Puma ने अपने स्टाइलिश और बढ़िया फुटवियर के साथ अपनी एक अलग जगह बनाई है. अब, देश भर की महिलाओं के पास खुश होने और थोड़ा पैसा खर्च करने का कारण है क्योंकि Puma के जूते अब Myntra पर 40% की अमेजिंग छूट पर उपलब्ध हैं. चाहे आप एक रनर हों, फिटनेस के प्रति उत्साही हों, या ऐसे व्यक्ति जो अत्यधिक आराम के साथ-साथ आरामदायक ठाठ-बाट की सराहना करते हों, Puma के ये वीमेन शूज कलेक्शन आपके वार्डरॉब का हिस्सा बनने का इंतजार कर रहे हैं. ये न केवल महत्वपूर्ण बचत प्रदान करते हैं बल्कि यह भी सुनिश्चित करते हैं कि आपका हर कदम क्वालिटी और स्टाइल से भरा हो. इसलिए समय बर्बाद न करें और उन टॉप 15 पिक्स के बारे में जानने के लिए आगे पढ़ें जिन्हें हमने आपके लिए चुना है.

1. Unisex Night Runner V2 Running Shoes

Discount: 50% | Price: ₹2499 | M.R.P.: ₹4999 | Rating: 4.2 out of 5 stars

मॉडर्न रनर्स के लिए डिज़ाइन किए गए, ये ग्रे जूते प्रदर्शन के साथ आराम का मिश्रण हैं. इनमें बेहतर क्वालिटी के लिए एक रिस्पॉन्सिव फोम मिडसोल और एक ज़ोन रबर आउटसोल की सुविधा है.

खासियतें:

कदम-कदम पर आराम के लिए सॉफ्टफोम+ कुशनिंग

मिडफुट लॉकडाउन सपोर्ट के साथ टेक्सटाइल अपर

पूरे दिन कुशनिंग के लिए स्कॉर्च रनर मिडसोल

2. Women Better Foam Prowl Slip Running Shoes

Discount: 40% | Price: ₹3599 | M.R.P.: ₹5999 | Rating: 4.4 out of 5 stars

ये स्लिप-ऑन जूते सॉफ्टफोम+ सॉकलाइनर और सांस लेने की सुविधा के लिए ऊपरी जाली के साथ स्टाइल और कार्यक्षमता का मिश्रण प्रदान करते हैं. ये आराम पर ध्यान देने के साथ रोजमर्रा पहनने के लिए आदर्श है. ये आउटिंग के लिए एक अच्छा ऑप्शन है.

खासियतें:

ब्रांड लोगो विवरण के साथ ऊपरी जाली

अतिरिक्त आराम के लिए गद्देदार फुटबेड

आलीशान कुशनिंग के लिए सॉफ्टफोम+ सॉकलाइनर

3. Women Softride Sophia 2 Marbleised Running Shoes

Discount: 40% | Price: ₹3899 | M.R.P.: ₹6499 | Rating: 4.4 out of 5 stars

स्टाइलिश और आरामदायक, इन ब्लैक रनिंग जूतों में पूरे दिन सपोर्ट के लिए सॉफ्टराइड फोम और सॉफ्टफोम+ सॉकलाइनर की सुविधा है. उन लोगों के लिए बिल्कुल सही जो आराम को प्राथमिकता देते हैं लेकिन सुंदरता के स्पर्श के साथ.

खासियतें:

लेस-अप क्लोजर के साथ सिंथेटिक ऊपरी हिस्सा

कुशनिंग के लिए सॉफ्टराइड फोम मिडसोल

ट्रेंडी लुक के लिए स्टैक प्लेटफॉर्म स्टाइल

4. Unisex Badminton Smash Sprint Indoor Shoes

Discount: 55% | Price: ₹2249 | M.R.P.: ₹4999 | Rating: 4.2 out of 5 stars

इनडोर खेलों के लिए डिज़ाइन किए गए, ये ऑफ-व्हाइट और रेड जूते वेरियोफोम कुशनिंग और एक टिकाऊ रबर आउटसोल प्रदान करते हैं. बैडमिंटन प्रेमियों के लिए ये परफेक्ट है. साथ ही ये आपको कम्फर्ट भी देंगे.

खासियतें:

सांस लेने की सुविधा के लिए ऊपरी हिस्से में इंजीनियर्ड जेकक्वार्ड मेश

हल्के कुशनिंग के लिए वैरियोफोम

इनडोर सतहों के लिए नॉन-मार्किंग आउटसोल

5. Women Softride Pegasi Knit Slip-On Shoes

Discount: 40% | Price: ₹2699 | M.R.P.: ₹4499 | Rating: 4.5 out of 5 stars

सॉफ्टराइड मिडसोल और आलीशान कॉलर वाले इन ब्लैक टेक्सचरड स्लिप-ऑन जूतों को पहनें. डेली एक्टिविटीज के दौरान आराम के लिए डिज़ाइन किए गए, ये जूते स्टाइल और सहजता प्रदान करते हैं. साथ ही ये दिखने में काफी अट्रैक्टिव हैं.

खासियतें:

स्लिप-ऑन क्लोजर के साथ ऊपरी कपड़ा

कुशनिंग के लिए सॉफ्टराइड मिडसोल

रबर आउटसोल

6. Unisex Disperse XT 2 Training Shoes

Discount: 40% | Price: ₹3899 | M.R.P.: ₹6499 | Rating: 4.4 out of 5 stars

सॉफ्टफोम+ सॉकलाइनर और ग्राउंड-कॉन्टैक्ट ईवीए आउटसोल वाले इन ब्लैक ट्रेनिंग शूज के साथ अपने ट्रेनिंग सेशन को अपग्रेड करें. ट्रेनिंग और जिम वर्कआउट के लिए बिल्कुल सही और कम्फर्टेबल.

खासियतें:

सांस लेने की सुविधा के लिए ऊपरी हिस्से में हल्की जाली

आलीशान अहसास के लिए सॉफ्टफोम+ सॉकलाइनर

फ़ोरफ़ुट फ्लेक्स ग्रूव्स

7. Unisex NRGY Comet Running Shoes

Discount: 40% | Price: ₹2699 | M.R.P.: ₹4499 | Rating: 4.4 out of 5 stars

ये ग्रे रनिंग जूते प्रदर्शन के साथ आराम को जोड़ते हैं, अच्छी एनर्जी के लिए एनआरजीवाई फोम और पकड़ के लिए बनावट वाले आउटसोल की विशेषता रखते हैं. सड़क पर दौड़ने और रेगुलर वर्कआउट के लिए आदर्श.

खासियतें:

लेस-अप क्लोजर के साथ ऊपरी भाग में सांस लेने योग्य कपड़ा

कुशनिंग के लिए सॉफ्टफोम सॉकलाइनर

ईवीए आउटसोल

8. Puma Women Flyer Runner Engineered Textile Knit Running Shoes

Discount: 68% OFF | Price: ₹1759 | M.R.P.: ₹5499 | Rating: 4.1 out of 5 stars

Puma के इन माउव सेल्फ-डिज़ाइन स्पोर्ट्स जूतों के साथ अपने दौड़ने के खेल को बेहतर बनाएं. स्लिप-ऑन क्लोजर और गद्देदार फुटबेड की विशेषता के साथ, वे समान माप में आराम और स्टाइल प्रदान करते हैं.

खासियतें:

सांस लेने की सुविधा के लिए ऊपरी कपड़ा

बेहतर आराम के लिए गद्देदार फुटबेड

ड्यूरेबिलिटी और ग्रिप के लिए रबर आउटसोल

रोड रनिंग

मध्यम दूरी के लिए मध्यम कुशनिंग आदर्श

9. Puma Unisex Black And Grey COMET 2 ALT Beta Running Shoes

Discount: 60% OFF | Price: ₹1799 | M.R.P.: ₹4499 | Rating: 4.2 out of 5 stars

रनिंग और ट्रेनिंग दोनों के लिए बिल्कुल उपयुक्त, इन ब्लैक और ब्राउन COMET 2 ALT बीटा जूतों में असाधारण कुशनिंग और आराम के लिए सॉफ़्ट्राइड तकनीक है. इनमें CAT और PUMA ब्रांडिंग के साथ एक स्टाइलिश डिज़ाइन है.

खासियतें:

लेस-अप क्लोजर के साथ ऊपरी कपड़ा

बेहतर कुशनिंग के लिए सॉफ़्ट्राइड तकनीक

बाहरी उपयोग के लिए उपयुक्त नॉन-मार्किंग आउटसोल

मध्यम आर्च सपोर्ट

ट्रैक पर चलने के लिए मध्यम कुशनिंग

10. Puma Unisex Red Softride Enzo Evo Running Shoes

Discount: 40% | Price: ₹4199 | M.R.P.: ₹6999 | Rating: 4.4 (1.4k Ratings)

Puma Unisex Red Softride Enzo Evo Running Shoes के साथ अपने दौड़ने के अनुभव को बेहतर बनाएं. प्रीमियम टेक्सटाइल मटेरियल से तैयार किए गए, इन जूतों में गद्देदार फुटबेड और नरम फोम तकनीक है, जो लंबे समय तक चलने के दौरान अद्वितीय आराम सुनिश्चित करती है. Puma की सिग्नेचर ब्रांडिंग के साथ स्टाइलिश रेड डिज़ाइन आपके एथलेटिक पहनावे में एक वाइब्रेंट टच ऐड करता है.

खासियतें:

सॉफ्टफोम+ आलीशान कुशनिंग

सॉफ़्टराइड: स्थायी आराम और समर्थन के लिए उन्नत सॉफ्ट फोम तकनीक

सुरक्षित फिट के लिए लेस-अप क्लोज़र के साथ ऊपरी कपड़ा

टेक्सचरड आउटसोल

ब्रांड द्वारा 3 महीने की वारंटी प्रदान की गई

11. Puma Unisex COMET 2 ALT Beta Running Shoes

Discount: 55% | Price: ₹2024 | M.R.P.: ₹4499 | Rating: 4.2 out of 5 stars

इन ग्रे और व्हाइट टेक्सचरड स्पोर्ट्स शूज के साथ आराम से कदम उठाएं. टिकाऊपन और स्टाइल के लिए डिज़ाइन किए गए, इनमें वर्कआउट के दौरान अतिरिक्त आराम के लिए ऊपरी हिस्से में जाली और गद्देदार फुटबेड की सुविधा है.

खासियतें:

लेस-अप क्लोजर के साथ ऊपरी जाली

बेहतर आराम के लिए गद्देदार फुटबेड

ड्यूरेबिलिटी और पकड़ के लिए रबर आउटसोल

सड़क पर चलने के लिए उपयुक्त

मेडियम कुशनिंग

12. Puma Unisex Black NRGY Comet Running Shoes

Discount: 55% | Price: ₹2024 | M.R.P.: ₹4499 | Rating: 4.2 out of 5 stars

Puma के NRGY Comet Running Shoes के साथ अपने दिन को एनर्जेटिक बनाएं. इनमें अधिकतम ऊर्जा वापसी के लिए एनआरजीवाई फोम और आराम के लिए हल्के, सांस लेने योग्य ऊपरी जाली की सुविधा है.

खासियतें:

लेस-अप क्लोजर के साथ ऊपरी जाली

बेहतर ऊर्जा वापसी के लिए एनआरजीवाई फोम

सड़क पर चलने के लिए उपयुक्त नॉन-मार्किंग आउटसोल

मेडियम आर्क टाइप

आउटडोर रनिंग के लिए मीडियम कुशनिंग

13. Puma Unisex Black Textile Amare Fresh Regular Running Sports Shoes

Discount: 53% | Price: ₹3054 | M.R.P.: ₹6499

ये ब्लैक और पिंक स्पोर्ट्स शूज अपने टेक्सचरड डिज़ाइन और रेगुलर फिट के साथ स्टाइल और कार्यक्षमता का मिश्रण पेश करते हैं. अपने जूते में आराम और ड्यूरेबिलिटी की तलाश करने वाले रनर्स के लिए आदर्श.

खासियतें:

लेस-अप क्लोजर के साथ ऊपरी कपड़ा

अतिरिक्त आराम के लिए गद्देदार फुटबेड

ड्यूरेबिलिटी और पकड़ के लिए रबर आउटसोल

सड़क पर चलने के लिए उपयुक्त

कम दूरी के लिए कम कुशनिंग आदर्श

14. Puma Unisex Smash Sprint Indoor Sports Shoes

Discount: 55% | Price: ₹2249 | M.R.P.: ₹4999 | Rating: 4.2 out of 5 stars

इन स्मैश स्प्रिंट इनडोर स्पोर्ट्स जूतों के साथ स्टाइलिश और एक्टिव दिखें. इनमें हल्के कुशनिंग के लिए वेरियोफोम और सांस लेने की क्षमता के लिए वेरियोमेश की सुविधा है, जो उन्हें इनडोर एक्टिविटीज के लिए एकदम सही बनाती है.

खासियतें:

लेस-अप क्लोजर के साथ ऊपरी जाली

हल्के कुशनिंग के लिए वैरियोफोम

बढ़ी हुई सांस लेने की क्षमता के लिए वैरियोमेश

नॉन-मार्किंग रबर आउटसोल

मध्यम दूरी के लिए मध्यम कुशनिंग आदर्श

15. Puma Unisex Badminton Smash Sprint Indoor Shoes

Discount: 58% | Price: ₹2099 | M.R.P.: ₹4999 | Rating: 4.2 out of 5 stars

ये ब्लैक इनडोर स्पोर्ट्स जूते बैडमिंटन के शौकीनों के लिए डिज़ाइन किए गए हैं. ये दिखने में काफी स्टाइलिश हैं. साथ ही ये आपको दिनभर पूरा कम्फर्ट और स्टेबिलिटी देते हैं.

खासियतें:

लेस-अप क्लोजर के साथ ऊपरी जाली

हल्के कुशनिंग के लिए वैरियोफोम

सांस लेने की क्षमता और आराम के लिए वैरियोमेश

नॉन-मार्किंग आउटसोल

मध्यम कुशनिंग बैडमिंटन के लिए आदर्श है

जैसे ही आप अपना दिन गुजारते हैं, चाहे वह सुबह की दौड़ हो, कैज़ुअल आउटिंग हो, या टफ ट्रेनिंग सेशन हो, Puma के वीमेन शूज की रेंज यह सुनिश्चित करती है कि आप इसे स्टाइल और आराम से करें. इन बेस्ट कलेक्शन पर 55% तक की छूट के साथ, अब आपके फुटवियर रैक को अपग्रेड करने का सही समय है. Myntra पर जाएं, Puma जूतों की अमेजिंग रेंज का पता लगाएं, और एक ऐसी दुनिया में कदम रखने के अवसर का लाभ उठाएं जहां फैशन कार्यक्षमता से सहजता से मिलता है. जब तक ये ऑफर चल रहे हैं, तब तक इनका पूरा लाभ उठाएं - आपके पैर बेस्ट के अलावा और कुछ नहीं चाहते. अभी Myntra पर खरीदारी करें.