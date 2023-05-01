सुकृति कक्कड़ और शौमिक शेट्टी ने की सगाई, सामने आईं ड्रीमी तस्वीरें

सुकृति कक्कर और शौमिक शेट्टी ने की सगाई, सामने आईं ड्रीमी तस्वीरें

सुकृति ने गोल्डन कलर की फिश कट आउटफिट पहना हुआ था जिसमें वह बेहद खूबसूरत लग रही थीं, जबकि शौमिक ब्राउन कलर के फार्मल सूट में बेहद हैडसम लग रहे थे. अपने खास मौके पर दोनों कॉम्पीमेंट कर रहे थे.