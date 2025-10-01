बिग बॉस 19 में वाइल्ड कार्ड एंट्री लेंगी अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ, 8 साल किया था डेट और 2 साल चली शादी

वाइल्ड कार्ड एंट्री हमेशा बिग बॉस में एक नया मोड़ लेकर आती हैं. सलमान खान के शो के इस नए सीजन में, पहले पांच हफ्तों में ही एक वाइल्ड कार्ड एंट्री हो चुकी है. शहबाज बदेशा ने वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के रूप में एंट्री की और अपनी कॉमेडी और मजेदार अंदाज से सभी का एंटरटेन करने में कामयाब रहे. उन्होंने बिग बॉस 19 के घर के अंदर भी मजबूत रिश्ते बनाए. लेकिन क्या अब बिग बॉस 19 के घर में एक और वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट की एंट्री का समय आ गया है? खबरों की मानें तो अभिषेक बजाज को जल्द ही एक बड़ा झटका लग सकता है क्योंकि कहा जा रहा है कि उनकी एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल को वाइल्डकार्ड कंटेस्टेंट बनने के लिए अप्रोच किया गया है.

क्या आकांक्षा जिंदल बिग बॉस 19 में एंट्री करेंगी?

इंडिया फोरम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा को बिग बॉस 19 के घर में एंट्री करने के लिए अप्रोच किया गया है. ये खबरें बिग बॉस खबरी की गई पोस्ट पर आधारित हैं. अभिषेक और आकांक्षा की शादी 2017 से 2019 तक हुई थी. उन्होंने लगभग 8 साल तक एक-दूसरे को डेट किया और एक निजी समारोह में शादी की. हालांकि उनकी शादी ज्यादा समय तक नहीं चली. आकांक्षा को शो के लिए अप्रोच किए जाने की ये खबरें उनके एक धमाकेदार इंटरव्यू के बाद आई हैं, जिसमें उन्होंने अपनी असफल शादी के बारे में बात की और अभिषेक बजाज पर कुछ आरोप लगाए.

विक्की लालवानी के साथ एक इंटरव्यू में आकांक्षा जिंदल ने बताया कि अभिषेक बजाज से शादी करने के लिए उन्होंने अपने परिवार से झगड़ा किया था. हालांकि शादी के तुरंत बाद, मुसीबतें शुरू हो गईं. उन्होंने यह भी कहा कि अभिषेक बजाज ने उनके साथ चीटिंग की. उन्होंने बिग बॉस 19 कंटेस्टेंट बने बजाज की दबंग पर्सनैलिटी के बारे में भी बात की. इंटरव्यू के दौरान, उनसे पूछा गया कि क्या वह बिग बॉस 19 के घर में एंट्री करना चाहेंगी. इस पर, आकांक्षा ने कहा कि वह शो का हिस्सा बनना पसंद करेंगी, हालांकि, अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ होने के कारण नहीं, बल्कि अपनी अचीवमेंट्स के आधार पर.

अभी तक इस बात की कोई कनफर्मेशन नहीं हुई है कि आकांक्षा को अप्रोच किया गया है या नहीं. अगर हां तो यह देखना बाकी है कि वह इस ऑफर को स्वीकार करती हैं या नहीं. अगर वह ऐसा करती हैं और शो में एंट्री करती हैं, तो बिग बॉस 19 में अभिषेक बजाज के खेल में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है.