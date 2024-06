Diego Dalla Palma Milano Cosmetics पर मिल रही 30% की छूट, है न मजेदार

Diego Dalla Palma Milano Cosmetics अपने बेहतरीन मेकअप प्रोडक्ट्स के लिए जाना जाता है. अमेजॉन पर मौजूद ये प्रोडक्ट्स कम से कम 30% की छूट के साथ मिल रहे हैं. ये आपके ब्यूटी रूटीन को बेहतर बनाने का शानदार मौका है. आप चाहे फ्लोलेस फिनिश वाला फाउंडेशन लें, नरिशमेंट देने वाला लिप ग्लॉस या फिर स्किन को रीजुवेनेट करने वाला लोशन, Diego Dalla Palma Milano के पास हर किसी के लिए कुछ न कुछ है. हर प्रोडक्ट खास तौर पर चुने हुए इंग्रेडिएंट्स से बना है जो आपको बेहतरीन रिजल्ट देते हैं. यह सिर्फ मेकअप नहीं है, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो आपको खूबसूरत और आत्मविश्वास से भर देगा. कम दामों में बेहतरीन ब्यूटी प्रोडक्ट्स पाने का ये शानदार मौका हाथ से न जाने दें.

1. Diego Dalla Palma Milano Nail Polish 214 New Baroque

Discount: 30% | Price: ₹714 | M.R.P.: ₹1,020 | Rating: 4.0 out of 5 stars

Diego Dalla Palma Milano का यह 214 न्यू बारोक नेल पॉलिश कलर लम्‍बे समय तक हटता नहीं है. जेल जैसा फॉर्मूला लंबे समय तक चलने वाला मैट फिनिश देता है. ये ग्लूटेन-फ्री है और नेल्‍स को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता. यह उन लोगों के लिए आदर्श है जो अपने नेल पॉलिश में खूबसूरती और मजबूती दोनों चाहते हैं.

मुख्य विशेषताएं:

लंबे समय तक चलने के लिए जेल फॉर्मूला

शानदार लुक के लिए मैट फिनिश

ग्लूटेन-फ्री और सेंसिटिव नेल्‍स के लिए सेफ

2. Diego Dalla Palma Milano Geisha Lift Concealer 123 Neutral Medium

Discount: 30% | Price: ₹1,428 | M.R.P.: ₹2,040 | Rating: 4.7 out of 5 stars

Diego Dalla Palma Milano का Geisha लिफ्ट कंसीलर 123 न्यूट्रल मीडियम कलर में आता है जो चेहरे को पूरा कवर करने का काम करता है और लगाने के बाद त्वचा बिल्कुल मैट हो जाती है. ये हर तरह की स्किन पर सूट करता है और दाग-धब्बों को छिपाते हुए त्वचा को शाइनी और क्‍लीन बनाता है.

खासियत:

लगाने के बाद त्वचा मैट हो जाती है

हर तरह की त्वचा के लिए परफेक्‍ट

ग्लूटेन-फ्री फॉर्मूला

3. Diego Dalla Palma Milano Skin Highlighter Compact Powder Highlighter Bronze 5gm

Discount: 30% | Price: ₹1,050 | M.R.P.: ₹1,500 | Rating: 5.0 out of 5 stars

Diego Dalla Palma Milano का स्किन हाइलाइटर कॉम्पैक्ट पाउडर (ब्रॉन्‍ज कलर) आपकी स्किन को शाइनी बनाता है. इसका चमकदार फिनिश आपके चेहरे के नेचुरल निखार को बढ़ाता है और लाइट कवरेज देता है, जो पूरे दिन चेहरे पर बना रहता है.

खासियतें:



शाइनी फिनिश देता है, जो चेहरे को निखार देता है

लाइट पाउडर जिसे आप ज़्यादा लगाकर ज़्यादा चमक ला सकती हैं

हर तरह की स्किन पर सूट करता है

लम्‍बे समय तक बना रहता है.

4. Diego Dalla Palma Milano Powder Blush 28 Coral

Discount: 30% | Price: ₹1,785 | M.R.P.: ₹2,550

Diego Dalla Palma Milano का पाउडर ब्लश (कलर- 28 कोरल) आपके गालों को खूबसूरत पिंक लुक देता है. इसे लगाने से चेहरा निखरता है और चेहरे की थकान दूर होती है. मैट फिनिश आसानी से चेहरे पर लग जाती है.

खासियत:

मैट फिनिश जो नेचुरल लुक देती है

ग्लूटेन-फ्री और हर तरह की त्वचा के लिए सूटेबल

चेहरे को हेल्‍दी और शाइनी बनाता है

5. Diego Dalla Palma Milano Hydra Butter Powder Compact Powder 42 Warm Beige

Discount: 30% | Price: ₹2,079 | M.R.P.: ₹2,970 | Rating: 5.0 out of 5 stars

Diego Dalla Palma Milano का हाइड्रा बटर पाउडर कॉम्पैक्ट (कलर- 42 वार्म बेज) चेहरे को पूरा कवर काम करता है. लगाने के बाद चेहरा मैट हो जाता है, जो झुर्रियों को छिपाकर एकदम साफ और बेदाग दिखता है. रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए ये बेहतरीन ऑप्‍शन है.

खासियत:

मैट फिनिश जो चेहरे को साफ और सुंदर बनाता है

जानवरों पर टेस्ट नहीं किया गया, हर तरह की त्वचा के लिए बेस्‍ट है

लंबे समय तक टिकने वाला फॉर्मूला जो स्किन को न‍रिशमेंट देता है

6. Diego Dalla Palma Milano Matt Eyeshadow Raw Ecru

Discount: 30% | Price: ₹595 | M.R.P.: ₹850 | Rating: 4.0 out of 5 stars

Diego Dalla Palma Milano का मैट आईशैडो (रॉ एक्रू कलर) सिल्की टेक्सचर और मैट फिनिश देता है. इसे लगाना और ब्लेंड करना आसान है, जिससे आप लाइट से लेकर ड्रामेटिक तक कई तरह के लुक ट्राई कर सकती हैं.

खासियत:

आसानी से लगाने के लिए वेल्‍वटी टेक्सचर

इसे गीले या सूखे दोनों तरह से लगाया जा सकता है, जिससे अलग-अलग लुक मिलते हैं

7. Diego Dalla Palma Milano Matt Eyeshadow Deep Blue

Discount: 30% | Price: ₹595 | M.R.P.: ₹850 | Rating: 4.7 out of 5 stars

Diego Dalla Palma Milano का मैट आईशैडो "डीप ब्लू" कलर में आंखों को एक बोल्ड लुक देता है. इसका प्रोफेशनल फॉर्मूला डार्क ब्‍लू कलर का रिच पिगमेंटेशन और आसानी से ब्लेंड होने का फ़ायदा देता है, जो शानदार आई मेकअप बनाने के लिए बेहतरीन है.

खासियत:

प्रोफेशनल तरीके से बनाया गया मैट आईशैडो

मैट फिनिश जो आंखों को एक शानदार लुक देती है

अलग-अलग तरह के आई मेकअप के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है

8. Diego Dalla Palma Milano Push Up Gloss Lip Gloss Volume Effect - 57 Nude

Discount: 30% | Price: ₹1,190 | M.R.P.: ₹1,700 | Rating: 4.4 out of 5 stars

Diego Dalla Palma Milano का पुश अप ग्लॉस (कलर- 57 न्यूड) लिप्‍स को शाइनी और खूबसूरत बनाता है. इसमें कोई ग्लिटर नहीं है और यह शीशे जैसी चमक देता है. इसकी क्रीमी और नरिशमेंट देने वाली बनावट होठों को जल्दी से शानदार लुक देती है. ग्लूटेन-फ्री यह ग्लॉस एक ऐसा ब्यूटी प्रोडक्ट है जो आपके होठों को खूबसूरत बनाने के साथ-साथ उनकी देखभाल भी करता है.

खासियत:

शीशे जैसी चमकदार फिनिश

लिप्‍स को पोषण देने वाले एक्टिव इंग्रेडिएंट्स से भरपूर





9. Diego Dalla Palma Milano Skin Renewing Exfoliating Lotion

Discount: 30% | Price: ₹1,547 | M.R.P.: ₹2,210 | Rating: 4.6 out of 5 stars

Diego Dalla Palma Milano का ये एक्सफोलिएटिंग लोशन एक्टिवेटेड चारकोल और मिलानो की खास खुशबू को मिलाकर बनाया गया है. ये लोशन धीरे से त्वचा की गंदगी को हटाता है और बदले में आपको चिकनी और चमकदार त्वचा देता है.

खासियत:

असरदार एक्सफोलिएशन के लिए एक्टिवेटेड चारकोल

फ्रेशनेस लाने के लिए मिलानो की खुशबू

स्किन एक्‍सपर्ट द्वारा परखा हुआ

10. Diego Dalla Palma Milano Geisha Lift Foundation 225 Warm Beige

Discount: 30% | Price: ₹2,380 | M.R.P.: ₹3,400 | Rating: 4.5 out of 5 stars

Diego Dalla Palma Milano का गीशा लिफ्ट फाउंडेशन (कलर- 225 वार्म बेज) फेस को एक नेचुरल और बेदाग़ लुक देता है. साथ ही ये त्वचा को कसावट भी देता है, क्योंकि इसमें व्‍हाइट पेओनी का अर्क होता है. ये फाउंडेशन लालिमा को कम करता है और त्वचा की बनावट को निखारता है, जिससे आपका चेहरा बेदाग़ दिखता है.

खासियत:

ज़्यादा लगाने पर भी चेहरे पर जमता नहीं है, आसानी से लगाया जा सकता है

त्वचा को कसावट देने वाला इन-टेंस कॉम्प्लेक्स

धूप से बचाव के लिए एसपीएफ़ 20 मौजूद

11. Diego Dalla Palma Milano Makeup Studio Face Perfector Primer Lifting Effect Transparent White

Discount: 30% | Price: ₹1,365 | M.R.P.: ₹1,950 | Rating: 4.2 out of 5 stars

Diego Dalla Palma Milano का ये प्राइमर सिर्फ चेहरे को मेकअप के लिए तैयार ही नहीं करता बल्कि उसे हल्का चमकदार भी बनाता है. ये चेहरे पर एक हल्की सी लाइट देता है, जिससे आपका बेस बेदाग़ दिखता है.

खासियत:

प्राइमर और हाइलाइटर का डुअल एक्शन फायदा

नाइट वेट, मैट फिनिश

ग्लूटेन-फ्री फॉर्मूला

12. Diego Dalla Palma Milano High Coverage Foundation Long Lasting SPF 20 - 216 Dark Beige

Discount: 30% | Price: ₹2,079 | M.R.P.: ₹2,970 | Rating: 4.2 out of 5 stars

Diego Dalla Palma Milano का ये फाउंडेशन चेहरे को पूरा छिपाने का काम करता है और लगाने के बाद स्किन पर एक हल्की सी चमक आ जाती है. ये चेहरे को लचीला और लंबे समय तक टिकाऊ बेस देता है साथ ही इसमें एसपीएफ़ 20 की सुरक्षा भी है. ये आसानी से चेहरे पर लग जाता है और पूरे दिन आपके चेहरे को बेदाग़ और फ्रेश बनाए रखता है.

खासियत:

नेचुरल शाइन देने वाला सैटिन फिनिश

लंबे समय तक टिकने वाला फॉर्मूला

हर तरह की त्वचा के लिए उपयुक्त

13. Diego Dalla Palma Milano Lip Liner (Cream)

Discount: 10% | Price: ₹2,700 | M.R.P.: ₹3,000 | Rating: 4.4 out of 5 stars

Diego Dalla Palma Milano का ये क्रीमी लिप लाइनर आपको सटीक और क्‍लीन लिप्‍स देता है. इसे लगाना आसान है और ये होंठों को हाई डेफिनिशन लुक देता है. डेमी-मैट फिनिश वाला ये लिप लाइनर कलर को लंबे समय तक बनाए रखता है.

खासियत:

होंठों को सुंदर साइजन देने की पावर

आसानी से लगाने के लिए क्रीमी बनावट

डेमी-मैट फिनिश

14. Diego Dalla Palma Milano My Toyboy Eye Kit My Toyboy Mascara 151 With Kajal 01 Black

Discount: 22% | Price: ₹3,507.97 | M.R.P.: ₹4,470 | Rating: 4.7 out of 5 stars

Diego Dalla Palma Milano का ये आई किट दो चीज़ों को मिलाकर बनाया गया है - एक मस्करा जो पलकों को घना दिखाता है और दूसरा काजल जो गहरे काले कलर से आंखों को खूबसूरत बनाता है. ये किट पलकों को लंबाई और गहराई दोनों देता है. पानी लगने से भी ये नहीं मिटता और लंबे समय तक टिका रहता है.

खासियत:

घनी दिखने वाली पलकें देने वाला मस्करा

आंखों को गहराई देने वाला काजल

सेंसिटवी आइज के लिए भी उपयुक्त

15. Diego Dalla Palma Milano Purifying Scrub

Discount: 10% | Price: ₹1,728 | M.R.P.: ₹1,920 | Rating: 4.3 out of 5 stars

Diego Dalla Palma Milano का ये स्क्रब एक्टिवेटेड चारकोल से बना है जो त्वचा को धीरे से साफ और फिर से जवां बनाता है. इसे लगाने के बाद त्वचा चिकनी और चमकदार हो जाती है. ये चेहरे के लिए ही नहीं बल्कि चेहरे की त्वचा को जवां बनाए रखने और उसकी नेचुरल बनावट को बनाए रखने में भी मदद करता है.

खासियत:

एंटी-एजिंग गुण

फ्रेशनेस करने वाली मिलानो की खुशबू

हर तरह की त्वचा के लिए उपयुक्त

These products from Diego Dalla Palma Milano at up to 30% discount on Amazon presents a unique chance to elevate your beauty routine with luxury makeup at exceptional value. Whether you're a makeup aficionado or exploring high-quality cosmetics for the first time, this list of products offers something for everyone. From foundations that provide a flawless finish to lip glosses that enhance volume and hydration, each product embodies the brand's commitment to excellence and innovation. Make use of this limited-time opportunity to experience the sophistication and efficacy of Diego Dalla Palma Milano cosmetics. Visit Amazon today.