Chhath Puja Geet: 'कांच ही बांस के बहंगिया' से 'केलवा के पात' तक, इन 5 गीतों से बढ़ जाती है पर्व की रौनक

Chhath Puja Geet: छठ महापर्व शुरू हो चुका है. साल 2026 में चार दिवसीय छठ महापर्व 13 नवंबर से 16 नवंबर 2026 तक मनाया जा रहा है. इसकी शुरुआत आज 13 नवंबर को नहाय-खाय के साथ हो गई है. छठ महापर्व पर गानों और गीतों के साथ पर्व की रौनक बढ़ जाती हैं.इन गानों में शामिल हैं 'कांच ही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए...', 'पहिले पहिल हम कईनी छठी मइया...' और 'केलवा के पात पर उगेलन सुरुज मल...'. हर साल छठ पर ये गाने जरूर बजते हैं. आपने ये गाने छठ पूजा पर जरूर सुने होंगे, लेकिन हम आज बताने जा रहे हैं, छठ के 5 गीतों के बारे में जो पर्व का खास आकर्षण हैं...



छठ पूजा के गीत

1. कांच ही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए

2. केलवा के पात पर उगेलन सुरुज मल झांके ऊंके

3. कबहुं ना छूटी छठि मइया, हमनी से बरत तोहार

4. उगा ए सूरज देव

5. जोड़े जोड़े फलवा सुरुज देव

कांच ही बांस के बहंगिया

कांच ही बांस के बहंगिया,

बहंगी लचकत जाय

बहंगी लचकत जाय

होई ना बलम जी कहरिया,

बहंगी घाटे पहुंचाय

कांच ही बांस के बहंगिया,

बहंगी लचकत जाय

बहंगी लचकत जाय

बाट जे पूछेला बटोहिया,

बहंगी केकरा के जाय

बहंगी केकरा के जाय

तू तो आन्हर होवे रे बटोहिया,

बहंगी छठ मैया के जाय

बहंगी छठ मैया के जाय

ओहरे जे बारी छठि मैया,

बहंगी उनका के जाय

बहंगी उनका के जाय

कांच ही बांस के बहंगिया,

बहंगी लचकत जाय

बहंगी लचकत जाय

होई ना देवर जी कहरिया,

बहंगी घाटे पहुंचाय

बहंगी घाटे पहुंचाय

ऊंहवे जे बारि छठि मैया

बहंगी के उनके के जाय

बहंगी उनका के जाय

बाट जे पूछेला बटोहिया

बहंगी केकरा के जाय

बहंगी केकरा के जाय

तू तो आन्हर होवे रे बटोहिया

बहंगी छठ मैया के जाय

बहंगी छठ मैया के जाय

ऊंहवे जे बारी छठि मैया

बहंगी उनका के जाय

बहंगी उनका के जाय



उगा हे सूरज देव भेल भिनसरवा

उगा हे सूरज देव भेल भिनसरवा,

अरघ केरे बेरवा पूजन केरे बेरवा हो,

बड़की पुकारे देव दुनु कर जोरवा,

अरघ केरे बेरवा पूजन केरे बेरवा हो

बाझिन पुकारे देव दुनु कर जोरवा,

अरघ केरे बेरवा पूजन केरे बेरवा हो,

अन्हरा पुकारे देव दुनु कर जोरवा,

अरघ केरे बेरवा पूजन केरे बेरवा हो

निर्धन पुकारे देव दुनु कर जोरवा,

अरघ केरे बेरवा पूजन केरे बेरवा हो,

कोढ़िया पुकारे देव दुनु कर जोरवा,

अरघ केरे बेरवा पूजन केरे बेरवा हो

लंगड़ा पुकारे देव दुनु कर जोरवा,

अरघ केरे बेरवा पूजन केरे बेरवा हो,

उगा हे सूरज देव भेल भिनसरवा,

अरघ केरे बेरवा पूजन केरे बेरवा हो



पहिले पहिल हम कईनी

पहिले पहिल हम कईनी, छठी मईया व्रत तोहर,

छठी मईया व्रत तोहर

करिहा क्षमा छठी मईया, भूल-चूक गलती हमार,

भूल-चूक गलती हमार

गोदी के बलकवा के दिहा, छठी मईया ममता-दुलार,

छठी मईया ममता-दुलार

पिया के सनईहा बनईहा, मैया दिहा सुख सार,

मैया दिहा सुख सार

नारियल केरवा घवदवा, साजल नदिया किनार,

साजल नदिया किनार

सुनिहा अरज छठी मैया, बढ़े कुल परिवार,

बढ़े कुल परिवार

घाट सजवली मनोहर, मैया तोरा भगती अपार,

मैया तोरा भगती अपार

लिहि ए अरग हे मैया, दिहीं आशीष हजार,

दिहीं आशीष हजार

पहिले पहिल हम कईनी, छठीमैया बरत तोहर,

छठीमैया व्रत तोहर

करिहा क्षमा छठी मईया, भूल-चूक गलती हमार

भूल-चूक गलती हमार, भूल-चूक गलती हमार

