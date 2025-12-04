Ranjhe Nu Heer Song Review: कपिल शर्मा को देखकर भले फील ना आए लेकिन बढ़िया है ये रोमांटिक गाना

कपिल शर्मा एक बार फिर किस किसको प्यार करूं 2 के साथ दर्शकों के दिलों पर राज करने के लिए तैयार हैं. इस बार वे सिर्फ तीन नहीं, बल्कि चार शादियां संभालते नजर आएंगे, जो ढेर सारी उलझनों, हंसी-मजाक और क्लासिक कपिल-स्टाइल के धमाल का वादा करती हैं. हाल ही में मेकर्स ने लव सॉन्ग रांझे नू हीर रिलीज किया, जो हीरा वारिना और कपिल शर्मा के बीच पनपते मासूम रोमांस को खूबसूरती से दर्शाता है.

Kapil Sharma Song Ranjhe Nu Heer Review

इस गाने को जुबिन नौटियाल ने गाया है और अगर आप रोमांटिक गानों के शौकीन हैं तो ये आपकी प्लेलिस्ट में शामिल होने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है. गाने का वीडियो भले ही आपको कपिल शर्मा के एवरेज एक्सप्रेशन के साथ इतना इम्प्रेसिव ना लगे लेकिन आंख बंद कर म्यूजिक पर फोकस करेंगे तो ये आपको पसंद आ सकता है.

एक ऐसा गीत जो आपको आपके प्यार के शुरुआती दिनों की मिठास और सादगी में वापस ले जाता है. जुबिन नौटियाल की आवाज में यह सुकूनभरा गाना डिग वी ने कंपोज किया है. इसमें लवराज ने बेहद खूबसूरत बोल लिखे हैं. रांझे नू हीर हर उस रांझा के लिए है जो अपनी हीर से दिल की बात कहना चाहता है.

अनुकल्प गोस्वामी के डायरेक्शन में बनी किस किसको प्यार करूं 2 का निर्माण रतन जैन, गणेश जैन और अब्बास-मस्तान ने वीनस वर्ल्डवाइड एंटरटेनमेंट और अब्बास मस्तान फिल्म प्रोडक्शन के सहयोग से किया है. यह फैमिली एंटरटेनर 12 दिसंबर 2025 को बड़े पर्दे पर रिलीज होने के लिए तैयार है.