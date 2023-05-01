युवराज सिंह ऑनलाइन बेटिंग केस में पूछताछ के लिए जब ईडी दफ्तर पहुंचे, देखिए तस्वीरें

\u0911\u0928\u0932\u093e\u0907\u0928 \u092c\u0947\u091f\u093f\u0902\u0917 \u0910\u092a \u0915\u0947\u0938 \u092e\u0947\u0902 \u090f\u0915 \u0915\u0947 \u092c\u093e\u0926 \u090f\u0915 \u092a\u0942\u0930\u094d\u0935 \u092d\u093e\u0930\u0924\u0940\u092f \u0915\u094d\u0930\u093f\u0915\u0947\u091f\u0930\u094d\u0938 \u0915\u0940 \u092e\u0941\u0938\u0940\u092c\u0924 \u092c\u0922\u093c\u0924\u0940 \u091c\u093e \u0930\u0939\u0940 \u0939\u0948, \u0907\u0938\u0940 \u0915\u0947\u0938 \u092e\u0947\u0902 \u0906\u091c \u092d\u093e\u0930\u0924 \u0915\u0947 \u092a\u0942\u0930\u094d\u0935 \u0938\u094d\u091f\u093e\u0930 \u0915\u094d\u0930\u093f\u0915\u0947\u091f\u0930 \u092f\u0941\u0935\u0930\u093e\u091c \u0938\u093f\u0902\u0939 \u0938\u0947 \u0908\u0921\u0940 \u0915\u0940 \u092a\u0942\u091b\u0924\u093e\u091b \u0939\u094b \u0930\u0939\u0940 \u0939\u0948.