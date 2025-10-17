Rise & Fall का हुआ फिनाले, अरबाज पटेल और अर्जुन बिजलानी में से ये कंटेस्टेंट बना विनर!

सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस 19 को टक्कर देने आए अशनीर ग्रोवर के राइज एंड फॉल का फिनाले वीक देखने को हाल ही में मिला. जहां सीजन का विनर बनने के लिए अरबाज पटेल को फिनाले का पहला टिकट मिला तो वहीं रुलर्स यानी अर्जुन बिजलानी और धनाश्री वर्मा के बीच फिनाले की रेस में जाने के लिए कॉम्पिटिशन देखने को मिला. लेकिन अब बिग बॉस 19 की खबर देने वाले बिग बॉस तक ने जानकारी दी है कि अर्जुन बिजलानी ने राइज एंड फॉल के विनर का खिताब अपने नाम कर ली है, जिसके चलते फैंस काफी खुश नजर आ रहे हैं.

बिग बॉस तक के अनुसार, राइज एंड फॉल के विनर का खिताब अर्जुन बिजलानी ने जीत लिया है. इस पर लोगों ने कहा है कि वीकिपीडिया पर आरुश को विनर बताया गया है. वहीं लोगों ने इसे फेक न्यूज बताया है. जबकि अन्य यूजर ने लिखा, वह एकमात्र कंटेस्टेंट थे जिसने खेल के सभी पहलुओं को अच्छी तरह से समझा. चुनौतियों को बेहतरीन तरीके से पूरा करने और जीतने से लेकर, दिमाग, धैर्य और सम्मान के साथ रणनीतिक फैसले लेने तक. बाकी कंटेस्टेंट के खेल में कुछ पहलुओं की कमी थी. इसलिए वह जीतने के हकदार थे.

Actually he was the only contestant that covered all the aspects of game. From doing challenges at the best and winning to take strategic decision with the mind , patience and respect. other ones lacked some aspects of the game. So well deserved winner. — Anuragg🇮🇳 (@anuragg_deepak) October 16, 2025

गौरतलब है कि 'राइज एंड फॉल' का ग्रैंड फिनाले 17 अक्टूबर को होने वाला था, जिसका प्रोमो मेकर्स ने शेयर किया था. वहीं मनीषा रानी और बाली के इवेक्शन के बाद टॉप 6 मिल गए थे, जिसमें आरुष, आकृति, अरबाज, अर्जुन, धनाश्री और नयनदीप फिनाले तक पहुंच गए.