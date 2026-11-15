अपनी पहली फिल्म में अनिल कपूर बने थे हरियाणवी छोरा, ‘वो सात दिन’ के लिए सीखी थी यह बोली

‘वो सात दिन' ने अनिल कपूर को हिंदी सिनेमा में बतौर हीरो पहला बड़ा मौका दिया था. अब, चार दशक से भी ज्यादा समय बाद, स्टार प्लस के ‘इंडिया के टॉप 1% – द अनिल कपूर शो' के आगामी एपिसोड में हरियाणा की एक प्रतियोगी से मुलाकात ने उन्हें 1983 की उस फिल्म के दिनों की याद दिला दी. बातचीत के दौरान अनिल कपूर ने बताया कि फिल्म के लिए सीखी हरियाणवी का उनके बॉलीवुड सफर में खास योगदान रहा है.

हरियाणा के एक छोटे से गांव से आईं रेखा प्रभु से बात करते हुए अनिल कपूर ने अपने किरदार प्रेम प्रताप पटियालेवाला को याद किया, जो संगीत की दुनिया में अपनी जगह बनाने का सपना देखता है. इसी किरदार की तैयारी के दौरान उन्होंने हरियाणवी सीखी थी. अपने करियर के शुरुआती दिनों को याद करते हुए उन्होंने रेखा से कहा, “आज अगर मैं आपके सामने खड़ा हूं, तो मेरा मानना है कि मेरे इस सफर में हरियाणवी का बहुत बड़ा योगदान रहा है.”

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रेखा से मुलाकात की खुशी जाहिर करते हुए अनिल कपूर ने कहा, “आपसे मिलकर मुझे कितनी खुशी हुई है, ये मैं बता नहीं सकता.” ‘इंडिया के टॉप 1% – द अनिल कपूर शो' हर शनिवार और रविवार रात 8 बजे स्टार प्लस और जियोहॉटस्टार पर प्रसारित होता है.

