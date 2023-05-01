सोनम कपूर के बेटे वायु का 4वां बर्थडे, दादी प्रिया आहूजा ने पोते के लिए लिखा इमोशनल पोस्ट

\u0938\u094b\u0928\u092e \u0915\u092a\u0942\u0930 \u0915\u0947 \u092c\u0947\u091f\u0947 \u0935\u093e\u092f\u0941 \u0915\u093e 4\u0935\u093e\u0902 \u092c\u0930\u094d\u0925\u0921\u0947, \u0926\u093e\u0926\u0940 \u092a\u094d\u0930\u093f\u092f\u093e \u0906\u0939\u0942\u091c\u093e \u0928\u0947 \u092a\u094b\u0924\u0947 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u0932\u093f\u0916\u093e \u0907\u092e\u094b\u0936\u0928\u0932 \u092a\u094b\u0938\u094d\u091f \u0938\u094b\u0928\u092e \u0915\u092a\u0942\u0930 \u0915\u0947 \u092c\u0921\u093c\u0947 \u092c\u0947\u091f\u0947 \u0935\u093e\u092f\u0941 \u0906\u0939\u0942\u091c\u093e \u0915\u0947 \u091c\u0928\u094d\u092e\u0926\u093f\u0928 \u092a\u0930 \u0909\u0928\u0915\u0940 \u0926\u093e\u0926\u0940 \u092a\u094d\u0930\u093f\u092f\u093e \u0906\u0939\u0942\u091c\u093e \u0928\u0947 \u0916\u093e\u0938 \u092a\u094b\u0938\u094d\u091f \u0936\u0947\u092f\u0930 \u0915\u093f\u092f\u093e. \u0909\u0928\u094d\u0939\u094b\u0902\u0928\u0947 \u0905\u092a\u0928\u0947 \u092a\u094b\u0924\u0947 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u0922\u0947\u0930 \u0938\u093e\u0930\u093e \u092a\u094d\u092f\u093e\u0930 \u0914\u0930 \u0906\u0936\u0940\u0930\u094d\u0935\u093e\u0926 \u091c\u0924\u093e\u092f\u093e. \u0938\u094b\u0928\u092e \u0915\u092a\u0942\u0930 \u0915\u0947 \u092c\u0947\u091f\u0947 \u0935\u093e\u092f\u0941 \u0915\u093e 4\u0935\u093e\u0902 \u092c\u0930\u094d\u0925\u0921\u0947, \u0926\u093e\u0926\u0940 \u092a\u094d\u0930\u093f\u092f\u093e \u0906\u0939\u0942\u091c\u093e \u0928\u0947 \u092a\u094b\u0924\u0947 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u0932\u093f\u0916\u093e \u0907\u092e\u094b\u0936\u0928\u0932 \u092a\u094b\u0938\u094d\u091f \u092a\u094d\u0930\u093f\u092f\u093e \u0906\u0939\u0942\u091c\u093e \u0928\u0947 \u0907\u0902\u0938\u094d\u091f\u093e\u0917\u094d\u0930\u093e\u092e \u092a\u0930 \u0935\u093e\u092f\u0941 \u0915\u0940 \u0915\u0908 \u0916\u0942\u092c\u0938\u0942\u0930\u0924 \u0924\u0938\u094d\u0935\u0940\u0930\u0947\u0902 \u092a\u094b\u0938\u094d\u091f \u0915\u0940\u0902. \u0907\u0928 \u0924\u0938\u094d\u0935\u0940\u0930\u094b\u0902 \u092e\u0947\u0902 \u0935\u093e\u092f\u0941 \u0915\u0947 \u092c\u091a\u092a\u0928 \u0915\u0947 \u0916\u093e\u0938 \u092a\u0932 \u0915\u0948\u0926 \u0928\u091c\u0930 \u0906\u090f. \u0938\u094b\u0928\u092e \u0915\u092a\u0942\u0930 \u0915\u0947 \u092c\u0947\u091f\u0947 \u0935\u093e\u092f\u0941 \u0915\u093e 4\u0935\u093e\u0902 \u092c\u0930\u094d\u0925\u0921\u0947, \u0926\u093e\u0926\u0940 \u092a\u094d\u0930\u093f\u092f\u093e \u0906\u0939\u0942\u091c\u093e \u0928\u0947 \u092a\u094b\u0924\u0947 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u0932\u093f\u0916\u093e \u0907\u092e\u094b\u0936\u0928\u0932 \u092a\u094b\u0938\u094d\u091f \u092a\u094b\u0938\u094d\u091f \u092e\u0947\u0902 \u092a\u094d\u0930\u093f\u092f\u093e \u0928\u0947 \u0932\u093f\u0916\u093e \u0915\u093f \u0935\u093e\u092f\u0941 \u0928\u0947 \u092a\u0930\u093f\u0935\u093e\u0930 \u0915\u0940 \u091c\u093f\u0902\u0926\u0917\u0940 \u092e\u0947\u0902 \u0922\u0947\u0930 \u0938\u093e\u0930\u0940 \u0916\u0941\u0936\u093f\u092f\u093e\u0902 \u0914\u0930 \u092e\u0941\u0938\u094d\u0915\u093e\u0928\u0947\u0902 \u092c\u093f\u0916\u0947\u0930\u0940 \u0939\u0948\u0902. \u0909\u0928\u094d\u0939\u094b\u0902\u0928\u0947 \u0909\u0938\u0947 \u0938\u092c\u0938\u0947 \u092a\u094d\u092f\u093e\u0930\u093e \u0914\u0930 \u0938\u092e\u091d\u0926\u093e\u0930 \u092c\u091a\u094d\u091a\u093e \u092c\u0924\u093e\u092f\u093e. \u0938\u094b\u0928\u092e \u0915\u092a\u0942\u0930 \u0915\u0947 \u092c\u0947\u091f\u0947 \u0935\u093e\u092f\u0941 \u0915\u093e 4\u0935\u093e\u0902 \u092c\u0930\u094d\u0925\u0921\u0947, \u0926\u093e\u0926\u0940 \u092a\u094d\u0930\u093f\u092f\u093e \u0906\u0939\u0942\u091c\u093e \u0928\u0947 \u092a\u094b\u0924\u0947 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u0932\u093f\u0916\u093e \u0907\u092e\u094b\u0936\u0928\u0932 \u092a\u094b\u0938\u094d\u091f \u0938\u094b\u0928\u092e \u0915\u092a\u0942\u0930 \u0914\u0930 \u0906\u0928\u0902\u0926 \u0906\u0939\u0942\u091c\u093e \u0915\u0947 \u092c\u0947\u091f\u0947 \u0935\u093e\u092f\u0941 \u0928\u0947 \u0905\u092a\u0928\u093e \u091a\u094c\u0925\u093e \u091c\u0928\u094d\u092e\u0926\u093f\u0928 \u092e\u0928\u093e\u092f\u093e. \u0907\u0938 \u0916\u093e\u0938 \u092e\u094c\u0915\u0947 \u092a\u0930 \u092a\u0930\u093f\u0935\u093e\u0930 \u0915\u093e \u092a\u094d\u092f\u093e\u0930 \u0938\u094b\u0936\u0932 \u092e\u0940\u0921\u093f\u092f\u093e \u092a\u0930 \u0938\u093e\u092b \u0926\u093f\u0916\u093e\u0908 \u0926\u093f\u092f\u093e. \u0938\u094b\u0928\u092e \u0915\u092a\u0942\u0930 \u0915\u0947 \u092c\u0947\u091f\u0947 \u0935\u093e\u092f\u0941 \u0915\u093e 4\u0935\u093e\u0902 \u092c\u0930\u094d\u0925\u0921\u0947, \u0926\u093e\u0926\u0940 \u092a\u094d\u0930\u093f\u092f\u093e \u0906\u0939\u0942\u091c\u093e \u0928\u0947 \u092a\u094b\u0924\u0947 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u0932\u093f\u0916\u093e \u0907\u092e\u094b\u0936\u0928\u0932 \u092a\u094b\u0938\u094d\u091f \u0938\u094b\u0928\u092e \u0915\u092a\u0942\u0930 \u0914\u0930 \u0906\u0928\u0902\u0926 \u0906\u0939\u0942\u091c\u093e \u0928\u0947 \u092e\u0908 2018 \u092e\u0947\u0902 \u092e\u0941\u0902\u092c\u0908 \u092e\u0947\u0902 \u0917\u094d\u0930\u0948\u0902\u0921 \u0935\u0947\u0921\u093f\u0902\u0917 \u0915\u0940 \u0925\u0940. \u0936\u093e\u0926\u0940 \u0915\u0947 \u091a\u093e\u0930 \u0938\u093e\u0932 \u092c\u093e\u0926 \u0905\u0917\u0938\u094d\u0924 2022 \u092e\u0947\u0902 \u0935\u093e\u092f\u0941 \u0915\u093e \u091c\u0928\u094d\u092e \u0939\u0941\u0906 \u0925\u093e.