विज्ञापन
विशेष लिंक

पालक के पत्ते स्वास्थ्य के लिए क्यों हैं जबरदस्त

हरी पत्तेदार सब्जियां पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं. बेहतर स्वास्थ्य के लिए आहार में पत्तेदार साग को शामिल करने की सलाह दी जाती है.

Share
  • सर्दियों में पालक खूब बिकता है. पालक में कई पोषक तत्‍व होते हैं, जो शरीर को स्‍वास्‍थ्‍य लाभ प्रदान करते हैं. Pic Credit- Pexels
    Share
    सर्दियों में पालक खूब बिकता है. पालक में कई पोषक तत्‍व होते हैं, जो शरीर को स्‍वास्‍थ्‍य लाभ प्रदान करते हैं. Pic Credit- Pexels
  • पालक में 91% पानी है. यह प्रोटीन और आयरन से भरपूर होता है. पालक में आयरन होता है, जो लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मददगार होता है. Pic Credit- Pexels
    Share
    पालक में 91% पानी है. यह प्रोटीन और आयरन से भरपूर होता है. पालक में आयरन होता है, जो लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मददगार होता है. Pic Credit- Pexels
  • यह कैल्शियम का एक गैर-डेयरी स्रोत भी है. इस पत्तेदार हरे रंग में विटामिन ए, सी और के 1 भी होता है. Pic Credit- Pexels
    Share
    यह कैल्शियम का एक गैर-डेयरी स्रोत भी है. इस पत्तेदार हरे रंग में विटामिन ए, सी और के 1 भी होता है. Pic Credit- Pexels
  • पालक के सेवन से आपको मैग्नीशियम, पोटेशियम और फोलेट भी मिल सकता है. Pic Credit- Pexels
    Share
    पालक के सेवन से आपको मैग्नीशियम, पोटेशियम और फोलेट भी मिल सकता है. Pic Credit- Pexels
  • पालक में पोटेशियम उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है. Pic Credit- Pexels
    Share
    पालक में पोटेशियम उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है. Pic Credit- Pexels
  • पालक आपकी त्वचा और बालों के लिए भी फायदेमंद है. पालक में विटामिन ए और आयरन त्वचा और बालों के स्वास्थ्य को बढ़ाने में मदद कर सकता है. Pic Credit- Pexels
    Share
    पालक आपकी त्वचा और बालों के लिए भी फायदेमंद है. पालक में विटामिन ए और आयरन त्वचा और बालों के स्वास्थ्य को बढ़ाने में मदद कर सकता है. Pic Credit- Pexels
  • इस पत्तेदार सब्जी में एंटीऑक्सिडेंट होते हैं जो मधुमेह वाले लोगों में ऑक्सीडेटिव तनाव से संबंधित परिवर्तनों को रोक सकते हैं. Pic Credit- Pexels
    Share
    इस पत्तेदार सब्जी में एंटीऑक्सिडेंट होते हैं जो मधुमेह वाले लोगों में ऑक्सीडेटिव तनाव से संबंधित परिवर्तनों को रोक सकते हैं. Pic Credit- Pexels
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com