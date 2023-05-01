सुकृति कक्कड़ और शौमिक शेट्टी ने की सगाई, सामने आईं ड्रीमी तस्वीरें
बॉलीवुड सुकृति कक्कड़ और म्यूजिशियन शौमिक शेट्टी ने ऑफिशियली सगाई कर ली है. दोनों की सगाई सेरेमनी की खूबसूरत तस्वीरें, रोमांटिक मोमेंट्स सामने आए है.
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सुकृति कक्कर और शौमिक शेट्टी ने की सगाई, सामने आईं ड्रीमी तस्वीरेंसुकृति ने गोल्डन कलर की फिश कट आउटफिट पहना हुआ था जिसमें वह बेहद खूबसूरत लग रही थीं, जबकि शौमिक ब्राउन कलर के फार्मल सूट में बेहद हैडसम लग रहे थे. अपने खास मौके पर दोनों कॉम्पीमेंट कर रहे थे.
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सुकृति कक्कर और शौमिक शेट्टी ने की सगाई, सामने आईं ड्रीमी तस्वीरेंम्यूजिक और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के दोस्तों और सहकर्मियों ने कमेंट सेक्शन में कपल को बधाई दी. सुकृति की जुड़वां बहन प्रकृति कक्कर ने भी इस खास मौके पर भावुक पोस्ट शेयर कर दोनों पर प्यार लुटाया है.