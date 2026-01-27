अनुपमा एक्ट्रेस ने की सगाई, सीरियल की 'राही' बनेंगी साउथ की दुल्हनिया, पोस्ट में बोलीं- जिस प्यार की दुआ मांगी थी...

लोकप्रिय टीवी सीरियल 'अनुपमा' में राही का किरदार निभाकर घर-घर में पहचान बना चुकी अभिनेत्री अद्रिजा रॉय ने हाल ही में अपने लॉन्ग-टाइम बॉयफ्रेंड विग्नेश अय्यर के साथ सगाई कर ली. इसकी कुछ फोटो अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर शेयर कीं. शेयर की गई तस्वीरों में अद्रिजा और विग्नेश एक दूसरे में खोए हुए दिखाई दे रहे हैं. अद्रिजा रॉय ने लाल रंग की कांचीवरम साड़ी पहनी हुई है. लुक को पारंपरिक और सिंपल बनाने के लिए उन्होंने मिनिमल मेकअप किया है. दूसरी ओर विग्नेश नीले रंग के कुर्ते और सफेद धोती में बेहद हैंडसम लग रहे हैं.

दोनों की सगाई में केवल परिवार के सदस्य और करीबी रिश्तेदार शामिल थे. अद्रिजा ने पोस्ट कर लिखा, "जिस प्यार के लिए मैंने दुआ मांगी थी, उसी से अब मेरी सगाई हो गई है. एक साधारण 'हैलो' से शुरू होकर एक पवित्र रिश्ते में बंध गया है. अब मेरा दिल सुकून महसूस कर रहा है. मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं, मेरे प्यार."

बताया जाता है कि अद्रिजा और विग्नेश की पहली मुलाकात किसी पार्टी के दौरान हुई थी. इसके बाद इंस्टाग्राम के जरिए दोनों की बातचीत शुरू हुई. धीरे-धीरे बॉन्ड मजबूत हुआ. दोनों को लगा कि उनमें कई खूबियां हैं और उनकी पर्सनैलिटी भी काफी मिलती-जुलती है. कुछ समय डेट करने के बाद अद्रिजा और विगुनेश ने सगाई कर ली. हालांकि शादी के बारे में अभी खास जानकारी निकल नहीं आई है.

अद्रिजा रॉय अभिनेत्री होने के साथ-साथ पूर्व राष्ट्रीय स्तर की एथलीट भी रह चुकी हैं. अभिनेत्री ने बंगाली और हिंदी टेलीविजन में काम किया है. उन्होंने बंगाली टीवी सीरियल 'बेदिनी मोलुआर कोठा' से अभिनय शुरू किया था. इसके बाद उन्होंने हिंदी धारावाहिकों की तरफ रुख किया. उन्होंने 'इमली' और 'कुंडली भाग्य' में काम करने के बाद अब 'अनुपमा' में राही का किरदार निभा रही हैं.