Myntra की यह डील फैशन लवर्स के लिए एक शानदार अवसर है. Roadster और HERE&NOW जैसे टॉप ब्रांड्स पर 60% तक की छूट के साथ, अब आप स्टाइलिश कैज़ुअल शर्ट्स यहां से खरीद सकते हैं, वो भी बिना ज्यादा पैसे खर्च किए. चाहे आपको क्लासिक चेक्स पसंद हों, ट्रेंडी स्ट्राइप्स, या सॉलिड डेनिम, इन डील्स में आपको वो सब कुछ मिलेगा, जो इन दिनों फैशन में है. कई कलर्स और डिज़ाइनों के साथ, यह सही समय है कि आप ऐसी हाई क्‍वालिटी कैज़ुअल शर्ट्स में इंवेस्‍ट करें, जो हर मौके पर सूट करती हैं. चाहे वीकेंड आउटिंग हो या ऑफिस में कैज़ुअल फ्राइडे, ये शर्ट्स न केवल स्टाइलिश हैं, बल्कि अच्छी क्वालिटी के फैब्रिक से बनी हैं. ये काफी कम्फर्टेबल और टिकाऊ हैं. आइए कुछ खास प्रोडक्ट्स पर नजर डालते हैं, जो आपके वॉर्डरोब में जरूर होने चाहिए.

1. HERE&NOW Slim Fit Multi Striped Cotton Casual Shirt

Discount: 66% | Price: ₹781 | M.R.P.: ₹2299 | Rating: 4.1 out of 5 stars

यह क्रीम कलर की, ब्‍लू और ब्राउन स्‍ट्रैप कैज़ुअल शर्ट उन लोगों के लिए बिल्कुल सही है जो स्‍टाइल पसंद करते हैं. स्लिम फिट स्‍टाइल की यह शर्ट आपको सॉफ्ट कॉटन स्‍टफ में मिल जाएगी.

मुख्य विशेषताएं:

स्लिम फिट

स्प्रेड कॉलर

मल्टी-स्ट्राइप्ड डिज़ाइन

बटन कफ़्स के साथ लॉन्‍ग स्‍लीव्‍स

100% कॉटन स्‍टफ





2. Roadster Men Blue Solid Washed Cotton Denim Shirt

Discount: 62% | Price: ₹645 | M.R.P.: ₹1699 | Rating: 4.1 out of 5 stars

डेनिम कभी भी स्‍टाइल से बाहर नहीं जाता है, और रोडस्टर की यह ब्‍लू सोलिड डेनिम शर्ट इसका एक सही उदाहरण है. कैज़ुअल और सेमी-कैज़ुअल इवेंट के लिए परफेक्‍ट है. इसे आप शर्ट ट्राउजर या डार्क जींस के साथ पेयरअप कर सकते हैं.

मुख्य विशेषताएं:

रेगुलर फिट

100% कॉटन

बटन प्लेट और चेस्‍ट पर पॉकेट

बटन कफ़्स के साथ लॉन्‍ग स्‍लीव्‍स

डेनिम स्‍टफ

3. HERE&NOW Checked Spread Collar Cotton Slim Fit Casual Shirt

Discount: ₹1200 Off | Price: ₹799 | M.R.P.: ₹1999 | Rating: 4.1 out of 5 stars

चेकड शर्ट हर मेन की अलमारी में जरूरी होती है. यह HERE&NOW की शर्ट ब्लैक सेल्फ-डिज़ाइन पैटर्न के साथ आती है. स्लिम फिट और स्‍प्रैड कॉलर इसे एक स्लीक लुक देते हैं.

मुख्य विशेषताएं:

स्लिम फिट डिज़ाइन

स्प्रेड कॉलर

ब्लैक सेल्फ-डिज़ाइन चेकड पैटर्न

बटन प्लेट के साथ लॉन्‍ग स्‍लीव्‍स

100% कॉटन

4. HERE&NOW Men Slim Fit Opaque Striped Cotton Casual Shirt

Discount: ₹1250 Off | Price: ₹749 | M.R.P.: ₹1999 | Rating: 4.1 out of 5 stars

स्ट्राइप्ड की यह HERE&NOW शर्ट सबका ध्यान खींचने की क्षमता रखती है. मंदारिन कॉलर इसे कैज़ुअल शर्ट से अलग करता है. इसका स्लिम फिट क्‍लीन सिल्हूट सुनिश्चित करता है, जबकि कॉटन स्‍टफ आपको पूरे दिन कम्फर्टेबल रखता है. इसे जींस या ट्राउजर के साथ पहनें.

मुख्य विशेषताएं:

स्लिम फिट

वर्टिकल स्‍ट्राइप

मंदारिन कॉलर

100% कॉटन स्‍टफ

बटन प्लेट के साथ लॉन्‍ग स्‍लीव्‍स





5. Roadster Men Navy Blue And Olive Green Regular Fit Checked Sustainable Casual Shirt

Discount: 60% | Price: ₹799 | M.R.P.: ₹1999 | Rating: 4.1 out of 5 stars

यह रोडस्टर चेकड शर्ट पर्यावरण-सचेत खरीदारों के लिए बिल्कुल सही है. नेवी ब्लू और ओलिव ग्रीन टार्टन चेक इसे एक कालातीत अपील देते हैं, जबकि रेगुलर फिट कम्फर्टेबल सुनिश्चित करता है. इसे एक जोड़ी बीहड़ जींस और जूते के साथ पहनें, और आप एक बाहरी साहसिक कार्य या एक कैज़ुअल दिन के लिए तैयार हैं.

मुख्य विशेषताएं:

आसान आंदोलन के लिए रेगुलर फिट

सतत कॉटन से बना

क्लासिक शैली के लिए टार्टन चेक पैटर्न

कैज़ुअल लुक के लिए स्प्रेडकॉलर और पैच पॉकेट

बटन कफ़्स के साथ लॉन्‍ग स्‍लीव्‍स

6. HERE&NOW Grey Slim Fit Textured Opaque Casual Shirt

Discount: 60% | Price: ₹799 | M.R.P.: ₹1999 | Rating: 4.1 out of 5 stars

जो लोग कुछ स्‍लीक कुल पसंद करते हैं, उनके लिए HERE&NOW की यह ग्रे टेक्सचर्ड शर्ट एक शानदार ऑप्‍शन है. ये कैज़ुअल आउटिंग के लिए बिल्कुल सही है.

मुख्य विशेषताएं:

स्लिम फिट

टेक्सचर डिज़ाइन

स्प्रेड कॉलर

पैच पॉकेट के साथ लॉन्‍ग स्‍लीव्‍स

7. Roadster Men Blue Printed Casual Sustainable Shirt

Discount: 62% | Price: ₹569 | M.R.P.: ₹1,499 | Rating: 4.1 out of 5 stars

कम्फर्टेबल और स्‍टाइल का कॉम्बिनेशन, यह ब्‍लू प्रिंटेड कैज़ुअल शर्ट मॉर्डन मेंस के लिए बिल्कुल सही है. मंदारिन कॉलर स्‍टाइल देता है, जबकि कॉटन स्‍टफ यह सुनिश्चित करती है कि यह लाइट रहे.

मुख्य विशेषताएं:

आरामदायक स्‍टफ

लॉन्‍ग स्‍लीव्‍स के साथ रेगुलर फिट

मंदारिन कॉलर

फुल बटन प्लेट

कर्व्‍ड हेमलाइन

8. Roadster Men White Classic Regular Fit Cotton Casual Shirt

Discount: 63% | Price: ₹517 | M.R.P.: ₹1,399 | Rating: 4.2 out of 5 stars

जो लोग एलिगेंस पसंद करते हैं, उनके लिए यह व्‍हाइट क्लासिक रेगुलर फिट शर्ट बनी है. 100% कॉटन से बनी यह शर्ट कम्फर्टेबल और टिकाऊ है. शर्ट का साफ और क्लासिक डिज़ाइन इसे किसी भी कैज़ुअल इवेंट के लिए जींस या ट्राउजर के साथ पेयर करने के लिए वर्सेटाइल बनाता है.

मुख्य विशेषताएं:

100% कॉटन

स्प्रेडकॉलर और पैच पॉकेट

लॉन्‍ग स्‍लीव्‍स के साथ रेगुलर फिट

मशीन से धो सकते हैं

9. Roadster Men Maroon And Navy Blue Checked Pure Cotton Casual Sustainable Shirt

Discount: 61% | Price: ₹623 | M.R.P.: ₹1,599 | Rating: 4.4 out of 5 stars

चेकर्ड शर्ट कभी भी स्‍टाइल से आउट नहीं होती, और यह मारून और नेवी ब्लू चेकड शर्ट इसका कोई अपवाद नहीं है. कैज़ुअल आउटिंग के लिए डिज़ाइन की गई यह शर्ट कॉटन से तैयार की गई है.

मुख्य विशेषताएं:

कॉटन से बनी

टार्टन चेक

स्प्रेड कॉलर

बटन प्लेट और पैच पॉकेट

कैज़ुअल पहनने के लिए बिल्कुल सही

10. HERE&NOW Men Slim Fit Opaque Checked Casual Shirt

Discount: ₹1300 Off | Price: ₹799 | M.R.P.: ₹2,099

HERE&NOW आपके लिए यह मल्‍टी कलर चेकड कैज़ुअल शर्ट लाया है, जो उन लोगों के लिए बिल्कुल सही है जो स्लिम फिट पसंद करते हैं. इसकी स्‍मॉल स्‍लीव्‍स इसे गर्मियों के लिए परफेक्‍ट शर्ट बनाती हैं.

मुख्य विशेषताएं:

स्लिम फिट

स्प्रेड कॉलर और छोटी आस्तीन

चेकड पैटर्न

कर्व्‍ड हेमलाइन

11. Roadster The Lifestyle Co Pure Cotton Half Sleeve Shirts

Discount: 65% | Price: ₹699 | M.R.P.: ₹1,999 | Rating: 4.4 out of 5 stars

रोडस्टर की यह क्रीम कलर की हाफ-स्लीव शर्ट गर्मियों के लिए बिल्कुल सही है. इसका सिंपल डिज़ाइन, कॉटन के साथ मिलकर, इसे कैज़ुअल आउटिंग के लिए परफेक्‍ट बनाता है. स्प्रेड कॉलर और कर्व्‍ड हेम आपको एलिगेंस देता है.

मुख्य विशेषताएं:

100% कॉटन स्‍टफ

कैज़ुअल लुक के लिए छोटी आस्तीन

स्प्रेड कॉलर

ये Myntra डील्‍स आपके वार्डरोब को स्टाइलिश लेकिन किफायती कैज़ुअल शर्ट से अपडेट करने का शानदार मौका लेकर आई है. चेकड डिज़ाइन से लेकर बोल्ड स्‍ट्रेप तक, रोडस्टर और HERE&NOW में कई ऑप्‍शन हैं जो हर व्‍यक्ति के स्‍टाइल की जरूरतों को पूरा करते हैं. ये शर्ट हाई क्‍वालिटी स्‍टफ से तैयार की गई हैं. अब Myntra पर खरीदारी करें.