दूरदर्शन के बाद स्टार प्लस और जियो स्टार पर आएगी AI महाभारत, अमिताभ बच्चन ने भी दी शुभकामनाएं

महाभारत का एआई वर्जन टीवी और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दस्तक देने वाला है, जिसे लेकर फैंस के बीच प्रोमो देखने के बाद काफी एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है. इसी बीच बॉलीवुड के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने आने वाली सीरीज एआई महाभारत के लिए अपनी शुभकामनाएं दी हैं. सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले दिग्गज सुपरस्टार ने अपने आधिकारिक X हैंडल पर एआई महाभारत का ट्रेलर रीपोस्ट करते हुए टीम को “सभी शुभकामनाएं” दीं. इस सुपरस्टार की सराहना के बाद सीरीज़ के प्रति दर्शकों में जबरदस्त उत्सुकता देखने को मिल रही है.

एआई महाभारत, जिसे कलेक्टिव मीडिया नेटवर्क ने अपने हिस्ट्रीवर्स (Historyverse) इनिशिएटिव के तहत बनाया है, भारत के सबसे महान महाकाव्य महाभारत को एआई (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) आधारित कहानी कहने के माध्यम से एक नए रूप में प्रस्तुत करती है. यह श्रृंखला पौराणिकता, तकनीक और सिनेमाई कला का संगम है, जो इस कालजयी गाथा को नई पीढ़ी के दर्शकों के लिए जीवंत बनाती है.

महाभारत: एक धर्मयुद्ध का प्रसारण 25 अक्टूबर को जियोहॉटस्टार (JioHotstar) पर विशेष रूप से किया जाएगा, जिसके बाद इसका टीवी प्रीमियर 26 अक्टूबर को स्टार प्लस (Star Plus) पर होगा.

इस सीरीज के पहले चरण में 100 एपिसोड्स शामिल हैं, जो दर्शकों को पांडवों और कौरवों के बीच हुए ऐतिहासिक राजवंशीय युद्ध की अमर कथा को एक नए दृष्टिकोण से फिर से जीने का अवसर देंगे. जहां प्राचीन ज्ञान और आधुनिक तकनीक का संगम दिखाई देगा.