अनघा भोसले की खूबसूरत अदाओं ने जीता फैन्स का दिल, 'मन मेरा' सॉन्ग क्यूट एक्सप्रेशंस देती आईं नजर....देखें Video

'मन मेरा' पर दिए क्यूट एक्सप्रेशंस

अनघा भोसले (Anagha Bhosale video) वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया है. वीडियो में अनघा राजीव खंडेलवाल के फेमस सॉन्ग 'मन मेरा' पर क्यूट एक्सप्रेशंस देती नजर आ रही हैं. इस वीडियो में उन्होंने पिंक कलर की खूबसूरत सी ड्रेस पहनी हुई है. वीडियो में उनके एक्सप्रेशंस कमाल के लग रहे हैं. फैन्स को उनका ये अंदाज खूब पसंद आ रहा है. उनके एक फैन ने कमेंट में लिखा है 'All video was fanaticism world best actress', वहीं दूसरे ने लिखा है 'Awwwwww how beautiful'.

अनघा भोसले करियर

बता दें, अनघा भोसले ने 2020 में टीवी सीरियल 'दादी अम्मा दादी अम्मा मान जाओ' से अपने करियर की शुरुआत की थी, जिसमें उन्होंने श्रद्धा का किरदार निभाया था. फिलहाल अनघा शो 'अनुपमा' में नंदिनी का किरदार निभा रही हैं. इसी के साथ वो कई ब्रांड के लिए प्रिंट शूट भी करवा चुकी हैं. ‌