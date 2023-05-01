किसान की बेटी, जैकी चैन की फैन, भारत की वुशु क्वीन रोशिबिना देवी ने सिल्वर जीतकर रचा इतिहास

बाद में दिव्यांशी चौधरी चोटिल हो गईं और रोशिबिना को शामिल कर लिया. इस फैसले पर विवाद हुआ और दिव्यांशी ने आपत्ति भी जताई, लेकिन संघ ने अपने फैसले को मेडिकल आधार पर सही ठहराया. (फोटो क्रेडिट: इंस्टा- @naorem_wushu)