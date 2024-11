वार्डरोब में जरूर होने चाहिए ये Myntra के Sweatshirts, ठंड से बचाएंगे, कीमत भी है कम

Sweatshirts अब जिम वियर से लेकर डेली लुक को स्‍टाइलिश बनाने के लिए आपके वार्डरोब का जरूरी हिस्सा बन गए हैं. आज ये ऐसा आउटफिट है, जो आराम और स्टाइल के बीच बेहतरीन बैलेंस रखता है, इसी के चलते इन्‍हें इंटेंस वर्कआउट्स से लेकर कैज़ुअल आउटिंग्स तक के लिए काफी पसंद किया जाता है. Myntra पर कई तरह के स्टाइल और जरूरतों को पूरा करने के लिए स्वेटशर्ट्स उपलब्ध हैं, चाहे आप मिनिमलिस्टिक, स्पोर्टी, या स्ट्रीट-स्मार्ट तलाश रहे हों, यहां सभी के लिए कुछ न कुछ जरूर है. इनका वर्सेटाइल स्‍टाइल इन्हें किसी भी आउटफिट के साथ पेयरअप करने में मदद करता है, जिससे आप जिम से लेकर स्ट्रीट तक बिना किसी रुकावट के अपने लुक में चेंज ला सकते हैं. आइए जानें कुछ ज़रूरी स्वेटशर्ट्स के बारे में, जो फॉर्म और फंक्शन का परफेक्ट कॉम्बिनेशन हैं.

1. Mast & Harbour Round Neck Christmas Self-Design Acrylic Pullover

Discount: 61% | Price: ₹779 | M.R.P.: ₹1999 | Rating: 4.3 out of 5 stars (81 ratings)

यह व्हाइट, सेल्फ-डिज़ाइन पुलओवर उन लोगों के लिए एक वार्डरोब एसेंशियल है, जो फेस्टिव फ्लेयर और आराम को पसंद करते हैं. राउंड नेक और रिब्ड हेम के साथ, इसे जीन्स या जॉगर्स के साथ आसानी से पेयर किया जा सकता है. 100% ऐक्रिलिक से बना ये पुलओवर कम्फर्टेबल फिटिंग देता है और मशीन से धोया जा सकता है. इसकी लॉन्ग स्लीव्स और यूनिक कंवर्सेशनल पैटर्न इसे कैज़ुअल विंटर आउटिंग्स के लिए बेहतरीन ऑप्‍शन बनाते हैं.

2. Roadster The Lifestyle Co. Men Cream-Coloured Acrylic Cable Knit Pullover

Discount: 61% | Price: ₹740 | M.R.P.: ₹1899 | Rating: 4.4 out of 5 stars (186 ratings)

अगर आप एक क्लासिक, क्रीम कलर का निट पुलओवर ढूंढ रहे हैं, तो यह रोडस्टर पुलओवर आपके लिए बना है. टिकाऊ ऐक्रिलिक फैब्रिक से बना ये पुलोवर स्टाइलिश V-नेक और रिब्ड हेम के साथ आता है.

3. Bewakoof Men Green Oversized Sweater

Discount: ₹1250 off | Price: ₹949 | M.R.P.: ₹2199 | Rating: 3.9 out of 5 stars (232 ratings)

Bewakoof का यह ग्रीन कलर का ओवरसाइज़्ड स्वेटर कम्फर्टेबल आउटिंग्स या लाउंजिंग के लिए परफेक्ट कहा जा सकता है. इसका मॉडर्न ओवरसाइज़्ड फिट किसी भी आउटफिट में ट्रेंडी टच लाता है. राउंड नेक और रिब्ड हेम कम्फर्टेबल फिटिंग देते हैं, जबकि 100% ऐक्रिलिक मटेरियल इसे पूरे दिन आराम से पहना जा सकता है.

4. Tommy Hilfiger Mock Collar Front-Open Sweater

Discount: 35% | Price: ₹5199 | M.R.P.: ₹7999 | Rating: 4.5 out of 5 stars (11 ratings)

Tommy Hilfiger का यह प्रीमियम नेवी ब्लू स्वेटर लक्जरी और प्रैक्टिकैलिटी का सही कॉम्बिनेशन है. मॉक कॉलर, ज़िप क्लोजर और रिब्ड हेम इसे स्‍टाइलिश बनाते हैं यह स्टाइल और गर्माहट दोनों आपको देगा. कॉटन-पॉलिएस्टर से बना, यह स्‍वेटर आपको सॉफिस्टिकेटेड लुक देता है. कैज़ुअल डिनर या रिलैक्स्ड इवनिंग्स के लिए परफेक्‍ट कहा जा सकता है.

5. StyleCast x Revolte Women Checked Outdoor Tailored Jacket

Discount: ₹2100 off | Price: ₹899 | M.R.P.: ₹2999 | Rating: 4.0 out of 5 stars

यह येलो चेक्ड टेलर्ड जैकेट आउटरवियर कलेक्शन में एक खास अंदाज लाता है. इसका हुडेड डिज़ाइन और बटन क्लोजर इसे हल्की सर्दियों के दौरान बाहरी एडवेंचर्स के लिए परफेक्ट बनाते हैं. स्ट्रेट हेम के साथ, यह आसानी से मूवमेंट की सुविधा देता है और मशीन से धोया जा सकता है.



6. Jockey Super Combed Cotton French Terry Hoodie Jacket - AW30

Price: ₹1899 | M.R.P.: ₹1899 | Rating: 4.4 out of 5 stars (158 ratings)

Jockey का यह स्पोर्टी जैकेट सुपर कॉम्ब्ड कॉटन फ्रेंच टेरी फैब्रिक से बना है, जो आपको आराम देता है. हुड, दो पॉकेट्स और ज़िप क्लोजर के साथ, इसका स्लिक ब्लैक कलर किसी भी आउटफिट के साथ अच्छी तरह से मैच करता है, जिससे यह जिम के बाद या कैज़ुअली यूज करने के लिए परफेक्ट चॉइस कहा जा सकता है.

7. Roadster Women Blue Solid Denim Jacket

Discount: 45% | Price: ₹879 | M.R.P.: ₹1599 | Rating: 4.4 out of 5 stars (26.7k ratings)

डेनिम जैकेट्स का क्लासिक अंदाज हमेशा ट्रेंड में रहता है, और Roadster का यह ब्लू सॉलिड डेनिम जैकेट इस मामले में पूरी तरह फिट बैठता है. स्प्रेड कॉलर और स्नैप बटन क्लोजर के साथ, इसमें चार पॉकेट्स हैं, जो इसे स्टाइलिश के साथ-साथ प्रैक्टिकल भी बनाते हैं. 100% कॉटन से बना, यह जैकेट कम्फर्टेबल फिट देता है.

8. SASSAFRAS Women Beige Solid Corduroy Cropped Bomber Jacket

Discount: 60% | Price: ₹799 | M.R.P.: ₹1999 | Rating: 4.2 out of 5 stars (4.3k ratings)

फैशन में सबसे आगे रहने के लिए, SASSAFRAS का यह बेज क्रॉप्ड बॉम्बर जैकेट एक बढ़िया ऑप्‍शन है इसकी कॉरडरॉय फैब्रिक इसे एक अनोखा टेक्सचर देता है, वहीं हुड और ज़िप क्लोजर इसे और भी यूजफुल बनाते हैं. दो पॉकेट्स के साथ, यह उन दिनों के लिए एकदम सही है.



जिम वियर से आगे निकलकर स्वेटशर्ट्स अब स्टाइल स्टेटमेंट बना गया है, जो हर तरह के आउटफिट को आसानी से स्‍टाइल दे सकता है. Myntra पर क्लासिक क्रूनेक्स से लेकर ट्रेंडी क्रॉप्ड स्टाइल्स तक कई तरह के ऑप्‍शन आपको मिल जाएंगे. ये वर्सेटाइल प्रोडक्‍ट आपको स्ट्रीट लुक पाने का मौका देते हैं.