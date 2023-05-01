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किसान की बेटी, जैकी चैन की फैन, भारत की वुशु क्वीन रोशिबिना देवी ने सिल्वर जीतकर रचा इतिहास

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    किसान की बेटी, जैकी चैन की फैन, भारत की वुशु क्वीन रोशिबिना देवी ने सिल्वर जीतकर रचा इतिहास
    मणिपुर के बिष्णुपुर जिले के एक किसान परिवार से आने वाली रोशिबिना ने अपनी मेहनत और जज्बे के दम पर देश की सबसे सफल वुशु खिलाड़ियों में जगह बनाई है. (फोटो क्रेडिट: पीटीआई)
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    किसान की बेटी, जैकी चैन की फैन, भारत की वुशु क्वीन रोशिबिना देवी ने सिल्वर जीतकर रचा इतिहास
    महिलाओं की 60 किग्रा सांडा स्पर्धा में खेलती हैं और एशियन गेम्स में लगातार तीन पदक जीतने वाली पहली भारतीय वुशु खिलाड़ी बन चुकी हैं. (फोटो क्रेडिट: पीटीआई)
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    किसान की बेटी, जैकी चैन की फैन, भारत की वुशु क्वीन रोशिबिना देवी ने सिल्वर जीतकर रचा इतिहास
    रोशिबिना का वुशु से जुड़ाव बचपन में हुआ. उन्होंने कई इंटरव्यू में बताया है कि उन्हें मार्शल आर्ट्स और खासकर जैकी चैन की फिल्में पसंद थीं. (फोटो क्रेडिट: इंस्टा- @naorem_wushu)
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    किसान की बेटी, जैकी चैन की फैन, भारत की वुशु क्वीन रोशिबिना देवी ने सिल्वर जीतकर रचा इतिहास
    जूनियर स्तर पर सफलता हासिल करने के बाद उन्होंने 2017 एशियन जूनियर वुशु चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता और फिर सीनियर स्तर पर भी खुद को साबित किया. (फोटो क्रेडिट: इंस्टा- @naorem_wushu)
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    किसान की बेटी, जैकी चैन की फैन, भारत की वुशु क्वीन रोशिबिना देवी ने सिल्वर जीतकर रचा इतिहास
    एशियन गेम्स में उनका सफर 2018 जकार्ता से शुरू हुआ, जहां उन्होंने कांस्य पदक जीता. (फोटो क्रेडिट: इंस्टा- @naorem_wushu)
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    किसान की बेटी, जैकी चैन की फैन, भारत की वुशु क्वीन रोशिबिना देवी ने सिल्वर जीतकर रचा इतिहास
    इसके बाद 2023 हांगझोउ एशियन गेम्स में उन्होंने फाइनल तक पहुंचकर रजत पदक अपने नाम किया. उन्हें 2023 का अर्जुन पुरस्कार भी मिला. (फोटो क्रेडिट: इंस्टा- @naorem_wushu)
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    किसान की बेटी, जैकी चैन की फैन, भारत की वुशु क्वीन रोशिबिना देवी ने सिल्वर जीतकर रचा इतिहास
    जून 2026 में हुए चयन ट्रायल्स में दिव्यांशी चौधरी ने रोशिबिना को हराकर भारतीय टीम में जगह बनाई थी. (फोटो क्रेडिट: इंस्टा- @naorem_wushu)
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    किसान की बेटी, जैकी चैन की फैन, भारत की वुशु क्वीन रोशिबिना देवी ने सिल्वर जीतकर रचा इतिहास
    बाद में दिव्यांशी चौधरी चोटिल हो गईं और रोशिबिना को शामिल कर लिया. इस फैसले पर विवाद हुआ और दिव्यांशी ने आपत्ति भी जताई, लेकिन संघ ने अपने फैसले को मेडिकल आधार पर सही ठहराया. (फोटो क्रेडिट: इंस्टा- @naorem_wushu)
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