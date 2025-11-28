विज्ञापन

बिग बॉस 19 में डबल झटका! फिनाले से ठीक पहले एलिमिनेट हुए ये दो स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स

Bigg Boss 19 के फिनाले से ठीक पहले शो में बड़ा धमाका हो गया है. घर से एक साथ दो कंटेस्टेंट्स को बाहर कर दिया गया है और यह खबर सामने आते ही सोशल मीडिया पर हलचल मच गई है.

बिग बॉस 19 में हुआ डबल एलिमिनेशन
नई दिल्ली:

Bigg Boss 19 के फिनाले से ठीक पहले शो में बड़ा धमाका हो गया है. घर से एक साथ दो कंटेस्टेंट्स को बाहर कर दिया गया है और यह खबर सामने आते ही सोशल मीडिया पर हलचल मच गई है. इस अप्रत्याशित एविक्शन ने फैंस को चौंका दिया है, खासकर क्योंकि बाहर किए गए एक नाम को फिनाले रेस का मजबूत दावेदार माना जा रहा था. शो से जुड़ी खबरें देने वाले पॉपुलर पेज ‘द खबरी' ने दावा किया है कि अशनूर कौर और शहबाज बदेशा को इस हफ्ते घर से बेघर कर दिया गया है. हालांकि चैनल की तरफ से अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि इस वीकेंड का वार एपिसोड में इन दोनों का जाना कन्फर्म हो जाएगा.

अशनूर कौर के आउट होने पर फैंस का गुस्सा फूटा

अशनूर के एविक्शन की खबर आते ही उनके फैंस हैरान रह गए. कई लोगों का मानना है कि पिछले कुछ हफ्तों में अशनूर ने बेहतरीन गेम खेला था और वो लगातार सुधार कर रही थीं. सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहे हैं कि फिर आखिर उन्हें ही क्यों बाहर किया गया?

क्या तान्या से फिजिकल होने की वजह से गई बाहर?

बीते दिनों हुए टिकट टू फिनाले टास्क में अशनूर और तान्या के बीच टकराव हो गया था. एक वीडियो में अशनूर लकड़ी से तान्या को मारती हुई दिखीं, जिसके बाद उन पर जानबूझकर फिजिकल होने का आरोप लगा. कुछ यूजर्स का कहना है कि इसी विवाद के कारण मेकर्स ने उन्हें शो से बाहर किया.

वोटिंग ट्रेंड्स में बड़ा ट्विस्ट

वोटिंग ट्रेंड्स के मुताबिक, अशनूर से कम वोट अमल मलिक और मालती चाहर को मिले थे. मालती को सबसे कम वोट मिले- सिर्फ 25,821. आश्चर्य की बात यह है कि शहबाज, जिन्हें कमजोर खिलाड़ी कहा जा रहा था, उन्हें 67,583 वोट मिले, जो अशनूर और अमल से ज्यादा हैं. ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि अशनूर को वोट से नहीं, बल्कि टास्क और अनुशासन से जुड़े कारणों के आधार पर बाहर किया गया है.

गौरव खन्ना बने पहले फाइनलिस्ट

घर में अब गौरव खन्ना, अमल मलिक, तान्या मित्तल, फरहाना भट्ट और प्रणित मोरे बाकी हैं. गौरव टिकट टू फिनाले जीतकर इस सीजन के पहले फाइनलिस्ट बन चुके हैं. फिनाले नजदीक है और बिग बॉस 19 लगातार नए ट्विस्ट देकर दर्शकों को उत्सुक बनाए हुए है. अगले एपिसोड में और क्या धमाका होगा, यह देखने लायक होगा.

