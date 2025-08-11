क्योंकि सास भी कभी बहू थी एक ही हफ्ते में TRP में नंबर वन, अमर उपाध्याय बोले-अगर लोग मुझे और मिहिर को... 

विज्ञापन

क्योंकि सास भी कभी बहू थी की सफलता पर बोले अमर उपाध्याय
नई दिल्ली:

टीवी शो ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' को दर्शकों से खूब प्यार मिल रहा है. वहीं पहले ही हफ्ते में शो टीआरपी में नंबर वन बन गया है. जबकि इस शो को टेलीविजन और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर 1.659 बिलियन मिनट से अधिक समय तक देखा गया है. वहीं प्रेस नोट के अनुसार, 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' को केवल चार दिनों में 31.1 मिलियन टीवी दर्शक मिले हैं, जिसमें से 15.4 मिलियन दर्शकों ने अकेले प्रीमियर एपिसोड देखा था. इसी को लेकर शो में मिहिर विरानी का किरदार निभाने वाले एक्टर अमर उपाध्याय ने अपनी खुशी जाहिर की है और बताया कि शो की खासियत पुरानी यादों और आज के दर्शकों की पसंद का सही मिश्रण है. 

अमर ने कहा, “यह शो पुरानी भावनाओं को आज की कहानी से जोड़ता है. ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी' लोगों के दिलों में बसा है. नए सीजन में हमने वही भावनात्मक रिश्ता बनाए रखा है, लेकिन इसे आज की पीढ़ी के हिसाब से ढाला है.” मिहिर के किरदार को दोबारा निभाने के बारे में अमर ने बताया कि इस बार मिहिर पहले से ज्यादा जमीन से जुड़ा और भावुक है. पहले वह एक सौम्य और परंपराओं में बंधा इंसान था. लेकिन, अब उसमें संवेदनशीलता और भावनात्मक गहराई है.

एक खास सीन का जिक्र करते हुए, जिसमें मिहिर तुलसी के कंधे पर सिर रखकर रो पड़ते हैं, अमर ने कहा, “यह सीन पहले से तय था, लेकिन मैंने उस पल में अपनी पूरी भावनाएं उड़ेल दीं. यही वजह है कि दर्शकों को यह सीन इतना पसंद आया.”

दर्शक मिहिर को ‘ग्रीन फ्लैग' मतलब सच्चा और आदर्श पुरुष कहते हैं. इस पर अमर ने मुस्कुराते हुए कहा, “अगर लोग मुझे और मिहिर को इस तरह देखते हैं, तो इसका मतलब है कि मैं कुछ सही कर रहा हूं. टीवी और असल जिंदगी में मुझे ऐसे और ‘ग्रीन फ्लैग' किरदार चाहिए.”

टीआरपी के दबाव के बारे में पूछे जाने पर अमर ने बताया कि वह सिर्फ अपने काम पर ध्यान देते हैं. उन्होंने बताया, “मैं हर सीन में 100 प्रतिशत देता हूं. फिर, घर जाकर परिवार के साथ समय बिताता हूं. बाकी दर्शकों के हाथ में है.”

अमर ने दर्शकों के प्यार के लिए शुक्रिया अदा किया. उन्होंने कहा, “दर्शकों ने मिहिर और तुलसी को फिर से अपने घरों में जगह दी, यह हमारे लिए बहुत मायने रखता है. हम ऐसी कहानियां और पल लाते रहेंगे, जो आपके दिलों में लंबे समय तक रहें.” ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' की नई शुरुआत दर्शकों के लिए पुरानी यादों को ताजा करने के साथ-साथ नई कहानियों का तोहफा लेकर आई है. 

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
