91 हजार का टॉप, 31 हजार की स्कर्ट, कियारा ने टॉक्सिक ट्रेलर लॉन्च पर पहनी 5 लाख 70 हजार की ड्रेस
बेंगलुरु में ‘टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' के ट्रेलर लॉन्च पर कियारा आडवाणी ने 5.7 लाख के ऑल-व्हाइट फ्यूचरिस्टिक कॉउचर से सबका ध्यान खींचा.
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91 हजार का टॉप, 31 हजार की स्कर्ट, कियारा ने टॉक्सिक ट्रेलर लॉन्च पर पहनी 5 लाख 70 हजार की ड्रेसबेंगलुरु में ‘टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' के ट्रेलर लॉन्च पर कियारा आडवाणी ने एक शानदार फैशन स्टेटमेंट दिया, उन्होंने एक फ्यूचरिस्टिक ऑल-व्हाइट कॉउचर पहना था जिसमें स्ट्रक्चर और फ्लूइडिटी का परफेक्ट मेल था. साथ ही इस पूरे स्टाइल की कीमत सुनकर हर किसी की आंखें चौंधिया गई है.
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91 हजार का टॉप, 31 हजार की स्कर्ट, कियारा ने टॉक्सिक ट्रेलर लॉन्च पर पहनी 5 लाख 70 हजार की ड्रेसकियारा ने लक्ष्मी लहरे के जरिए स्टाइल की गई, मॉस्को के लेबल नो मोर का एक स्कल्प्टेड सफेद कॉर्सेट पहना था, जिसकी कीमत लगभग 91,836 थी, और इसे ब्रांड की "बॉर्डर ऑफ़ टेंडरनेस" स्कर्ट के साथ पेयर किया, जिसकी कीमत लगभग 31,387 थी.
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91 हजार का टॉप, 31 हजार की स्कर्ट, कियारा ने टॉक्सिक ट्रेलर लॉन्च पर पहनी 5 लाख 70 हजार की ड्रेसकियारा ने इस मोनोक्रोमैटिक लुक को स्टेटमेंट अमारिस इयररिंग्स के साथ और भी बेहतर बनाया, जिनमें 6 कैरेट से ज़्यादा पीले नीलम और 2 कैरेट से ज़्यादा हीरे जड़े थे.
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91 हजार का टॉप, 31 हजार की स्कर्ट, कियारा ने टॉक्सिक ट्रेलर लॉन्च पर पहनी 5 लाख 70 हजार की ड्रेसइस स्टार-स्टडेड इवेंट में यश, नयनतारा, तारा सुतारिया, रुक्मिणी वसंत और हुमा कुरैशी भी शामिल हुए.वही इवेंट में कियारा का फैशन-फॉरवर्ड लुक ने इवेंट की शाम को और शानदार बनाते हुए सक्सेफुल कर दिया.