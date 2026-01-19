'मैं पूरी तरह टूट गई थी'- अंकिता लोखंडे ने अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर को किया याद

2026 इज द न्यू 2016 (2026 Is The New 2016) ट्रेंड में शामिल होते हुए टेलीविजन इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे (Ankita Lokhande) ने 2016 को 'अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर' बताया. उन्होंने उस समय को याद किया जिसने उन्हें पूरी तरह तोड़ दिया था और हमेशा के लिए बदल दिया था. 2016 वह साल था, जब अंकिता और दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) कथित तौर पर सालों साथ रहने के बाद अलग हो गए थे. हालांकि अंकिता ने अपनी पोस्ट में कुछ भी साफ तौर पर नहीं बताया, लेकिन हो सकता है कि वह सुशांत से अलग होने के बाद हुए अपने ब्रेकअप की तरफ इशारा कर रही हों.

अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर के बारे में बात करते हुए अंकिता ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया, "2016 की यादें...मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल दौर...एक ऐसा साल जिसने मुझे परखा, मुझे तोड़ दिया और मुझे हमेशा के लिए बदल दिया... और आज मैं सिर्फ शुक्रगुजार और गर्व महसूस करती हूं कि मैं वहां से यहां तक कितनी आगे आ गई हूं..."

अंकिता ने 10 साल पहले की कुछ और यादों को ताजा किया. जैसे कि उनकी पहली इंस्टाग्राम पोस्ट."मेरी पहली इंस्टाग्राम पोस्ट..यह महसूस करते हुए कि मैं हमेशा से एक फैमिली गर्ल रही हूं.. तब, अब, हमेशा..." अंकिता ने अपने दिवंगत प्यारे दोस्त स्कॉच को भी धन्यवाद दिया, जो हमेशा उनके साथ था.उन्होंने शेयर किया, "स्कॉच मेरा सबसे बड़ा सहारा, मेरी ताकत, मेरा कुत्ता, मेरा साथी, मेरा घर..हर मुश्किल समय में, हर आंसू में, हर खामोश टूटने में मेरे साथ रहने के लिए उसे हमेशा धन्यवाद.. मैं उसे बहुत याद करती हूं, मेरी सबसे बड़ी खुशी. उस साल सिर्फ वही था, जिसने मुझे आगे बढ़ने की हिम्मत दी.."

बता दें कि अंकिता और सुशांत पहली बार अपने पॉपुलर शो "पवित्र रिश्ता" के सेट पर मिले थे, जहां दोनों लीड रोल में थे. जल्द ही दोनों को एक-दूसरे से प्यार हो गया और वे रिलेशनशिप में आ गए. वे अलग होने से पहले लंबे समय तक साथ थे. 14 जून 2020 को एक चौंकाने घटना घटी, जब 34 साल के सुशांत मुंबई में अपने बांद्रा वाले घर में मृत पाए गए थे. आधिकारिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उनकी मौत फांसी लगाने से दम घुटने के कारण हुई थी.