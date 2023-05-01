91 हजार का टॉप, 31 हजार की स्कर्ट, कियारा ने टॉक्सिक ट्रेलर लॉन्च पर पहनी 5 लाख 70 हजार की ड्रेस

बेंगलुरु में ‘टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' के ट्रेलर लॉन्च पर कियारा आडवाणी ने एक शानदार फैशन स्टेटमेंट दिया, उन्होंने एक फ्यूचरिस्टिक ऑल-व्हाइट कॉउचर पहना था जिसमें स्ट्रक्चर और फ्लूइडिटी का परफेक्ट मेल था. साथ ही इस पूरे स्टाइल की कीमत सुनकर हर किसी की आंखें चौंधिया गई है.