54 साल पुराना वो गाना, जिसके टाइटल पर बना 1625 एपिसोड का पॉपुलर सीरियल, रेखा ने खुद किया था प्रमोशन

हिंदी सिनेमा के बेहतरीन गानों की लिस्ट में शुमार एक 54 साल पुराना गाना, जिसे किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने अपनी आवाज में कल्ट बनाया था. वह आज दर्शकों के बीच टीवी सीरियल के नाम से फेमस है. यहां तक कि इस 1625 एपिसोड के सीरियल को खुद 54 साल पुराने गाने में नजर आने वाली रेखा ने प्रमोट किया था. कहानी थी पति पत्नी और वो की, जिसने दर्शकों के बीच ऐसी जगह बनाई कि आज तक फैंस नहीं भूले हैं. हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के पॉपुलर शो गुम हैं किसी के प्यार में की, जिसका नाम 54 साल पुराने गाने की तर्ज पर रखा गया. इस पॉपुलर सीरियल में नील भट्ट, ऐश्वर्या शर्मा और आयशा सिंह अहम किरदार में नजर आए थे.

गुम हैं किसी के प्यार में गाना

54 साल पहले 1972 में गुम हैं किसी के प्यार में गाना आया ता, जिसके बोल थे.... 'गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह-शाम, पर तुम्हें लिख नहीं पाऊं मैं उसका नाम' इस गाने को किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने गाया था. जबकि आरडी बर्मन ने कंपोज किया था. वहीं मजरूह सुल्तानपुरी ने गाने के बोल लिखे थे. जबकि रणधीर कपूर और रेखा पर रामपुर का लक्ष्मण फिल्म में फिल्माया गया था, जो खूब पॉपुलर हुआ था.

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टीवी सीरियल का टाइटल ट्रैक रखा नाम

गुम हैं किसी के प्यार में गाने के तर्ज पर गुम हैं किसी के प्यार में सीरियल का नाम रखा गया, जो स्टार प्लस पर आया था. वहीं 5 अक्टूबर 2020 में शुरू हुआ ता और 4 जुलाई 2025 तक चला था. सीरियल में आयशा सिंह सई के किरदार में नजर आई थी. जबकि विराट के रोल में नील भट्ट और पत्रलेखा के किरदार में ऐश्वर्या शर्मा नजर आई थीं. इस सीरियल को खुद रेखा ने प्रमोट किया था.

गुम हैं किसी के प्यार में की कहानी

टीवी सीरियल गुम हैं किसी के प्यार में की कहानी पाखी को विराट से प्यार होता है. लेकिन उसकी शादी विराट के बड़े भाई से हो जाती है. जबकि विराट की सई से शादी होती है, जिससे उसे प्यार हो जाता है. इस सीरियल में कई लीप देखने को मिले थे. आखिर में भाविका शर्मा ने शो की जिम्मेदारी संभाली थी.

जबकि रामपुर का लक्ष्मण की कहानी दो सगे भाइयों की है, जिसमें से एक गुंडा तो दूसरा पुलिसवाला होता है.

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