Toxic trailor लॉन्च पर दिखा तारा सुतारिया का दिलकश अंदाज, लेपर्ड प्रिंट में छाईं एक्ट्रेस की फोटोंज

तारा सुतारिया ने हाल ही में कुछ तस्वीरें शेयर कीं जिनमें वे बेहद दिलकश अंदाज में नजर आ रही हैं. इन तस्वीरों में तारा ने लेपर्ड प्रिंट एक बॉडीकॉन ड्रेस पहनी है जिसमें वे बेहद सुंदर नजर आ रही हैं.