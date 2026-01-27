विज्ञापन

इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 65 प्लस के हीरो का भौकाल, 68 के सनी की बॉर्डर 2 के शोर में 70 के हीरो ने कमाए 358 करोड़

इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों 65 प्लस के दो सुपरस्टार का जलवा है. दोनों की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही हैं और रोज नए रिकॉर्ड बना रही हैं.

इंडियन बॉक्स ऑफिस के बेताज बादशाह बने 65 प्लस के ये दो सुपरस्टार
इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है जो सिनेमा करे इतिहास में याद रखा जाएगा. बॉक्स ऑफिस पर ऐसे दो हीरो की फिल्में कमाल कर रही हैं जिनकी उम्र 65 प्लस है. इनकी फिल्में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ कमाई ही नहीं कर रही हैं बल्कि हर दिन के साथ रिकॉर्ड भी कायम कर रही हैं. ये हीरो हैं बॉर्डर 2 फेम सनी देओल (Sunny Deol Border 2 Collection) और दूसरे हीरो हैं मना शंकरा वरा प्रसाद गारू के एक्टर चिरंजीवी (Chiranjeevi Mana Shankara Vara Prasad Garu collection). दोनों सितारों की फिल्मों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है. आइए जानते हैं इनकी फिल्मों के कितने हैं कलेक्शन.

70 साल के एक्टर का बॉक्स ऑफिस पर कब्जा

मेगास्टार चिरंजीवी की फिल्म 'मना शंकरा वरा प्रसाद गारु' 12 जनवरी को मकर संक्रांति के मौके पर रिलीज हुई थी. फिल्म ने 15 दिन के अंदर लगभग 358 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है. फिल्म का बजट लगबग 160 करोड़ रुपये है. ऐसे में फिल्म अपने बजट को वसूलने के बाद प्रॉफिट में आ चुकी है. यही नहीं, फिल्म को देखने का सिलसिला थम नहीं रहा है. इस तरह ये फिल्म चिरंजीवी के करियर की सबसे बड़ी हिट बन चुकी है. फिल्म का निर्देशन अनिल रविपुड़ी ने किया है. फिल्म में नयनतारा और डग्गुबाती वेंकटेश भी हैं,. 

68 साल के सनी देओल का भौकाल

सनी देओल की उम्र 68 साल है और फिल्म में उनकी उम्र का एहसास तक नहीं हो पाता है. बॉर्डर 2 में सनी पाजी का जलवा एक अलग ही लेवल का है. तभी तो फिल्म चार दिन में 193 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर चुकी है और पांचवें दिन भी उसको लेकर स्ट्रांग सिग्नल मिल रहे हैं.

बॉर्डर 2: डे वाइज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

बॉर्डर 2 का चार दिन का नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आ चुका है. अगर नेट कलेक्शन की बात करें तो फिल्म 200 करोड़ रुपये के करीब पहुंच गई है. आइए एक नजर डालते हैं कलेक्शन पर:

डे 1 (शुक्रवार): 32.10 करोड़ रुपये NBOC 
डे 2 (शनिवार): 40.59 करोड़ रुपये 
डे 3 (रविवार): 57.20 करोड़ रुपये 
डे 4 (सोमवार, रिपब्लिक डे): 63.59 करोड़ रुपये 
टोटल: 193.48 करोड़ रुपये

