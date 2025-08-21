विज्ञापन
Onam Rangoli 2025: त्‍योहार की रौनक में नहीं मिल पाता रंगोली बनाने का समय, तो ये Pookalam Stencils आज ही घर ले आएं

इस ओणम आपको अपने घर को सजाने के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, Amazon लाया है रेडी टू यूज Pookalam Stencil, वो भी किफायती दाम में.

Onam Rangoli 2025: ओणम के लिए बने हैं ये डिजाइन. फोटो: Amazon

ओणम 2025 बस आने ही वाला है, और उत्साह बढ़ता ही जा रहा है. यह खुशियों का त्योहार राजा महाबली के घर वापसी और केरल में फसल के मौसम का प्रतीक माना जाता है. यह उत्सव अथम से शुरू होता है और त्योहार के सबसे महत्वपूर्ण दिन, थिरुवोनम में समाप्त होता है. इस दौरान घरों को सजाया जाता है, बंधनवार, फूल माला से घर की रौनक देखते ही बनने लगती है. इसी कड़ी में घर के एंट्री गेट पर रंगोली बनाने का भी चलन है.

रंगोली, जिसे कोलम या मुग्गु भी कहते हैं, भारत की एक लोक कला है, जिसमें कलरफुल चावल, सूखे आटे, रंगीन रेत या फूलों की पंखुड़ियों का इस्‍तेमाल करके लिविंग रूम या आंगन में फर्श पर आकृतियां बनाई जाती हैं. अगर आप भी अपने घर की खूबसूरती में चार-चांद लगाना चाहते हैं, तो Amazon आपके लिए रेडी टू यूज Pookalam Stencil लेकर आए हैं.
 

1. Round 18/8 Steel Designer Flower Ganesha Kalash Swastik 10 Rangoli

10 रंगोली का ये सेट ओणम से लेकर दिवाली तक हर त्‍योहार में आपका साथ निभाने के लिए तैयार है.  8 इंच की ये रंगोली आपके त्‍योहार की रौनक को दोगुनी कर देगी.

2. 100yellow® Lord Ganesha Design Rangoli Plastic Stencil

ये रंगोली स्टेंसिल आप ऑफिस से लेकर पूजा कक्ष, मंदिर आदि के फर्श को सजाने के लिए कर सकते हैं. इसे आमतौर पर दिवाली, दशहरा, शादी, गणेश पूजा, ओणम, पोंगल और अन्य भारतीय त्योहारों के दौरान बनाया जाता है.

3. Ascension Portable Rangoli MDF

मटेरियल से बनी ये पोर्टेबल रंगोली आप आसानी से इधर-उधर कर सकते हैं. ये चार बेहतरीन डिज़ाइनों में उपलब्ध हैं, जिनमें से प्रत्येक का आकार 11x11 इंच है.

4. Reusable Rangoli Stencils

बारीकी से तैयार किया गया ये स्टेंसिल कुछ ही सेकंड में शानदार रंगोली तैयार कर सकता है, जो दिवाली, शादियों, पूजा और फेस्टिवल के लिए ये शानदार काम करने लगती है.

5. PRANSUNITA Laser Cutted Rangoli Plastic Stencil Tools

ये 6 मल्‍टीकलर की डिजाइनर रंगोली स्टेंसिल स्टैम्प रियूजेबल है, जिससे साल दर साल ये आपका साथ निभाती है. दिवाली, पोंगल, शादियों और अन्य भारतीय त्योहारों पर सजावट के रूप में या आपके एंट्री गेट या मंदिरों के लिए सजावट के रूप में इसे आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है.

चाहे आप केरलवासी हों या केवल इस त्‍योहार को पसंद करते हों, ओणम 2025 निश्चित रूप से आपके लिए यादगार अनुभव रहने वाला है. अब हर कोई आपसे ये पूछने को मजबूर हो जाएगा कि इतनी खूबसूरत Stencil आखिर कहां से ली. तो अब देर न करें Amazon पर जाएं, और अभी शॉपिंग शुरू करें.

Onam Rangoli 2025, Pookalam Stencils Online
