अनघा भोसले ने दीपिका पादुकोण के सॉन्ग 'Laal Ishq' पर किया बेहतरीन डांस, मदालसा शर्मा का यूं आया रिएक्शन

अनघा भोसले (Anagha Bhosale) ने अपना ये डांस वीडियो इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है. इस वीडियो के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा है 'mera Naam Ishq Something exciting coming soon'. वहीं उनका ये वीडियो देख अभिनेत्री मदालसा शर्मा ने कमेंट किया है 'Who is this hottie'. इसी के साथ फैन्स भी उनकी खूब तारीफ कर रहे हैं. एक ने लिखा है 'It's too good to be true', तो किसी ने लिखा है 'Beautiful'.

बता दें, अनघा भोसले ने 2020 में टीवी सीरियल 'दादी अम्मा दादी अम्मा मान जाओ' से अपने करियर की शुरुआत की थी, जिसमें उन्होंने श्रद्धा का किरदार निभाया था. फिलहाल अनघा शो 'अनुपमा' में नंदिनी का किरदार निभा रही हैं. इसी के साथ वो कई ब्रांड के लिए प्रिंट शूट भी करवा चुकी हैं.