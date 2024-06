बरसात के मौसम का मज़ा लेने का समय आ गया है, वो भी स्टाइल और आराम के साथ. Myntra की वूमेन के लिए स्पोर्ट्स सैंडल पर ये लेटेस्ट डील आपके शूज कलेक्शन में स्‍टाइल का तड़का लगाने का अच्छा मौका है, वो भी बिना ज्यादा पैसे खर्च किए. चाहे आप गड्डे वाली सड़कों पर चल रही हों या दोस्तों के साथ घूमने का प्लान बना रही हों, ये सैंडल फैशन के साथ-साथ आराम भी देंगी. खूबसूरत कलर्स से लेकर क्लासिक न्यूट्रल रंगों तक, हर जोड़ी को मॉर्डन ज़िंदगी की जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया है.

1. Liberty Women Backstrap Comfort Sandals

Discount: 51% | Price: ₹881 | M.R.P.: ₹1799 | Rating: 4.1 out of 5 stars

ये ब्‍लैक कलर की लिबर्टी सैंडल बेहद कर्म्‍फटेबल हैं. इनके ऊपरी हिस्से को टिकाऊ PU मटेरियल से बनाया गया है और इनमें एक कुशन फुटबैंड है जो चलने में सहारा देता है. ये रोजमर्रा के पहनावे के लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं, चाहे लॉन्‍ग वॉक पर जाना हो या किसी कैजुअल आउटिंग पर, ये हर समय आपका साथ देगी.

मुख्य विशेषताएं:

टिकाऊ PU ऊपरी हिस्सा

कुशन फुटबैंड

EVA आउटसोल





2. DressBerry Women Black And Yellow Solid Sports Sandals

Discount: ₹700 Off | Price: ₹599 | M.R.P.: ₹1299 | Rating: 4 out of 5 stars

ड्रेसबेरी की ये काले और पीले कलरकी स्पोर्टी सैंडल स्टाइल के साथ आराम भी देती हैं. इनका ऊपरी हिस्सा सिंथेटिक मटेरियल से बना है और इनमें कुशन फुटबैंड है. ये सैंडल आपको जिम जाते समय या दोस्तों के साथ कॉफी पीने के दौरान आराम और स्टाइल का अहसास देंगी.

मुख्य विशेषताएं:

सिंथेटिक ऊपरी हिस्सा

कुशन फुटबैंड

टेक्सचर्ड आउटसोल





3. Crocs Classic Unisex Navy Blue Comfort Sandals

Discount: 55% | Price: ₹1122 | M.R.P.: ₹2495 | Rating: 4.3 out of 5 stars

ये नेवी ब्लू कलर की क्रॉक्स सैंडल बारिश के मौसम के लिए एकदम सही हैं. ये पानी सहने वाली हैं और इनका वेट काफी लाइट है, जिससे इन्हें पूरे दिन पहना कर्म्‍फटेबल रहता है. इन सैंडलों का ऊपरी हिस्सा Croslite मटेरियल से बना है और इन्हें पहनना-निकालना बहुत आसान है.

मुख्य विशेषताएं:

Croslite ऊपरी हिस्सा

स्लिप-ऑन स्टाइल

EVA आउटसोल





4. Carlton London Women Textured Sports Sandals

Discount: 45% | Price: ₹1319 | M.R.P.: ₹2399 | Rating: 3.9 out of 5 stars

बेज और व्‍हाइट कलर की ये ओपन एड़ी वाली कार्लटन लंदन की स्पोर्टी सैंडल आराम और स्टाइल का बेहतरीन कॉम्बिनेशन हैं. इनका ऊपरी हिस्सा सिंथेटिक मटेरियल से बना है, इनमें कुशन फुटबैंड है और बेहतर पकड़ के लिए EVA आउटसोल दिया गया है.

मुख्य विशेषताएं:

स्लिप-ऑन क्लोजर वाला सिंथेटिक ऊपरी हिस्सा

कुशन फुटबैंड

EVA आउटसोल

5. Skechers Women Big Lug Sports Sandals

Discount: 45% | Price: ₹3849 | M.R.P.: ₹6999 | Rating: 4.4 out of 5 stars

ब्‍लैक कलर की स्केचर्स स्पोर्ट्स सैंडल आपके फैशन गेम को और भी शानदार बना देंगी. इनमें फैब्रिक का ऊपरी हिस्सा, मजबूत वेल्क्रो क्लोजर और अतिरिक्त आराम के लिए योग फोम का इस्तेमाल किया गया है. ये सैंडल एक्टिव लाइफस्टाइल वालों के लिए बनाए गए हैं, जो वर्कआउट या कैजुअल आउटिंग के दौरान सहारा और स्टाइल दोनों देते हैं.

मुख्य विशेषताएं:

हल्का महसूस कराने वाला फैब्रिक ऊपरी हिस्सा

मजबूत फिट के लिए वेल्क्रो क्लोजर

बेहतर आराम के लिए योग फोम का बना तलवा

6. Carlton London Women Printed Comfort Sandals

Discount: 45% | Price: ₹1319 | M.R.P.: ₹2399 | Rating: 4 out of 5 stars

ये व्‍हाइट कलर की कार्लटन लंदन सैंडल आराम और स्टाइल का बेहतरीन कॉम्बिनेशन हैं. सिंथेटिक मटेरियल से बने इन सैंडलों को पहनना और निकालना बहुत आसान है. इनका सिपंल डिज़ाइन विभिन्न आउटफिट्स के साथ अच्छा लगता है.

मुख्य विशेषताएं:

सिंथेटिक ऊपरी हिस्सा

स्लिप-ऑन क्लोजर

EVA आउटसोल

7. Puma Women Black Sandals

Discount: 60% | Price: ₹1319 | M.R.P.: ₹3299 | Rating: 4.2 out of 5 stars

ये ब्‍लैक कलर की प्यूमा सैंडल स्पोर्टी लुक के साथ आराम का भी ख्याल रखती हैं. इनका ऊपरी हिस्सा सिंथेटिक मटेरियल से बना है, इन्हें पहनना आसान है और इनमें अतिरिक्त आराम के लिए कुशन फुटबैंड दिया गया है.

मुख्य विशेषताएं:

सिंथेटिक ऊपरी हिस्सा

स्लिप-ऑन क्लोजर

कुशन फुटबैंड

8. Puma Unisex Coscon Slip-On Sandals

Discount: 40% | Price: ₹1199 | M.R.P.: ₹1999 | Rating: 4 out of 5 stars

व्‍हाइट कलर की प्यूमा स्लिप-ऑन सैंडल पहनकर स्टाइलिश नजर आएं. इनका ऊपरी हिस्सा सिंथेटिक मटेरियल से बना है, ये काफी लाइट हैं और इन पर ब्रांड का नाम उभारा हुआ है जो इन्हें और भी ट्रेंडी बनाता है. चाहे आप बीच पर जा रहे हों या शहर की सड़कों पर घूम रहे हों, ये सैंडल हर कदम में आपको आराम और स्टाइल का एहसास देंगी.

मुख्य विशेषताएं:

लाइट सिंथेटिक ऊपरी हिस्सा

स्लिप-ऑन स्टाइल

रबर का तलवा

9. Roadster The Lifestyle Co. Women Sports Sandals

Discount: 57% | Price: ₹558 | M.R.P.: ₹1299 | Rating: 3.5 out of 5 stars

ये ब्‍लैक कलर की स्पोर्ट्स सैंडल स्टाइल के साथ-साथ आराम और टिकाऊपन का भी ख्याल रखती हैं. इनमें वेल्क्रो क्लोजर, सिंथेटिक और टेक्सटाइल ऊपरी हिस्सा और कुशन फुटबैंड है. इनका टेक्सचर्ड आउटसोल बेहतर पकड़ देता है.

मुख्य विशेषताएं:

आसानी से पहनने के लिए वेल्क्रो क्लोजर

सिंथेटिक मटीरियल

कुशन फुटबैंड

टेक्सचर्ड आउटसोल

10. Roadster The Lifestyle Co Women Black Solid Sports Sandals

Discount: ₹500 Off | Price: ₹599 | M.R.P.: ₹1099 | Rating: 4.1 out of 5 stars

ये ब्‍लैक कलर की स्पोर्ट्स सैंडल स्टाइल और आराम का बेहतरीन मेल हैं. इनमें वेल्क्रो क्लोजर, सिंथेटिक और टेक्सटाइल ऊपरी हिस्सा और कुशन फुटबैंड दिया गया है, जो रोजमर्रा के पहनावे के लिए आराम और टिकाऊपन सुनिश्चित करते हैं.

मुख्य विशेषताएं:

ट्रेंडी ब्‍लैक कलर

आसानी से फिट होने के लिए वेल्क्रो क्लोजर

कुशन फुटबैंड

टेक्सचर्ड आउटसोल

11. Truffle Collection Women Clogs Sandals

Discount: 45% | Price: ₹1484 | M.R.P.: ₹2699

ये बेज कलर के क्लोज आराम और स्टाइल का बेहतरीन कॉम्बिनेशन हैं. इन्हें पहनना और निकालना बहुत आसान है. इनका ऊपरी हिस्सा सिंथेटिक मटेरियल से बना है और इनमें एक कुशन फुटबैंड है जो चलने में आराम देता है.

मुख्य विशेषताएं:

स्लिप-ऑन क्लोजर

PU मटीरियल

कुशन फुटबैंड

सिंथेटिक आउटसोल

12. Roadster Women Printed Sports Sandals

Discount: 64% | Price: ₹467 | M.R.P.: ₹1299 | Rating: 3.9 out of 5 stars

अपने वार्डरोब में कलर भरें इन ब्‍लू कलर की प्रिंटेड स्पोर्ट्स सैंडल के साथ. इनमें वेल्क्रो क्लोजर, सिंथेटिक ऊपरी हिस्सा और कुशन फुटबैंड दिया गया है. ये स्टाइलिश होने के साथ-साथ रोजमर्रा के इस्तेमाल में भी कर्म्‍फटेबल हैं.

मुख्य विशेषताएं:

ब्‍लू नीला प्रिंटेड डिज़ाइन

वेल्क्रो क्लोजर

कुशन फुटबैंड

टेक्सचर्ड TPR आउटसोल

13. Skechers Women Arch Fit Cali Breeze Sports Sandals

Discount: 40% | Price: ₹2699 | M.R.P.: ₹4499 | Rating: 4.2 out of 5 stars

इन पर्पल कलर की स्पोर्ट्स सैंडलों के साथ बेहतरीन आराम का अनुभव करें. इनमें वेल्क्रो क्लोजर, सिंथेटिक ऊपरी हिस्सा और आर्च फिट इनसोल सिस्टम है.

मुख्य विशेषताएं:

स्टाइलिश पर्पल कलर

वेल्क्रो क्लोजर

आर्च फिट इनसोल सिस्टम

टेक्सचर्ड आउटसोल

14. Roadster The Lifestyle Co Women Black And Brown Sports Sandals

Discount: ₹500 Off | Price: ₹599 | M.R.P.: ₹1099 | Rating: 4.2 out of 5 stars

इन ब्लैक और ब्राउन कलर की स्पोर्ट्स सैंडलों के साथ फैशन के साथ चलें. इनमें वेल्क्रो क्लोजर, सिंथेटिक ऊपरी हिस्सा और कुशन फुटबैंड है. ये कैजुअल आउटिंग के लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं और आराम व स्टाइल दोनों देती हैं.

मुख्य विशेषताएं:

ब्लैक और ब्राउन कलर का कॉम्बिनेशन

वेल्क्रो क्लोजर

कुशन फुटबैंड

टेक्सचर्ड आउटसोल

15. Sparx Women Black And Mint Green Solid Sports Sandals

Discount: 40% | Price: ₹479 | M.R.P.: ₹799 | Rating: 4.3 out of 5 stars

इन ब्लैक और मिंट ग्रीन कलर की स्पोर्ट्स सैंडलों के साथ अपने लुक को और भी बेहतर बनाएं. इनमें वेल्क्रो क्लोजर, सिंथेटिक ऊपरी हिस्सा और कुशन फुटबैंड है. ये रोजमर्रा के पहनावे के लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं और आसानी से स्टाइल और आराम देती है.

मुख्य विशेषताएं:

ब्लैक और मिंट ग्रीन कलर का कॉम्बिनेशन

वेल्क्रो क्लोजर

कुशन फुटबैंड

सिंथेटिक मटीरियल

बारिश के इस मौसम में डिस्‍काउंट से कहीं बढ़िया है Myntra की वूमेन स्पोर्ट्स सैंडल पर स्‍पेशल डील का मजा लेना. यह आपके स्टाइल को फिर से परिभाषित करने का एक शानदार मौका है. हर तरह के टेस्‍ट और पसंद को कवर करने के लिए डिज़ाइन किए गए यहां आपको ढेरों ऑप्‍शन मिल जाएंगे. चाहे आप क्रोक्स के आइकोनिक आराम को पसंद करती हैं, ड्रेसबेरी के वाइब्रेंट डिज़ाइन को पसंद करती हैं, या प्यूमा की स्पोर्टी एलिगेंस को पसंद करती हैं, आपके लिए यहां बहुत कुछ है. रोडस्टर की स्पोर्टी लुक से लेकर स्केचर्स के कर्म्‍फटेबल और स्टाइलिश ऑप्‍शन तक, हर सैंडल टिकाऊपन, आराम और बेमिसाल स्टाइल का वादा करता है.