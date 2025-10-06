विज्ञापन

जावेद अख्तर को अपने शो में बुलाकर अमिताभ बच्चन बोले- जब तक बैठने को ना कहा जाए खड़े रहो...

‘कौन बनेगा करोड़पति 17’ का लेटेस्ट प्रोमो सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है. फैन्स बिग बी का बदला अंदाज देखकर काफी हैरान भी दिखे और खुश भी.

जावेद अख्तर को अपने शो में बुलाकर अमिताभ बच्चन बोले- जब तक बैठने को ना कहा जाए खड़े रहो...
KBC पर अमिताभ बच्चन का एंग्री यंगमैन अवतार
नई दिल्ली:

Kaun Banega Crorepati 17: बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन इन दिनों ‘कौन बनेगा करोड़पति 17' में अपने जलवे बिखेर रहे हैं. इस क्विज शो ने अब तक कई कंटेस्टेंट को लाखों-करोड़ों रुपये जीतने का मौका दिया है. इस बार का सीजन भी दर्शकों के बीच खूब पॉपुलर हो रहा है. ताजा एपिसोड में कुछ ऐसा हुआ कि दर्शकों की एक्साइटमेंट और बढ़ गया. मशहूर राइटर जावेद अख्तर अपने बेटे फरहान अख्तर के साथ शो पर मेहमान बनकर पहुंचे. इस दौरान का एक प्रोमो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें केबीसी के मंच पर कुछ मजेदार और यादगार पल देखने को मिले.

जावेद अख्तर ने मनाया बिग बी का जन्मदिन

‘कौन बनेगा करोड़पति 17' का लेटेस्ट प्रोमो सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है. इस प्रोमो में जावेद अख्तर अपने बेटे फरहान अख्तर के साथ अमिताभ बच्चन का जन्मदिन मनाते नजर आए. बता दें 11 अक्टूबर को अमिताभ बच्चन 82 साल के हो जाएंगे. इस खास मौके पर जावेद ने केबीसी के मंच पर केक कटवाकर बिग बी का जन्मदिन धूमधाम से सेलिब्रेट किया.

‘जंजीर' का सीन दोहराकर बिग बी ने जीता दिल

जब अमिताभ बच्चन और जावेद अख्तर जैसे दिग्गज एक मंच पर हों तो कुछ न कुछ धमाकेदार होना तय है. शो में जावेद और फरहान हॉट सीट पर बैठे जहां बिग बी ने उनसे कई रोचक सवाल पूछे. प्रोमो में अमिताभ अपनी सुपरहिट फिल्म ‘जंजीर' का एक मशहूर सीन दोहराते नजर आए. उन्होंने जावेद अख्तर से कहा, “जब तक बैठने को न कहा जाए, शराफत से खड़े रहो, यह पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं.” इस सीन को देखकर दर्शकों को अमिताभ का पुराना ‘एंग्री यंग मैन' अवतार याद आ गया. यह प्रोमो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है.

Kaun Banega Crorepati 17, KBC 17, Javed Akhtar, Farhan Akhtar
