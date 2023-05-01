विज्ञापन
विशेष लिंक

सोनम कपूर के बेटे वायु का 4वां बर्थडे, दादी प्रिया आहूजा ने पोते के लिए लिखा इमोशनल पोस्ट

सोनम कपूर के बेटे वायु आहूजा के जन्मदिन पर दादी प्रिया आहूजा ने भावुक पोस्ट शेयर किया. उन्होंने वायु को परिवार की खुशियों का कारण बताते हुए ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दिया.

Gallery View
Share
  • &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&reg; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&ordf;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&not;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&micro;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34; 4&agrave;&curren;&micro;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&not;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&yen;&agrave;&curren;&iexcl;&agrave;&yen;, &agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&ordf;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&ordf;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&sup2;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&sup2;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&para;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&sup2; &agrave;&curren;&ordf;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen;&agrave;&curren;
    सोनम कपूर के बेटे वायु का 4वां बर्थडे, दादी प्रिया आहूजा ने पोते के लिए लिखा इमोशनल पोस्ट
    सोनम कपूर के बड़े बेटे वायु आहूजा के जन्मदिन पर उनकी दादी प्रिया आहूजा ने खास पोस्ट शेयर किया. उन्होंने अपने पोते के लिए ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद जताया.
    Share
  • &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&reg; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&ordf;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&not;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&micro;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34; 4&agrave;&curren;&micro;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&not;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&yen;&agrave;&curren;&iexcl;&agrave;&yen;, &agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&ordf;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&ordf;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&sup2;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&sup2;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&para;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&sup2; &agrave;&curren;&ordf;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen;&agrave;&curren;
    सोनम कपूर के बेटे वायु का 4वां बर्थडे, दादी प्रिया आहूजा ने पोते के लिए लिखा इमोशनल पोस्ट
    प्रिया आहूजा ने इंस्टाग्राम पर वायु की कई खूबसूरत तस्वीरें पोस्ट कीं. इन तस्वीरों में वायु के बचपन के खास पल कैद नजर आए.
    Share
  • &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&reg; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&ordf;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&not;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&micro;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34; 4&agrave;&curren;&micro;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&not;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&yen;&agrave;&curren;&iexcl;&agrave;&yen;, &agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&ordf;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&ordf;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&sup2;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&sup2;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&para;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&sup2; &agrave;&curren;&ordf;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen;&agrave;&curren;
    सोनम कपूर के बेटे वायु का 4वां बर्थडे, दादी प्रिया आहूजा ने पोते के लिए लिखा इमोशनल पोस्ट
    पोस्ट में प्रिया ने लिखा कि वायु ने परिवार की जिंदगी में ढेर सारी खुशियां और मुस्कानें बिखेरी हैं. उन्होंने उसे सबसे प्यारा और समझदार बच्चा बताया.
    Share
  • &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&reg; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&ordf;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&not;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&micro;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34; 4&agrave;&curren;&micro;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&not;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&yen;&agrave;&curren;&iexcl;&agrave;&yen;, &agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&ordf;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&ordf;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&sup2;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&sup2;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&para;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&sup2; &agrave;&curren;&ordf;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen;&agrave;&curren;
    सोनम कपूर के बेटे वायु का 4वां बर्थडे, दादी प्रिया आहूजा ने पोते के लिए लिखा इमोशनल पोस्ट
    सोनम कपूर और आनंद आहूजा के बेटे वायु ने अपना चौथा जन्मदिन मनाया. इस खास मौके पर परिवार का प्यार सोशल मीडिया पर साफ दिखाई दिया.
    Share
  • &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&reg; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&ordf;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&not;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&micro;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34; 4&agrave;&curren;&micro;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&not;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&yen;&agrave;&curren;&iexcl;&agrave;&yen;, &agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&ordf;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&ordf;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&sup2;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&sup2;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&para;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&sup2; &agrave;&curren;&ordf;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen;&agrave;&curren;
    सोनम कपूर के बेटे वायु का 4वां बर्थडे, दादी प्रिया आहूजा ने पोते के लिए लिखा इमोशनल पोस्ट
    सोनम कपूर और आनंद आहूजा ने मई 2018 में मुंबई में ग्रैंड वेडिंग की थी. शादी के चार साल बाद अगस्त 2022 में वायु का जन्म हुआ था.
    Share
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com