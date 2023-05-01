विज्ञापन
रिंग चूमा..हाथ जोड़े...अनस्टॉपेबल किंग कोहली ने इस तरह किया 53वें वनडे शतक को सेलिब्रेट

विराट कोहली ने बुधवार को साउथ अफ्रीका के खिलाफ शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में अपने वनडे करियर का 53वां शतक लगाया.

  • विराट कोहली ने बुधवार को साउथ अफ्रीका के खिलाफ शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में अपने वनडे करियर का 53वां शतक लगाया. (फोटो क्रेडिट: पीटीआई)
  • विराट कोहली 102 रन बनाकर आउट हुए. यह साउथ अफ्रीका के विरुद्ध इस सीरीज में कोहली का लगातार दूसरा शतक है. कोहली ने खास अंदाज में अपने शतक को सेलिब्रेट किया है. (फोटो क्रेडिट: पीटीआई)
  • अपने अंतरराष्ट्रीय करियर का 84वां शतक जड़ते ही कोहली हवा में उछले. उन्होंने अपना बैट उठाकर फैंस का अभिवादन स्कीवार किया. (फोटो क्रेडिट: पीटीआई)
  • कोहली ने इसके बाद अगले गले की रिंग को चूमा और हाथ जोड़कर ऊपर वाले का शुक्रिया किया. (फोटो क्रेडिट: पीटीआई)
  • विराट कोहली रायपुर में जारी दूसरे वनडे मैच में तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे. भारतीय टीम 62 के स्कोर तक अपने दोनों सलामी बल्लेबाजों का विकेट गंवा चुकी थी. (फोटो क्रेडिट: पीटीआई)
  • यहां से कोहली ने ऋतुराज गायकवाड़ के साथ तीसरे विकेट के लिए 195 रनों की रिकॉर्ड साझेदारी करते हुए टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया. (फोटो क्रेडिट: पीटीआई)
  • विराट कोहली ने 90 गेंदों में अपना शतक पूरा किया. कोहली ने इस मैच में 93 गेंदों का सामना करते हुए 2 छक्के और 7 चौकों के साथ 102 रन की पारी खेली. (फोटो क्रेडिट: पीटीआई)
  • विराट कोहली वनडे फॉर्मेट में सर्वाधिक शतक लगाने वाले खिलाड़ी हैं. (फोटो क्रेडिट: पीटीआई)
  • इस लिस्ट में कोहली के बाद सचिन तेंदुलकर का नाम है, जिन्होंने 1989 से 2012 के बीच 463 वनडे मुकाबलों में 49 शतक लगाए थे. (फोटो क्रेडिट: पीटीआई)
