बिग बॉस 19 के आखिरी वीकेंड का वार पर पहुंचे सलमान खान, इस कंटेस्टेंट को सुनाया घर से निकलने का फरमान

धर्मेंद्र के निधन के बाद बिग बॉस 19 के आखिरी वीकेंड का वार सलमान खान ने शूट किया और अशनूर कौर की क्लास लगाई. 

बिग बॉस 19 के आखिरी वीकेंड का वार पर अशनूर कौर हुईं इविक्ट
नई दिल्ली:

24 नवंबर को बॉलीवुड के दिग्गज सुपरस्टार धर्मेंद्र का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, जिसके बाद बॉलीवुड में शोक की लहर दौड़ गई. हर कोई जानता है कि सलमान खान सुपरस्टार धर्मेंद्र के काफी करीब थे, जिसके चलते अंतिम संस्कार से लेकर प्रेयर मीट में सलमान खान पहुंचते हुए नजर आए. लेकिन अब सलमान अपने कमिटमेंट्स को पूरा करने में जुट गए हैं. दरअसल, बिग बॉस 19 को सलमान खान होस्ट कर रहे हैं, जिसके चलते आखिरी वीकेंड का वार को होस्ट करने के लिए सलमान खान लौटे और उन्होंने बिग बॉस 19 की कंटेस्टेंट अशनूर कौर को घर से निकलने का फरमान सुना दिया. 

गौरव खन्ना की रियल पर्सनैलिटी पर सलमान खान ने उठाए सवाल

बिग बॉस 19 के आखिरी वीकेंड का वार के प्रोमो में सबसे पहले गौरव खन्ना से उनकी पर्सनैलिटी पर बात करते हैं और पूछते हैं कि आखिर रियल वाली कौनसी है. इसके बाद सलमान खान को अशनूर कौर को डांट लगाते हुए देखा जा सकता है. वह कहते हैं, अशनूर किसी के ऊपर हाथ उठाना किसी को चोट पहुंचाना बिग बॉस के घर में अच्छा नहीं है. इसके तुरंत बाद अशनूर कौर अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगती हैं.

सलमान खान ने अशनूर कौर की लगाई क्लास

आगे सलमान खान कहते हैं, इनका अग्रैशन इस लेवल का था कि इन्होंने जानबूझकर वो वुडेन प्लैंक पूरे फोर्स के साथ घुमाया. और वह बहुत ऑब्यिस था और जानबूझकर गुस्से में किया गया. इस पर अशनूर कहती हैं कि उनको तान्या को मारने का कोई इंटेशन नही थी वो गलती से हुआ. इस पर सलमान खान कहते हैं, ये लग गई, लग गई क्या. सलमान खान पूरा सीक्वेंस टास्क का बताते हुए कहते हैं, आपने यूं निकाला और यूं मारा है. 

बिग बॉस 19 से इविक्ट हुईं अशनूर?

इसके बाद सलमान खान घर के रुल की बात करते हैं और कहते हैं कि उन्हें इस रूल को फॉलो करना होगा. वहीं उन्हें घर से निकलने का फरमान सुनाते हुए दिखते हैं. इसके बाद अशनूर कौर को रोते हुए देखा जा सकता है. गौरलतब है कि अशनूर कौर और शहबाज बदेशा शो के फिनाले से पहले बाहर हो गए हैं. जबकि अब फिनाले में तान्या मित्तल, गौरव खन्ना, अमाल मलिक, फरहाना भट्ट और मालती चाहर पहुंचते हुए दिख रहे हैं. 

