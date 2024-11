Bigg Boss 18 Eviction: फिनाले तक जिस कंटेस्टेंट का लिया गया था नाम उसका कट्टा शो से पत्ता, इविक्शन में हो गया बाहर

Bigg Boss 18 Eviction This Week: बिग बॉस 18 का वीकेंड का वार आ गया है और इस हफ्ते शॉकिंग इविक्शन होने वाला है क्योंकि जिस कंटेस्टेंट के टॉप 2 में गिना जा रहा था. वहीं खुद बिग बॉस ने उनके फिनाले तक पहुंचने की भविष्यवाणी की थी. उसका शो से पत्ता कट गया है, जिसके कारण फैंस को तो झटका लगेगा. लेकिन शो के दर्शकों ने इस फैसले को सही बताया है, जिसके चलते बिग बॉस 18 का इस हफ्ते का वीकेंड का वार काफी दिलचस्प होते हुए दिखने वाला है.

बिग बॉस 18 की अपडेट देने वाले बिग बॉस तक एक्स पेज ने जानकारी दी है कि एलिस कौशिक शो से इविक्ट हो गई हैं, जिसके चलते फैंस भी रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, आखिरकार वह शो से इविक्ट हो गईं. दूसरे यूजर ने लिखा, एलिस स्ट्रॉन्ग रहना क्योंकि तुम्हें शॉक लगेगा कि करणवीर मेहरा कितना अच्छा शो में कर रहे हैं और तुम शो की सबसे नफरत करने वाली कंटेस्टेंट हो. तीसरे यूजर ने लिखा, आखिरकार, मैं चैन से सो सकती हैं. इस लड़की से नफरत करती हूं. चौथे यूजर ने लिखा, ओह माय गॉड इतनी खुशी.

🚨 Alice Kaushik has been EVICTED from the Bigg Boss 18 house.



Retweet If Happy!