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सुकृति कक्कड़ और शौमिक शेट्टी ने की सगाई, सामने आईं ड्रीमी तस्वीरें

बॉलीवुड सुकृति कक्कड़ और म्यूजिशियन शौमिक शेट्टी ने ऑफिशियली सगाई कर ली है. दोनों की सगाई सेरेमनी की खूबसूरत तस्वीरें, रोमांटिक मोमेंट्स सामने आए है.

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    सुकृति कक्कर और शौमिक शेट्टी ने की सगाई, सामने आईं ड्रीमी तस्वीरें
    बॉलीवुड सिंगर सुकृति कक्कड़ और म्यूजिशियन शौमिक शेट्टी ने आधिकारिक तौर पर सगाई कर ली है.
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    सुकृति कक्कर और शौमिक शेट्टी ने की सगाई, सामने आईं ड्रीमी तस्वीरें
    कपल ने सोशल मीडिया पर रिंग सेरेमनी की बेहद खूबसूरत और रोमांटिक तस्वीरें शेयर कर यह खुशखबरी अपने फैंस, परिवार और दोस्तों को दी.
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    सुकृति कक्कर और शौमिक शेट्टी ने की सगाई, सामने आईं ड्रीमी तस्वीरें
    तस्वीरों में दोनों पहाड़ों के बीच में है जहां शौमिक ने उन्हें घुटनों के बल बैठते कर प्रपोज करते हुए उनके हाथ में अंगूठी पहनाई.
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    सुकृति कक्कर और शौमिक शेट्टी ने की सगाई, सामने आईं ड्रीमी तस्वीरें
    सुकृति ने गोल्डन कलर की फिश कट आउटफिट पहना हुआ था जिसमें वह बेहद खूबसूरत लग रही थीं, जबकि शौमिक ब्राउन कलर के फार्मल सूट में बेहद हैडसम लग रहे थे. अपने खास मौके पर दोनों कॉम्पीमेंट कर रहे थे.
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    सुकृति कक्कर और शौमिक शेट्टी ने की सगाई, सामने आईं ड्रीमी तस्वीरें
    तस्वीरों में दोनों की केमिस्ट्री, हंसी और प्यार से भरे लम्हे फैंस को काफी पसंद आ रहे हैं.
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    सुकृति कक्कर और शौमिक शेट्टी ने की सगाई, सामने आईं ड्रीमी तस्वीरें
    म्यूजिक और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के दोस्तों और सहकर्मियों ने कमेंट सेक्शन में कपल को बधाई दी. सुकृति की जुड़वां बहन प्रकृति कक्कर ने भी इस खास मौके पर भावुक पोस्ट शेयर कर दोनों पर प्यार लुटाया है.
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