एक्सक्लूसिव डील अलर्ट: Myntra पर बालों की देखभाल के लिए इन प्रोडक्ट्स पर मिल रही है 10% की छूट

क्या आप अपने बालों की देखभाल के रूटीन को फिर से जीवंत करना चाहते हैं? Myntra टॉप ब्रांड्स हेयर केयर प्रोडक्ट्स की एक सीरीज पर अमेजिंग डिस्काउंट दे रहा है, जो हाई क्वालिटी के साथ अपने बालों को ताज़ा करने के इच्छुक लोगों के लिए बिल्कुल सही है. चाहे आप घुंघराले बालों से जूझ रहे हों, घुंघराले बालों को परिभाषित कर रहे हों, या मजबूत, हेल्दी बालों का लक्ष्य रख रहे हों, Myntra की लेटेस्ट सेल में सभी के लिए कुछ न कुछ है. डिस्काउंटेड हेयर केयर गिफ्ट सेटों के हमारे क्यूरेटेड कलेक्शन पर एक नज़र डालें और आज ही अपना सही साथी खोजें.

1. GK HAIR Conditioner With Moisturising And Colour Shield Shampoo 850ml

Discount: 10% | Price: ₹4495 | M.R.P.: ₹4995 | Rating: 4 out of 5 stars

GK HAIR के मॉइस्चराइजिंग और कलर शील्ड शैम्पू और कंडीशनर से अपने बालों को निखारें. केराटिन से तैयार, यह सल्फेट-फ्री जोड़ी रंगे हुए बालों की रक्षा करते हुए शाइन और जीवन शक्ति को बढ़ाती है. घुंघरालेपन पर नियंत्रण और बालों की हेल्थ को सही रखता है.

खासियतें:

बालों की मजबूती के लिए केराटिन से युक्त

कोमल सफाई के लिए सल्फेट-फ्री फॉर्मूला

रेगुलर यूज़ के लिए सूटेबल

2. ARATA Advanced Curl Care Vegan Complete Regime Hair Care Kit

Discount: 29% | Price: ₹3549 | M.R.P.: ₹4999 | Rating: 4.5 out of 5 stars

ARATA का वीगन कम्प्लीट रिजीम किट घुंघराले बालों के लिए एक बढ़िया सलूशन है, जिसमें शैम्पू, कंडीशनर, हेयर क्रीम, जेल, मास्क, डिटैंगलर और लीव-इन कंडीशनर शामिल हैं. आर्गन तेल से समृद्ध, यह कर्ल को डिफाइन करता है और वाइब्रेंट लुक के लिए गहराई से पोषण देता है.

खासियतें:

वीगन और क्रूएल्टी-फ्री

हाइड्रेशन के लिए आर्गन ऑयल बेस्ड फार्मूला

घुंघराले बालों के लिए परफेक्ट

3. Fix My Curls 5 Step Protein Bundle Hair Gel - 250gms each

Discount: 20% | Price: ₹3924 | M.R.P.: ₹4905

Fix My Curls' प्रोटीन बंडल में प्रोटीन युक्त हेयर जेल कॉम्बो है जो सुस्त, डैमेज बालों को मजबूत और स्ट्रांग करता है. उन लोगों के लिए आदर्श जो बालों की जीवन शक्ति और प्रबंधनीयता को बहाल करना चाहते हैं.

खासियतें:

अतिरिक्त ताकत के लिए प्रोटीन युक्त

डैमेज बालों के लिए उपयुक्त

बालों के लचीलेपन को बढ़ावा देता है

4. PROTOUCH LED Hair Growth Therapy Hair Care Kit

Discount: ₹1050 Off | Price: ₹2699 | M.R.P.: ₹3749 | Rating: 4.1 out of 5 stars

PROTOUCH की LED किट के साथ उन्नत बाल विकास थेरेपी का अनुभव करें. डैमेज बालों के लिए डिज़ाइन की गई, यह थेरेपी अपनी एलईडी तकनीक से रोमों को उत्तेजित करती है, जिससे हेल्दी और घने बालों के विकास को बढ़ावा मिलता है.

खासियतें:

प्रभावी बाल विकास के लिए एलईडी थेरेपी

वीगन और सस्टेनेबल

क्लीनिकली प्रोवेन रिजल्ट

5. GK HAIR Pro Line Colour Protection Shampoo 100ml And Conditioner 100ml + Cashmere 50ml

Discount: 10% | Price: ₹3060 | M.R.P.: ₹3400 | Rating: 4 out of 5 stars

GK HAIR's Pro Line में अतिरिक्त कश्मीरी के साथ कलर सिक्योर शैम्पू और कंडीशनर कॉम्बो शामिल है. ड्राई स्कैल्प वाले लोगों के लिए आदर्श, यह सेट बालों के कलर की शाइन को बरकरार रखते हुए गहराई से पोषण देता है.

खासियतें:

शानदार अनुभव के लिए इसमें कश्मीरी शामिल है

ड्राई स्कैल्प संबंधी चिंताओं के लिए उपयुक्त

हेयर कलर को बरकरार रखता है

6. ARGANICARE Pack Of 2 Combination Hair Wellness Combo

Discount: 10% | Price: ₹2520 | M.R.P.: ₹2800

ARGANICARE के हेयर वेलनेस कॉम्बो में आर्गन ऑयल-इनफ्यूज्ड शैम्पू और कंडीशनर की सुविधा है, जो सामान्य प्रकार के बालों के लिए आदर्श है. यह नेचरल शाइन और जीवन शक्ति को बढ़ावा देते हुए, साथ ही बालों को वॉल्यूम और मजबूती प्रदान करता है.

खासियतें:

इसमें नरिशिंग आर्गन तेल होता है

क्रुएल्टी-फ्री फ़ॉर्मूलेशन

डेली यूज़

7. House Of Beauty Jade Comb Kit

Discount: 15% | Price: ₹2294 | M.R.P.: ₹2699

House of Beauty's Jade Comb Kit स्कैल्प के स्वास्थ्य के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है. स्कैल्प की मालिश और तनाव से राहत के लिए एक जेड कंघी, प्याज के तेल के नमूने और क्लीनिंग स्प्रे के साथ, यह स्वस्थ बालों के विकास को बढ़ावा देता है और बालों का गिरना कम करता है.

खासियतें:

स्कैल्प के ब्लड सर्कुलेशन बढ़ावा देता है

इसमें स्कैल्प-फ्रेंडली प्याज का तेल शामिल है

बालों की शाइन और वॉल्यूम बढ़ाता है

8. Fix My Curls 5-Step Moisture Bundle For Curly And Wavy Hair 100g Each

Discount: 13% | Price: ₹1987 | M.R.P.: ₹2285 | Rating: 3.9 out of 5 stars

Fix My Curls' Moisture Bundle विशेष रूप से घुंघराले और लहराते बालों को पूरा करता है, एक हाइड्रेटिंग शैम्पू, डेली कंडीशनर, डीप हाइड्रेटिंग कंडीशनर, फ्लैक्स सीड जेली और हेयर बटर पेश करता है. अतिरिक्त नमी के साथ कर्ल बनाए रखने के लिए बिल्कुल सही.



खासियतें:

जैतून के अर्क से तैयार किया गया

कर्ल और लहराते बालों के लिए आदर्श

नेचरल कर्ल डेफिनेशन को बढ़ावा देता है

9. Pilgrim Amazonian Beauty Secrets Set Of 5 Patua And Keratin Hair Care Kit

Discount: 20% | Price: ₹1720 | M.R.P.: ₹2150 | Rating: 4.6 out of 5 stars

पिलग्रिम्स पटुआ और केराटिन-युक्त हेयर केयर किट के साथ अमेजोनियन प्रोडक्ट्स रहस्यों के सार में डूब जाएं. डैमेज बालों को फिर से जीवंत करने के लिए बिल्कुल सही, इस सेट में आपके बालों को मजबूत, चिकना और जीवन शक्ति बहाल करने के लिए डिज़ाइन किए गए प्रोडक्ट्स की एक विस्तृत सीरीज शामिल है. पटुआ और केराटिन का संयोजन गहन नरिश और एन्वॉयरमेंट डैमेज से सुरक्षा सुनिश्चित करता है, जो इसे गहन बाल देखभाल समाधान चाहने वालों के लिए एक आदर्श विकल्प बनाता है.

खासियतें:

हेयर सीरम, हेयर मास्क, स्ट्रेंथनिंग शैम्पू, स्मूथनिंग कंडीशनर और स्ट्रेंथनिंग हेयर ऑयल शामिल हैं

डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड और टिकाऊ पैकेजिंग

डैमेज बालों के प्रकारों के लिए उपयुक्त, गहन देखभाल और पुनर्जीवन प्रदान करता है

10. Dr. Batras 5 Pcs Hair Care Kit

Discount: 45% | Price: ₹1658 | M.R.P.: ₹3016

डॉ. बत्रास की हेयर केयर किट बालों के झड़ने से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए आंवला और हर्बल अर्क की शक्ति का उपयोग करती है. इस व्यापक सेट में हेयर फॉल कंट्रोल सीरम, आंवला हेयर कंडीशनर, हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू, हेयर फॉल कंट्रोल ऑयल और हर्बल हेयर कलर क्रीम (काला) शामिल है, जो विशेष रूप से सामान्य प्रकार के बालों की पूर्ति करता है. नेचरल इंग्रेडिएंट्स से युक्त, यह बालों की जड़ों को मजबूत करने, बालों का झड़ना कम करने और नियमित उपयोग से बालों के समग्र स्वास्थ्य को बनाए रखने का वादा करता है.

खासियतें:

क्रुएल्टी-फ्री फ़ॉर्मूलेशन

उन लोगों के लिए आदर्श जो बालों को झड़ने से रोकना चाहते हैं

बालों की मजबूती को बढ़ावा देते है

11. Wildly Pure Anti-Dandruff Hair Care Kit

Discount: 44% | Price: ₹1478 | M.R.P.: ₹2640

Wildly Pure Anti-Dandruff Hair Care Kit के साथ सूखी, परतदार स्कैल्प को अलविदा कहें. एलोवेरा और शिया बटर के गुणों से भरपूर, इस किट में एक एंटी-डैंड्रफ शैम्पू, कंडीशनर और हेयर मास्क शामिल है. यह सुखदायक और हाइड्रेटिंग अनुभव प्रदान करता है, स्कैल्प की जलन को कम करता है और बालों को मुलायम, चिकना और रूसी मुक्त बनाता है. सामान्य प्रकार के बालों के लिए उपयुक्त, यह स्कैल्प के स्वस्थ को बनाए रखने के लिए आवश्यक नमी और पोषण प्रदान करता है.

खासियतें:

नेचरल इंग्रेडिएंट्स से तैयार किया गया

स्कैल्प के स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है

बालों की शाइन और प्रबंधन क्षमता को बढ़ाता है

12. Wildly Pure Volumising Hair Care Kit

Discount: 47% | Price: ₹1399 | M.R.P.: ₹2640

Wildly Pure Volumising Hair Care Kit से घने और बाउंसी बाल पाएं. इस सेट में हिबिस्कस एक्सट्रैक्ट, कैस्टर ऑयल, नारियल तेल और नीम ऑयल से युक्त वॉल्यूमाइजिंग शैम्पू, कंडीशनर और हेयर मास्क शामिल हैं. बालों की लटों स्ट्रांग और शाइनी बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया, यह बालों की जड़ों को मजबूत करता है, बालों को पतला होने से रोकता है, और बालों की समग्र मात्रा को बढ़ाता है. सामान्य बालों के लिए आदर्श, यह बालों को भारी किए बिना पोषण प्रदान करता है, जिससे वे घने और स्वस्थ दिखते हैं.

खासियतें:

बालों की मात्रा बढ़ाता है और नमी संतुलन बहाल करता है

उन लोगों के लिए उपयुक्त जो अपने बालों में शारीरिक और जीवंतता जोड़ना चाहते हैं

13. VEDIX Customised Hair Fall Control Regimen

Discount: 13% | Price: ₹1345 | M.R.P.: ₹1547 | Rating: 4 out of 5 stars

VEDIX के कस्टमाइज्ड हेयर फॉल कंट्रोल रेजिमेन के साथ बालों के झड़ने की चिंताओं का समाधान करें, जो तैलीय स्कैल्प के साथ सूखे बालों के लिए तैयार किया गया है. इस आहार में बालों के झड़ने से निपटने और बालों के विकास को बढ़ावा देने के लिए हेयर ऑयल, शैम्पू और कंडीशनर का एक कस्टम मिश्रण शामिल है. नेचरल इंग्रेडिएंट्स से समृद्ध और एसएलएस जैसे हानिकारक रसायनों से मुक्त, यह स्कैल्प को पोषण देता है, बालों की जड़ों को मजबूत करता है, और बालों की समग्र बनावट और प्रबंधन क्षमता में सुधार करता है.

खासियतें:

बालों के प्रकार और विशिष्ट चिंताओं के आधार पर काम करता है

डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड

बालों के झड़ने को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करता है

नेचरल इंग्रेडिएंट्स

14. TNW The Natural Wash Set Of 4 Anti-Frizz Hair Kit

Discount: 35% | Price: ₹1319 | M.R.P.: ₹2030

TNW द नेचुरल वॉश के एंटी फ्रिज़ हेयर किट के साथ घुंघराले बालों को नियंत्रित करें और मुलायम, प्रबंधनीय बाल बनाए रखें. प्याज के गुणों से भरपूर, इस किट में एक एंटी-फ्रिज़ शैम्पू, कंडीशनर और हेयर मास्क शामिल है. यह प्रभावी रूप से घुंघराले बालों को नियंत्रित करता है, शाइन लाता है और बालों की बनावट में सुधार करता है, जिससे उन्हें स्टाइल करना और बनाए रखना आसान हो जाता है. सभी प्रकार के बालों के लिए उपयुक्त, यह बालों को भारी किए बिना गहरी जलयोजन और पोषण प्रदान करता है.

खासियतें:

पैराबेन-मुक्त

नेचरल इंग्रेडिएंट्स

बालों की शाइन बढ़ाता है और मुलायम, स्वस्थ दिखने वाले बालों के लिए घुंघरालेपन को कम करता है

15. Be Bodywise Hair Fall Reduction Pack

Discount: ₹298 Off | Price: ₹1249 | M.R.P.: ₹1547 | Rating: 4.3 out of 5 stars

Be Bodywise Hair Fall Reduction Pack के साथ बालों के झड़ने की समस्या को दूर करें, जिसमें रेडेंसिल और केराटिन-युक्त उत्पाद शामिल हैं. इस पैक में रेडेंसिल हेयर ऑयल, हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू और डीप मॉइस्चराइजिंग कंडीशनर शामिल है, जो बालों को मजबूत बनाने, टूटने को कम करने और बालों के विकास को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है. नियमित उपयोग के लिए आदर्श, यह स्कैल्प को पोषण देता है, बालों की लोच में सुधार करता है और जड़ से सिरे तक बालों के स्वास्थ्य को बहाल करता है.

खासियतें:

पैराबेन-फ्री फ़ॉर्मूला

सभी प्रकार के बालों के लिए उपयुक्त है

बालों के झड़ने को प्रभावी ढंग से कम करने के लिए क्लिनिकली टेस्टेड

प्रीमियम हेयर केयर सेट पर Myntra की अनूठी छूट के साथ बालों में बदलाव के मौसम का आनंद लें. प्रीमियम हेयर केयर सेट पर इन स्पेशल सेल के साथ, Myntra सुनिश्चित करता है कि आप अपने घर के आराम से सैलून-क्वालिटी वाले परिणाम प्राप्त कर सकते हैं. चाहे आप घुंघराले बालों को वश में करना चाहते हों, बालों के विकास को बढ़ावा देना चाहते हों, या वाइब्रेंट बालों के कलर को संरक्षित करना चाहते हों, एक डिस्काउंटेड प्रोडक्ट आपका इंतजार कर रहा है. इन विशेष रूप से क्यूरेटेड प्रोडक्ट्स के साथ अपने बालों की देखभाल के दिनचर्या को बदलने से न चूकें. अभी Myntra पर खरीदारी करें.