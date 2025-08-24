विज्ञापन

12 साल की शादी तोड़ेंगे अर्जुन बिजलानी! पत्नी से तलाक की खबरों पर तोड़ी चुप्पी, शेयर किया वीडियो

टीवी एक्टर अर्जुन बिजलानी ने सलमान खान के बिग बॉस 19 और वाइफ नेहा स्वामी से तलाक की खबरों पर रिएक्शन दिया है. 

अर्जुन बिजलानी ने तलाक और बिग बॉस 19 में हिस्सा लेने पर कही ये बात
नई दिल्ली:

एक्टर अर्जुन बिजलानी इन दिनों चर्चा में हैं. जहां उनके बिग बॉस 19 में हिस्सा लेने की खबरें सामने आ रही हैं तो वहीं वाइफ नेहा स्वामी से तलाक की खबरों चर्चा में हैं. लेकिन अब अर्जुन बिजलानी ने सफाई देते हुए एक वीडियो शेयर किया है. वहीं उन्होंने लोगों को अफवाहों को ना बढ़ाने की गुजारिश की है. दरअसल, एक्टर ने वाइफ के साथ ढेर सारी रोमांटिक तस्वीरें पोस्ट में शेयर की हैं, जिसमें उन्होंने साफ किया है कि वह बिग बॉस का ना तो हिस्सा बन रहे हैं और ना ही तलाक ले रहे हैं. 

एक्टर ने वीडियो के कैप्शन में लिखा, पिछले वीडियो में मैंने जो भी कहा, वो मेरे मन के मुताबिक था. लेकिन मैंने कहा था कि अटकलें मत लगाइए, तो मैं साफ कर दूं कि न तो मैं बीबी (बिग बॉस) कर रहा हूं और न ही तलाक ले रहा हूं. .. बस यहां आगे बढ़ने के लिए हूं...::: !!!! सोमवार को इस जगह पर नजर रखें!!! इस पोस्ट पर फैंस का रिएक्शन सामने आया है. वहीं अर्जुन का राइज लिखने का अंदाजा फैंस इस बात से लगा रहे हैं कि वह अशनीर ग्रोवर के एमएक्स प्लेयर शो राइज एंड फॉल में हिस्सा लेने वाले हैं. 

बता दें, पिछले दिनों अर्जुन बिजलानी ने एक इमोशनल होकर क्रिप्टिक पोस्ट शेयर किया था, जिसमें उन्होंने कहा, आप सभी जानते हैं कि मेरे लिए फैमिली कितनी जरुरी है. खासकर मेरी वाइफ और बच्चे. वह मेरे हर उतार चढ़ाव में साथ रहे हैं. लेकिन कुछ हालात के चलते, मुझे कोई दूसरा रास्ता अपनाना होगा. और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी ऐसा कर पाऊंगा.”

आगे उन्होंने कहा, कभी कभी हालात आपको मुश्किल फैसले लेने पर मजबूर कर देते हैं. और यह मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला है. मैं मीडिया से गुजारिश करता हूं कि कुछ भी अंदाजा लगाएं. मैं कुछ समय में सब चीज बताऊंगा. इस वीडियो के बाद फैंस परेशान थे कि वह पत्नी नेहा से अलग होने वाले हैं या तो बिग बॉस 19 में एंट्री करने वाले हैं. 

 
 

