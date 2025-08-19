Ganesh Chaturthi 2025: इस बार घर लाएं ये इको फ्रेंडली गणपति बप्पा

गणेश चतुर्थी की रौनक चारों ओर छाई हुई है. बाजारों में लोग भगवान गणेश की प्रतिमा खरीदने पहुंच रहे हैं. लेकिन इस उत्सव की खुशी में, हमें पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी को नहीं भूलना चाहिए. दरअसल व्‍हाइट सीमेंट से बनी मूर्तियां पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं, ये पानी में गलती नहीं हैं. यही वजह है कि अब लोग इको-फ्रेंडली प्रतिमाओं का रूख करने लगे हैं. ये न सिर्फ हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखती हैं, बल्कि आस्था और जागरूकता का एक बेहतरीन संदेश भी देती हैं.

अगर आप भी इस गणेश चुतर्थी इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमा लेना चाह रहे हैं, तो Amazon आपके लिए बजट फ्रेंडली मूर्तियां लेकर आया है.

ये हैं टॉप इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमाएं | Eco-friendly Ganesha idols

1. CORAL TREE 6 Inch Eco-Friendly pagdiil Ganesh Ji Idol

इस 6 इंच की मूर्ति में पर्यावरण के अनुकूल और पानी में घुलने के लिए तैयार किया गया है. यह मूर्ति 100% बायोडिग्रेडेबल है और गणेश चतुर्थी के दौरान विसर्जन के लिए आदर्श है.



2. B S NATURAL Eco-Friendly Ganesh Idol cm Clay Ganesha Murti for Home & Visarjan

यह 19cm ऊंची गणपति मूर्ति 100% नेचुरल शादु माटी मिट्टी से बनाई गई है, जो पानी में पूरी तरह घुलनशील है और पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती.

3. Suninow 100% Eco Friendly Clay Ganesh murti for Ganesh Chaturthi 7.4 Inch 100%

पर्यावरण के अनुकूल ये मूर्ति पानी में सिर्फ 6 घंटे में ही घुल जाती है. इसका साइज 15 x 8 x 7 सेमी है. मैट फिनिश में आने वाली ये प्रतिमा गणेश चतुर्थी की रौनक को बढ़ा देगी.

4. TIED RIBBONS Eco Friendly Ganesha Idol 11 inch for Ganpati Visarjan

इस प्रतिमा की मिट्टी को आप गणेश विसर्जन के बाद पेड़ लगाने के लिए यूज कर सकते हैं. इन इको फ्रेंडली मूर्तियों से जल निकायों को प्रदूषण से बचाया जा सकता है.इसमें किसी प्रकार का कोई कैमिकल नहीं मिलाया गया है.

5. Dipika Enterprises Clay Ganesha Idol

ये प्रतिमा घर में विसर्जन के लिए बेहद शानदार है. 2-3 घंटे के लिए इसे पानी में डुबोया जाए, तो यह फिर से मिट्टी में बदल जाती है.बारीक डिज़ाइन के साथ, पर्यावरण के अनुकूल रंगों का उपयोग करके इसे हाथ से पेंट किया गया.

गणेश चतुर्थी हर्ष और उल्‍लास का त्‍योहार है. गणेश चतुर्थी सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि पूरे 10 दिनों तक चलने वाला खुशियों और उत्साह का एक महाउत्सव है. इस दौरान हर तरफ गणपति बप्पा के स्वागत की तैयारियां और उनकी मनमोहक प्रतिमाओं की रौनक देखने लायक होती है, जो लोगों के बीच एक नई ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार करती है. ऐसे में Amazon की ये इको फ्रेंडली प्रतिमाएं इस त्‍यौहार की रौनक को चार गुना बढ़ा देगी.