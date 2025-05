Anupamaa New Promo: अनुपमा छोड़ देगी अपना घर और शहर, फिर नए लोगों के बीच शुरू होने जा रही है जिंदगी

रुपाली गांगुली स्टारर अनुपमा पिछले एक साल में कई बदलावों से गुजरा है. हमने अनु की जिंदगी में कई उतार-चढ़ाव देखे हैं. अनुज कपाड़िया अब उनकी जिंदगी का हिस्सा नहीं हैं और हमने देखा कि उनकी जिंदगी उनकी बेटी राही के इर्द-गिर्द घूमती है. कहानी में कई नए किरदार पेश किए गए. शिवम खजूरिया, अद्रिजा रॉय, राहिल आजम, रणदीप राय, मनीष गोयल, अलका कौशल और जैसे दूसरे एक्टर्स ने शो में एंट्री ली. हाल ही में हमने देखा कि अनु माही और आर्यन की शादी की तैयारी कर रही है.

हालांकि, हम राजन शाही के अनुपमा के आने वाले एपिसोड में देखेंगे कि गौतम, शाह हाउस में आग लगा देगा. यह देखकर अनु को बड़ा झटका लगेगा और हम आर्यन की मौत भी देखेंगे. कहा जा रहा है कि वह ड्रग्स की लत के कारण मर जाएगा. लेकिन इसका दोष अनु पर आएगा. शाह परिवार भी घर के बर्बाद होने का दोष अनु पर ही डालेगा.

अनुपमा का नया सफर

खबरें आ रही थीं कि इसके बाद अनु अपनी याददाश्त खो देगी और राघव उसे अकेले अपने साथ ले जाएगा. हालांकि एक नया प्रोमो जारी किया गया है जो अनु की जिंदगी में आए नए मोड़ को दिखाता है. प्रोमो में हम देखते हैं कि अनु अब मुंबई में अकेली रह रही है. कोई मेमोरी लॉस ट्रैक नहीं चल रहा है.

वह रोजाना नई चुनौतियों का सामना कर रही है जैसे ट्रेन से सफर करना, अपना काम करना और किसी के मामले में दखल न देना. वह अपनी जिंदगी को खुद जीने का फैसला करती है और अपने आसपास होने वाली हर चीज की जिम्मेदारी नहीं लेती. अब उसका नया रूप और नई जिंदगी है.

