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Toxic trailor लॉन्च पर दिखा तारा सुतारिया का दिलकश अंदाज, लेपर्ड प्रिंट में छाईं एक्ट्रेस की फोटोंज

Tara Sutaria ने हाल ही में टॉक्सिक ट्रेलर के लॉन्च पर चीता बॉडीकॉन ड्रेस में शिरकत की. इस लुक को तारा के फैंस का बेहद प्यार मिला है.

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    Toxic trailor लॉन्च पर दिखा तारा सुतारिया का दिलकश अंदाज, लेपर्ड प्रिंट में छाईं एक्ट्रेस की फोटोंज
    तारा सुतारिया बॉलीवुड की उन खूबसूरत अदाकाराओं में से एक हैं जिन्होंने छोटे पर्दे से अपना करियर शुरू किया है.
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    Toxic trailor लॉन्च पर दिखा तारा सुतारिया का दिलकश अंदाज, लेपर्ड प्रिंट में छाईं एक्ट्रेस की फोटोंज
    तारा सुतारिया ने हाल ही में कुछ तस्वीरें शेयर कीं जिनमें वे बेहद दिलकश अंदाज में नजर आ रही हैं. इन तस्वीरों में तारा ने लेपर्ड प्रिंट एक बॉडीकॉन ड्रेस पहनी है जिसमें वे बेहद सुंदर नजर आ रही हैं.
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    Toxic trailor लॉन्च पर दिखा तारा सुतारिया का दिलकश अंदाज, लेपर्ड प्रिंट में छाईं एक्ट्रेस की फोटोंज
    इन दिनों तारा 'केजीएफ' स्टार यश के साथ अपनी अपकमिंग फिल्म 'टॉक्सिक' को लेकर काफी चर्चा में हैं.और उसी मूवी के trailor लॉन्च उनकी कुछ फोटोज सोशल मीडिया पर सामने आई है.
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    Toxic trailor लॉन्च पर दिखा तारा सुतारिया का दिलकश अंदाज, लेपर्ड प्रिंट में छाईं एक्ट्रेस की फोटोंज
    तारा ने यह फोटोज Toxic trailor लॉन्च के दौरान पहनी थी, जिसकी फोटोज को एक्ट्रेस ने बाद में अपने फैंस के लिए शेयर किया था.
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    Toxic trailor लॉन्च पर दिखा तारा सुतारिया का दिलकश अंदाज, लेपर्ड प्रिंट में छाईं एक्ट्रेस की फोटोंज
    तारा सुतारिया ने ऑफ-शोल्डर लेपर्ड-प्रिंट गाउन में पुराने हॉलीवुड की फेम फेटल ग्लैमर की झलक दिखाई, जिसे उन्होंने स्टेटमेंट गोल्ड ज्वेलरी और एक ब्लैक हाथ के पंखे के साथ पहना था.
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    Toxic trailor लॉन्च पर दिखा तारा सुतारिया का दिलकश अंदाज, लेपर्ड प्रिंट में छाईं एक्ट्रेस की फोटोंज
    तारा सुतारिया आने वाली एक्शन-ड्रामा फिल्म टॉक्सिक में रेबेका का किरदार निभा रही हैं.
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