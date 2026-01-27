Border 2 Box Office Day 5: पांचवें दिन भी बॉक्स ऑफिस पर गरजी बॉर्डर 2, सनी देओल के आगे फीका पड़ा रणवीर का क्रेज

Border 2 Box Office Collection Day 5: वॉर ड्रामा बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस पर रुकने का नाम नहीं ले रही. रिलीज के पहले चार दिनों में फिल्म ने शानदार प्रदर्शन किया और अब पांचवें दिन के शुरुआती आंकड़े भी सामने आ चुके हैं. जिस रफ्तार से यह फिल्म कमाई कर रही है, उसे देखकर साफ है कि दर्शकों में देशभक्ति और एक्शन से भरी इस कहानी का जबरदस्त क्रेज बना हुआ है. फिल्म ने पहले दिन (शुक्रवार) 30 करोड़ की दमदार ओपनिंग ली. इसके बाद शनिवार को कमाई बढ़कर 36.5 करोड़ हो गई, यानी करीब 21% की बढ़त. असली धमाका रविवार को हुआ, जब फिल्म ने 54.5 करोड़ का बड़ा आंकड़ा छू लिया. वीकेंड पर इस उछाल ने साबित कर दिया कि फिल्म को माउथ पब्लिसिटी का पूरा फायदा मिल रहा है.

बॉर्डर 2 का पांचवें दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

चौंकाने वाली बात यह रही कि आमतौर पर सोमवार को फिल्मों की कमाई गिरती है, लेकिन बॉर्डर 2 ने सोमवार को भी 59 करोड़ कमा लिए, जो रविवार से भी ज्यादा है. यह 8% की बढ़त दिखाता है, जो किसी भी फिल्म के लिए बहुत बड़ी बात मानी जाती है. अब बात करते हैं 5वें दिन यानी मंगलवार की. Sacnilk के लाइव डेटा के मुताबिक, फिल्म ने अब तक करीब 8.2 करोड़ इंडिया नेट कमा लिए हैं. यह आंकड़ा अभी फाइनल नहीं है और अपडेट होता रहेगा, लेकिन वर्किंग डे होने के बावजूद फिल्म का टिके रहना बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है.

5 दिन में हुई अब तक कितनी कमाई

अगर कुल कलेक्शन देखें तो सिर्फ 5 दिनों में फिल्म की कमाई 185.2 करोड़ इंडिया नेट तक पहुंच चुकी है. इस रफ्तार से साफ है कि फिल्म जल्द ही 200 करोड़ क्लब में एंट्री मार सकती है. फिल्म की मजबूत कहानी, बड़े स्टार्स की मौजूदगी और देशभक्ति का इमोशनल एंगल दर्शकों को थिएटर तक खींच रहा है. अब सबकी नजरें आने वाले दिनों पर टिकी हैं. क्या बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस पर नया रिकॉर्ड बनाएगी? फिलहाल तो फिल्म की रफ्तार देखकर यही लग रहा है कि यह रुकने वाली नहीं.

