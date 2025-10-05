अनीता हसनंदानी का खुलासा, गुस्से से निपटने के लिए करती हैं ये उपाय 

टेलीविजन अभिनेत्री अनीता हसनंदानी ने गुस्से से निपटने के अपने अनोखे तरीके के बारे में खुलकर बात की है. आईएएनएस के साथ एक खास बातचीत में उन्होंने बताया कि वह अपनी भावनाओं को दृढ़ता और शांति से व्यक्त करना पसंद करती हैं. जब उनसे पूछा गया कि वह आमतौर पर गुस्से से कैसे निपटती हैं तो अनीता ने अपने शांत और दिल से किए गए तरीके के बारे में बताया. उन्होंने बताया कि चीखने-चिल्लाने के बजाय वह अपनी भावनाओं को दृढ़ता से व्यक्त करना और समझाना पसंद करती हैं और अक्सर अपने प्रियजनों से मतभेद होने पर भावुक हो जाती हैं. अनीता ने कहा, "मुझे गुस्सा आता है, लेकिन इसे दिखाने का मेरा तरीका बहुत ही दृढ़ और दृढ़ है. मैं आमतौर पर चीखने-चिल्लाने के बजाय खुद को समझाती हूं.

अगर मैं किसी ऐसे व्यक्ति से लड़ती हूं जिसे मैं सचमुच प्यार करती हूं, तो मैं रोती हूं और अपनी भावनाएं व्यक्त करती हूं. मैं चीखती-चिल्लाती नहीं हूं. मैं ऐसी ही हूं, और शो में भी मैं बिल्कुल ऐसी ही थी. जब मेरे प्रियजन मुझसे नाराज़ होते हैं, तो मैं रोने लगती हूं क्योंकि मैं बहुत भावुक इंसान हूं." जब उनसे पूछा गया कि क्या 'छोरियां चली गांव' के दौरान उनकी भावनात्मकता झलकी, तो अनीता हसनंदानी ने कहा, "हां, बहुत ज़्यादा. अगर मेरा कोई सच्चा भावनात्मक रिश्ता बनता है, तो मैं अपनी हंसी और आंसू सब ज़ाहिर करती हूं. जब आरव आया, तो मैं बहुत भावुक हो गई थी. गांव में भी जब भी किसी को मदद की ज़रूरत होती थी या कोई परेशान होता था, तो मैं भावुक हो जाती थी.

वहां मैंने जो रिश्ते बनाए, वे बहुत सच्चे हैं, और मैं आभारी हूं कि मुझे उन्हें बनाने का मौका मिला."रियलिटी शो में अपने सफ़र के बारे में बात करते हुए, अभिनेत्री ने कहा, "मुझे लगता है कि यह उतार-चढ़ाव से भरा एक बहुत ही खूबसूरत सफ़र था. मैं जिस तरक्की की उम्मीद कर रही थी, वह सब मैंने हासिल कर लिया. इससे मुझे आरव के पालन-पोषण में भी बहुत मदद मिलेगी. मैंने बहुत कुछ सीखा जो भविष्य में काम आएगा. यह बहुत चुनौतीपूर्ण था, खासकर वे शारीरिक कार्य जो मैंने किए और जीता. लेकिन जब आप कड़ी मेहनत के बाद कोई ट्रॉफी जीतते हैं, तो एक अलग तरह की खुशी होती है. मैंने हर टास्क में अपना सौ प्रतिशत दिया, और मुझे गर्व है कि मैं जीत गई. कुल मिलाकर, यह एक खूबसूरत और यादगार अनुभव था. "अनीता हसनंदानी रियलिटी शो "छोरियां चली गांव" में विजयी रहीं, जिसमें मशहूर हस्तियों ने ग्रामीण भारतीय जीवनशैली में खुद को डुबोया.

