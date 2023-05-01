विज्ञापन
युवराज सिंह ऑनलाइन बेटिंग केस में पूछताछ के लिए जब ईडी दफ्तर पहुंचे, देखिए तस्वीरें

ऑनलाइन बेटिंग ऐप केस में एक के बाद एक पूर्व भारतीय क्रिकेटर्स की मुसीबत बढ़ती जा रही है, इसी केस में आज भारत के पूर्व स्टार क्रिकेटर युवराज सिंह से ईडी की पूछताछ हो रही है.

  • भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह ईडी दफ्तर पहुंचे हैं, जहां उनसे ऑनलाइन बेटिंग ऐप केस में पूछताछ की जाएगी.
  • ईडी दफ्तर में दाखिल होते हुए युवराज सिंह, इससे पहले एजेंसी इस मामले में पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना, शिखर धवन से पूछताछ कर चुकी है.
  • अभिनेत्री और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की पूर्व सांसद मिमी चक्रवर्ती और बंगाली अभिनेता अंकुश हाजरा से पूछताछ हो चुकी है.
  • आज जहां ईडी युवराज सिंह से पूछताछ कर रही है, वहीं 24 सिंतबर को सोनू सूद से पूछताछ की जाएगी
  • ऑनलाइन बेटिंग ऐप पर करोड़ों रुपये की ठगी करने और कथित तौर पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों की भारी मात्रा में चोरी करने के आरोप हैं
