौर का पहला पोस्ट
नई दिल्ली:

बिग बॉस 19 से अशनूर कौर इविक्ट हो गई हैं. सलमान खान ने वीकेंड का वार पर उन्हें शो से बाहर करने का फैसला सुनाया. दरअसल, बिग बॉस 19 के आखिरी वीकेंड का वार पर सलमान खान ने अशनूर कौर को बिग बॉस हाउस के अहम नियम वॉयलेंस को तोड़ने के चलते घर से बाहर होने का फैसला सुनाया. सोशल मीडिया पर जहां इस फैसले पर कुछ यूजर्स ने नाराजगी जताई तो वहीं कुछ एक्टर्स ने इस फैसले को सपोर्ट किया. लेकिन अब बिग बॉस 19 से इविक्ट हो चुकीं एक्ट्रेस अशनूर कौर ने फैंस के साथ एक स्पेशल पोस्ट शेयर किया है. 

इविक्शन के बाद अशनूर कौर ने शेयर किया पहला पोस्ट

इंस्टाग्राम पर अपने डॉग के साथ एक फोटो अशनूर कौर ने शेयर की, जिसमें वह नाइट सूट में पोज देती हुई नजर आ रही हैं. इस फोटो के साथ एक्ट्रेस ने लिखा, भयंकर तूफान के बाद सुकून. इस पोस्ट पर फैंस और सेलेब्स ने रिएक्शन दिया है. फैंस ने जहां हार्ट इमोजी के जरिए रिएक्शन दिया तो वहीं एक्ट्रेस सुरभि समृद्धि ने लिखा, अश... शेरनी है शेरनी हमारी. अन्य यूजर ने लिखा, आपने सम्मान के साथ और सच्चाई के साथ खेला. वहीं फैंस अशनूर कौर की बिग बॉस जर्नी की तारीफ करते नजर आ रहे हैं. 

वॉयलेंस के चलते शो से इविक्ट हुईं अशनूर कौर

पिछले हफ्ते बिग बॉस 19 में टिकट टू फिनाले टास्क देखने को मिला, जिसमें अशनूर कौर ने तान्या मित्तल के प्लैंक मार दिया था. वहीं उन्होंने कहा था कि गलती से उनके लग गया. वहीं सोशल मीडिया पर अशनूर कौर काफी ट्रोलिंग की शिकार भी हुईं. जबकि वीकेंड का वार पर सलमान खान ने उस हादसे की फुटेज दिखाई और अशनूर कौर के शो से बाहर जाने का फैसला घरवालों को सुनाया. 

गौरतलब है कि बिग बॉस 19 का फिनाले 7 दिसंबर को होने वाला है, जिसमें अशनूर कौर के बाद शहबाज बदेशा का इविक्शन हो गया है. इसके बाद फरहाना भट्ट, गौरव खन्ना, तान्या मित्तल, अमाल मलिक, प्रणीत मोरे और मालती चाहर टॉप 6 में शामिल हो गए हैं. वहीं मिड वीक में इन 6 कंटेस्टेंट में से एक बाहर हो जाएगा, जिसके बाद घरवालों में से टॉप 5 मिल जाएंगे. 


 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Ashnoor Kaur, Ashnoor Kaur News, Ashnoor Kaur Evicted, Ashnoor Kaur Evicted From Bb19, Ashnoor Kaur Evicted Or Not
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com