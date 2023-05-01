टोरंटो कॉन्सर्ट के बाद भावुक हुईं श्रेया घोषाल, बोलीं- आज रात शायद सो नहीं पाऊंगी

श्रेया ने इंस्टाग्राम पर कॉन्सर्ट की कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए फैंस का दिल से शुक्रिया अदा किया. उन्होंने कैप्शन में लिखा,'टोरंटो, यह शहर कुछ और ही था. यह एक ऐसी रात थी, जिसे मैं लंबे समय तक याद रखूंगी. इस शहर ने मुझे इतना इमोशनल कर दिया है कि इस जोश के बाद मुझे नहीं लगता कि आज रात मैं सो पाऊंगी.'