अनाया बांगर ने तीन गेंदों पर ली तीन विकेट, दो को किया क्लीन बोल्ड- देखें हैट्रिक का वीडियो

अनाय बांगर इन दिनों सुर्खियों में हैं. वे कुछ दिन पहले रियलिटी शो राइज ऐंड फॉल में नजर आई थीं. इस शो में अनाया ने चौंकाने वाले खुलासे किए थे. उन्होंने शो में जमकर सीक्रेट रिवील किए थे और इसकी वजह से खूब सुर्खियों में रही थीं. अनाया एक क्रिकेटर रही हैं ऐसे में शो में भी उन्होंने क्रिकेट की पिच पर कुछ हाथ आजमाए थे और उन्होंने तीन गेंदों पर तीन खिलाड़ियों को आउट करके हैट्रिक भी ली थी. दिलचस्प यह है कि दो खिलाड़ियों को उन्होंने क्लीन बोल्ड किया था. इस वीडियो को अनाया बांगर (Anaya Bangar hattrick video) ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया था.

अनाया बांगर की गेंदबाजी पर फैन्स के कमेंट

अनाया बांगर के इस हैट्रिक वीडियो पर उनके फैन्स के खूब कमेंट भी आए थे. एक कमेंट आया था कि ये अनाया है कुछ भी कर सकती है. वहीं एक कमेंट में तो उन्हें नेशनल क्रश ही बता दिया गया था. वहीं एक फैन ने उनके क्रिकेट स्किल्स पर कमेंट करते हुए लिखा कि अरे वो अच्छी खासी क्रिकेटर रही है. उससे खेलोगे तो हारने ही वाले हो. वो अंडरआर्म बाउलिंग में भी ऑफ स्पिन कर रही है. इस तरह से उनकी जमकर तारीफ हो रही है.

अनाया बांगर के बारे में

अनाया बांगर का जन्म 26 दिसंबर 2000 को हुआ. पूर्व भारतीय क्रिकेटर संजय बांगर के बेटे आर्यन बांगर ने जेंडर ट्रांसफॉर्मेशन करवा लिया है और आर्यन से अनाया बन गए हैं. संजय बांगर के एक और बेटे अथर्व बांगर भी हैं. अनाया ने बताया था कि ट्रांस वूमेन होने के नाते कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, उनके फैमिली मेंबर्स भी पहले उन्हें सपोर्ट नहीं करते थे.