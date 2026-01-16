'किस्मत आपकी, पैसा चैनल का', अक्षय कुमार के गेम शो 'व्हील ऑफ फॉर्च्यून' का प्रोमो जारी, जानें कब और कहां देखें

विज्ञापन

अक्षय कुमार एक बार फिर टीवी की दुनिया में उतरने जा रहे हैं. टीवी रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी होस्ट करने के बाद अब अक्षय कुमार एक नया गेम शो व्हील ऑफ फॉर्च्यून लेकर आए हैं, जिसका आज 16 जनवरी को दमदार प्रोमो जारी किया गया है.

अक्षय कुमार के नए गेम शो व्हाल ऑफ फॉर्च्यून का प्रोमो जारी
नई दिल्ली:

अक्षय कुमार एक बार फिर टीवी की दुनिया में उतरने जा रहे हैं. टीवी रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी होस्ट करने के बाद अब अक्षय कुमार एक नया गेम शो व्हील ऑफ फॉर्च्यून लेकर आए हैं, जिसका आज 16 जनवरी को दमदार प्रोमो जारी किया गया है. गेम शो व्हील ऑफ फॉर्च्यून में अक्षय कुमार काफी एनर्जेटिक और जोश में दिख रहे हैं. प्रोमो के साथ इस बात का भी खुलासा किया गया है कि गेम शो व्हील ऑफ फॉर्च्यून कब से टीवी पर प्रसारित होने जा रहा है. बता दें, व्हील ऑफ फॉर्च्यून इसी नाम से एक विदेशी शो की तर्ज पर शुरू किया हो रहा है.

कब से ऑन एयर होगा शो?

आज 16 जनवरी को अक्षय कुमार ने अपने नये शो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का प्रोमो सोशल मीडिया पर शेयर किया है. अपने पोस्ट के कैप्शन में अक्षय कुमार ने लिखा है, 'किस्मत आपकी, पैसा चैनल का, और ढेर सारी मस्ती मेरी तरफ से. यह है व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो आ रहा है 27 जनवरी से मंडे टू फ्राइडे रात 9 बजे सिर्फ सोनी टीवी चैनल और सोनी लिव इंडिया पर'.

प्रोमो में अक्षय कुमार को स्टेज पर अपने एक्शन स्टाइल में एंट्री लेते देखा जा रहा है. अक्षय ने ब्लू डेनिम पर स्काई ब्लू शर्ट पहनी हुई और उस पर एक ग्रे रंग का ब्लेजर भी पहना हुआ है. प्रोमो में अक्षय तीन कंटेस्टेंट को गेम समझाते नजर आ रहे हैं, जो कि एक तरह से सांप-सीढ़ी के खेल से मेल खाता नजर आ रहा है.

क्या है गेम का सबसे डेंजरस रूल

प्रोमो में दिख रहे तीन कंटेस्टेंट में दो महिला और एक पुरुष कंटेस्टेंट हैं. प्रोमो में गेम की एक छोटी सी झलक दिखलाई गई है, जिसमें इन तीनों कंटेस्टेंट के बारी-बारी से व्हील पर नंबर आते हैं और उतनी रकम उनकी हो जाती है. इसके बाद अक्षय कुमार बतौर होस्ट तीनों कंटेस्टेंट्स को बताते हैं कि अगर व्हील पर छपे नाग पर किसी की भी सुई अटक गई तो उन्होंने जितना भी पैसा जीता है, वो सब जीरो हो जाएगा.

इस गेम शो की थीम लोगों को अट्रैक्ट करने वाली है. अक्षय के फैंस को अब 27 जनवरी का इंतजार है, क्योंकि वे अपने चहेते स्टार को लंबे समय बाद टीवी पर बतौर होस्ट देखने जा रहे हैं. अक्षय कुमार के वर्कफ्रंट की बात करें तो वह पिछली बार फिल्म हाउसफुल 5 में नजर आए थे और अब उनकी अगली फिल्म भूत बंगला है, जो मई 2026 में रिलीज होने जा रही है. इसके अलावा अक्षय की झोली में फिल्म वेलकम 3 भी है, जो मौजूदा साल के क्रिसमस के मौके पर रिलीज हो सकती है.


 

